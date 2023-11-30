Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Unione dei comuni della Versilia
  5. Виллы

Виллы в Unione dei comuni della Versilia, Италия

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 650 м²
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
€4,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Vaiana, Италия
Вилла 5 спален
Vaiana, Италия
Комнаты 6
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
€5,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Capezzano Pianore, Италия
Вилла 5 спален
Capezzano Pianore, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
€5,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Поделиться с друзьями
€3,00 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
€2,00 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти