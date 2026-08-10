Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ломбардии, Италия

;
Милан
4
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
46
Desenzano del Garda
38
Lonato del Garda
15
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
326 объектов найдено
Вилла 18 комнат в Монца, Италия
UP UP
Вилла 18 комнат
Монца, Италия
Число комнат 18
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
РОСКОШНАЯ ЧАСТНАЯ ВИЛЛА В МОНЦЕ — 600 М² В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ Италия • Мон…
$2,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Italiano
Вилла 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 475 м²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
$937,760
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Вилла 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 260 м²
ABI-908L. Вилла на озере ГардаПрестижная, отедельностоящая вилла с панорамным видом на озеро…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 580 м²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Pianello del Lario, Италия
Вилла 4 комнаты
Pianello del Lario, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
GR-Al1. Новая роскошная вилла на первой линии озераПианелло дел Ларио: отдельно стоящая Вилл…
$3,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
GA-V001396. Новая современная вилла в Лонато-дель-ГардаВ тихом жилом районе в окружении зе…
$385,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Monvalle, Италия
Вилла 3 комнаты
Monvalle, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 450 м²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Лекко, Италия
Вилла 6 комнат
Лекко, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 570 м²
IT-300418-1. Историческая вилла на озере КомоПродается историческая вилла на озере Комо неда…
$5,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 10 комнат в Кремона, Италия
Вилла 10 комнат
Кремона, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 50 400 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный фермерский дом с 5 гектарами земли - Кремонская сельская местностьВ живопи…
$930,945
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$702,148
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 комнаты
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 315 м²
GH-LV01652. Современная вилла с видом на озероВилла в стиле "модерн" в удивительно красивом …
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
ABI-1164A. Престижная вилла с бассейном и просторным садом в Паденге суль ГардаПрестижная ви…
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Civiglio, Италия
Вилла 4 комнаты
Civiglio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
PL-PR_P10. Каменный дом в сердце города КомоЭксклюзивный каменный дом, построенный в XVII ве…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Manerba del Garda, Италия
Вилла
Manerba del Garda, Италия
Площадь 320 м²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Ranco, Италия
Вилла 6 комнат
Ranco, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
FP-T917. Эпохальная вилла начала 19 века с причалом и флигелемВ Ранко непосредственно на бер…
$3,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Sangiano, Италия
Вилла 5 комнат
Sangiano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 702 м²
FP-T998. Недвижимость на первой линии озера в ЛеджуноНедвижимость на первой линии озера в Ле…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Lazzate, Италия
Вилла 4 комнаты
Lazzate, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
OC-1452457. Вилла с садомПредлагается роскошная вилла , состоящая из двух уровней в местечке…
$914,316
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Civiglio, Италия
Вилла 6 комнат
Civiglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$14,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Gardone Riviera, Италия
Вилла 4 комнаты
Gardone Riviera, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 400 м²
WW-120315-1. Вилла в Гардоне РивьераВилла в Гардоне Ривьера - одном из самых престижных мест…
$2,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Sirmione, Италия
Вилла 5 комнат
Sirmione, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
$12,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 530 м²
GH-PV001445. Прекрасная вилла на озере Гарда с панорамным видом и бассейномПрекрасная вилла …
$4,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 6 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
LUI-154. Вилла на озере Комо с видом на озеро.Вилла на озере Комо с видом на озеро. Площадь …
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 1 400 м²
GH-PV00020. Элитная современная вилла на первая линии озераВ продаже ЭЛИТНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛ…
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Gardone Riviera, Италия
Вилла 4 комнаты
Gardone Riviera, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
GH-LV04831. Отреставрированный старинный таунхаусВ районе Фазано, городка Гардоне Ривьера, м…
$421,992
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 131 м²
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и террасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенно…
$906,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 6 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 090 м²
ABI-20181N. Вилла с видом на озеро Гарда!Проект строительства современной виллы с прекрасным…
$3,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 770 м²
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
$4,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Ломбардии, Италия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти