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Виллы в Lonato del Garda, Италия

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23 объекта найдено
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 8
Площадь 210 м²
Эта современная и изысканная вилла расположена на участке площадью около 1200 кв.м., в жилом…
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с бассейном
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
€1,85 млн
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Вилла 4 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Площадь 330 м²
GA-V001120. Престижная вилла в LonatoУ ворот Дезенцано д / г в холмистой местности, в окруже…
€750,000
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
GA-V000493. Красивый прекрасно отреставрированный дом в LonatoПогруженный в зеленую сельску…
€790,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
GA-V001192. Террасный дом с частным садом в LonatoВ нескольких минутах ходьбы от центра Lona…
€260,000
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
GA-V001329. ВИЛЛА ВОЛЬФХАУС В ОКРУЖЕНИИ ЗЕЛЕНИ В LONATOРасположенный в красивом конкурсе, в …
€920,000
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Вилла 4 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Площадь 495 м²
GA-V001321. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ОБЩИМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В LONATOРасположенный в муниципалитете…
€1,90 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 155 м²
GA-V001405. Новая разработка эксклюзивных вилл в Лонато-дель-ГардаНедалеко от центра город…
€369,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 155 м²
GA-V001396. Новая современная вилла в Лонато-дель-ГардаВ тихом жилом районе в окружении зе…
€329,000
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Вилла 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 155 м²
GA-V001399. Вилла в продаже в Лонато-дель-ГардаВ тихом холмистом жилом районе Лонато дель Г…
€359,000
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Вилла 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 260 м²
GA-V001307. Дизайнерская вилла с прекрасным видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенны…
€1,10 млн
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Вилла 5 спален в Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
GH-PV000836. Шикарная вилла с великолепным видомПаденге суль Гарда, великолепная вилла с фан…
€2,30 млн
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Вилла 4 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
ABI-1170А. Красивая, отдельностоящая вилла с видом на озеро ГардаКрасивая вилла с бассейном,…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
€775,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
€675,000
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
€1,23 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
€815,000
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Вилла 8 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 8 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Паденге суль Гарда, Garda Haus предлагает к продаже отличную современную виллу в самом центр…
€2,50 млн
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Лонато, деревушке, прилегающей к Дезенцано, в окружении зелени, мы предлагаем недавно постр…
€870,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Вилла, построенная по последним технологиям находится в спокойном тихом районе с удобной инф…
€459,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла, построенная по последним технологиям находится в спокойном тихом районе с удобной инф…
€419,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
€459,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 684 м²
B местечке Вальтенези, в 150 метрах от озера, предлагается к продаже роскошная вилла, окруже…
€3,50 млн
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