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17 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
1 400 м²
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
€2,90 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4
183 м²
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
€590,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
ABI-003I . Прекрасная вилла на озере МаджореЧудесное расположение, на первой линии озера, ви…
€2,60 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4
200 м²
FP-T310. Продано! Вилла в городке Мейна, Озеро МаджореВилла непосредственно на берегу озера …
€570,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 1 спальня
Arona, Италия
2
83 м²
FP-T372. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореГрациозная вилла на озере Маджоре с…
€550,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
1 113 м²
FP-T703. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » АронаВилла, находящаяся в центральной зо…
€1,20 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни
Arona, Италия
5
400 м²
VB-76538. Историческая вилла в Мейне на первой линии озера Маджоре Прекрасная вилла на перво…
€2,90 млн
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла
Arona, Италия
410 м²
FP-0068. Престижная современная вилла в городке МеинаПродается престижная современная и техн…
€2,30 млн
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4
500 м²
VB-20074. Современная вилла в МейнеПрестижная современная вилла, расположенная на первом хол…
€2,30 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
400 м²
FP-T996. Продано! Вилла с пристанью на первой линии озера, в городке МейнаИзысканная вилла с…
€1,65 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
990 м²
VB-20070. Историческая вилла на продажу в МейнеПродается историческая вилла в Мейне, на холм…
€4,90 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4
516 м²
FP-T541. Вилла с прекрасным видом на озеро МаджореВ Ароне, с эксклюзивным и прекрасным видом…
€2,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 1 спальня
Arona, Италия
2
83 м²
VB-DSGT. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореВилла располагает собственным пляже…
€550,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4
180 м²
FP-211017. Вилла в городе Арона. Озеро Маджоре. ИталияВсего в нескольких километрах от центр…
€1,15 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
4 350 м²
VB-86954. Грандиозная историческая вилла в Мейне на озере МаджореПрекрасная вилла в Мейне, п…
€11,00 млн
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Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом
Arona, Италия
4 м²
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
€2,50 млн
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Вилла 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Arona, Италия
2
275 м²
Панорамная вилла расположена в популярном городе Арона, Пьемонт. Из дома открывается потряса…
€990,000
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