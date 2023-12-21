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Виллы в Трентино - Альто-Адидже, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Villa Lagarina, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Villa Lagarina, Италия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Эта роскошная вилла в Ногаредо (TN), расположенная в очаровательном холмистом районе, предла…
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Rovereto, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Rovereto, Италия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
€830,000
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Villa Lagarina, Италия
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Villa Lagarina, Италия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
€419,000
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Comun General de Fascia, Италия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Comun General de Fascia, Италия
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Прекрасная вилла располагается в городе Валь-ди-Фьемме, Трентино — Альто-Адидже. Двухквартир…
€780,000
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Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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