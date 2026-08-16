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Виллы в Arona, Италия

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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Arona, Италия
Вилла 4 комнаты
Arona, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 516 м²
FP-T541. Вилла с прекрасным видом на озеро МаджореВ Ароне, с эксклюзивным и прекрасным видом…
$2,93 млн
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Вилла 6 комнат в Arona, Италия
Вилла 6 комнат
Arona, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
ABI-003I . Прекрасная вилла на озере МаджореЧудесное расположение, на первой линии озера, ви…
$3,05 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
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Вилла 6 комнат в Arona, Италия
Вилла 6 комнат
Arona, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 113 м²
FP-T703. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » АронаВилла, находящаяся в центральной зо…
$1,41 млн
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Red Feniks Montenegro
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 6 комнат в Arona, Италия
Вилла 6 комнат
Arona, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 400 м²
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
$3,40 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Arona, Италия
Вилла 4 комнаты
Arona, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
FP-211017. Вилла в городе Арона. Озеро Маджоре. ИталияВсего в нескольких километрах от центр…
$1,35 млн
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