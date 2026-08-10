Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Unione dei comuni della Versilia
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Unione dei comuni della Versilia, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 650 м²
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
$5,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Camaiore, Италия
Вилла 6 комнат
Camaiore, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
$5,86 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Резиденция класса люкс в Форте-дей-Марми — Лукка, Тоскана — около 500 м² абсолютной элегантн…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 1 247 м²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 комнат
Forte dei Marmi, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
$6,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Bozzano, Италия
Вилла
Bozzano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Эта вилла расположена недалеко от центра и престижных пляжей Версилии. Дом площадью около 4…
$1,74 млн
Оставить заявку
Вилла в Capriglia, Италия
Вилла
Capriglia, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Резиденция 18 века, расположенная на холмах Версилии с видом на тосканское побережье с захва…
$14,52 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти