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Виллы в Lonato del Garda, Италия

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15 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
GA-V001399. Вилла в продаже в Лонато-дель-ГардаВ тихом холмистом жилом районе Лонато дель Г…
$420,820
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
GA-V001192. Террасный дом с частным садом в LonatoВ нескольких минутах ходьбы от центра Lona…
$304,772
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
GA-V001405. Новая разработка эксклюзивных вилл в Лонато-дель-ГардаНедалеко от центра город…
$432,542
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Вилла 5 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
ABI-1170А. Красивая, отдельностоящая вилла с видом на озеро ГардаКрасивая вилла с бассейном,…
$1,88 млн
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 260 м²
GA-V001307. Дизайнерская вилла с прекрасным видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенны…
$1,29 млн
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Вилла 6 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
GA-V001329. ВИЛЛА ВОЛЬФХАУС В ОКРУЖЕНИИ ЗЕЛЕНИ В LONATOРасположенный в красивом конкурсе, в …
$1,08 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
GA-V001120. Престижная вилла в LonatoУ ворот Дезенцано д / г в холмистой местности, в окруже…
$879,150
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Вилла 5 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 495 м²
GA-V001321. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ОБЩИМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В LONATOРасположенный в муниципалитете…
$2,23 млн
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
GA-V001396. Новая современная вилла в Лонато-дель-ГардаВ тихом жилом районе в окружении зе…
$385,654
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Вилла 6 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
GA-V000493. Красивый прекрасно отреставрированный дом в LonatoПогруженный в зеленую сельску…
$926,038
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
$2,17 млн
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Вилла 6 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла, построенная по последним технологиям находится в спокойном тихом районе с удобной инф…
$458,747
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Вилла 7 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 7 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Лонато, деревушке, прилегающей к Дезенцано, в окружении зелени, мы предлагаем недавно постр…
$952,529
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Вилла 6 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
$502,541
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Вилла, построенная по последним технологиям находится в спокойном тихом районе с удобной инф…
$502,541
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