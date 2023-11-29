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Виллы в Lerici, Италия

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Lerici, Италия
Вилла 5 спален
Lerici, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
€7,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Lerici, Италия
Вилла 4 спальни
Lerici, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
€5,20 млн
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Red Feniks
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Вилла в Lerici, Италия
Вилла
Lerici, Италия
Площадь 230 м²
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
€1,60 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Lerici, Италия
Вилла 3 спальни
Lerici, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
€2,60 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Fiascherino, Италия
Вилла 5 спален
Fiascherino, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Расположенная на одной из типичных лигурийских террас, спускающихся к морю, в природном парк…
€2,50 млн
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Аталанта
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