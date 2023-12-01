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Виллы в Вентимилья, Италия

Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Вентимилья, Италия
Вилла 5 спален
Вентимилья, Италия
Комнаты 6
Площадь 360 м²
KK-5V43. Вилла с частным пляжем в ЛигурииПрямо на берегу Лигурийского моря и всего в 1 км от…
€4,80 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Вентимилья, Италия
Вилла 3 спальни
Вентимилья, Италия
Комнаты 4
Площадь 265 м²
KK-280817. Вилла на продажу, Лигурия, Вентимилья Вилла недавно полностью реконстрированная, …
€530,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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