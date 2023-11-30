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53 объекта найдено
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Вилла 5 спален
Риети, Италия
6
4 295 м²
LD-1032. Элитная резиденция в Лацио, РиетиВ нескольких километрах от Риети в окружении зелен…
€11,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5
330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
€790,000
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5
600 м²
VB-VILROMA. Очаровательная вилла в РимеОчаровательная вилла 600 кв.м. с садом 400 кв.м., рас…
€6,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Montopoli di Sabina, Италия
6
380 м²
IT-180618. Новая трехуровневая вилла не далеко от РимаКапена (Capena ), Colle del Fagiano, 2…
€750,000
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Вилла 5 спален
Рим, Италия
6
750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном районе EUR (на юге Рима) продается 4-х уровн…
€2,40 млн
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Вилла 3 спальни
Colli sul Velino, Италия
4
IT-161116. Вилла в маленьком провинциальном городке Колли-суль-ВелиноВ маленьком провинциаль…
€340,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Monte Compatri, Италия
4
150 м²
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
€230,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Bomarzo, Италия
4
470 м²
IT-. Вилла под РимомВ городе Аттильяно, относящийся к этрусскому периоду о чем свидетельству…
€395,000
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Вилла 1 спальня
Рим, Италия
2
180 м²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
€690,000
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Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5
360 м²
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5
300 м²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
€800,000
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Вилла 4 спальни
Латина, Италия
5
680 м²
AG-160316-1. Вилла для продажи в городе ЛатинаПредлагаемая на продажу вилла находится в реги…
€1,15 млн
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Вилла 5 спален
Selva Candida, Италия
6
450 м²
IT-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и террассойРим, Казал Палокко В прод…
€2,50 млн
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Вилла с видом на море
Лацио, Италия
200 м²
Италия Санта Маринелла, 50 км от Рима Вилла с удивительным видом на море Отдельно стоящая п…
€2,50 млн
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Вилла
Лацио, Италия
500 м²
Италия Фьюмичино, Лацио, 9 км от аэропорта Трёхуровневая вилла с бассейном и садом Расстоян…
€2,20 млн
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Вилла
Лацио, Италия
500 м²
Италия Вилла у моря Вилла недалеко от Рима с потрясающим видом на море Площадь 500 м2: 15 с…
€2,00 млн
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Вилла
Лацио, Италия
1 250 м²
Италия, Лацио Вилла в нескольких шагах от набережной Площадь 1250 м2 5 ванных комнат Хороши…
€2,20 млн
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Вилла
Лацио, Италия
886 м²
Италия, 98 км от Рима Приватная вилла в 20 м от пляжа Площадь виллы 886 м2 Красивый сад Цен…
€3,35 млн
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Вилла
Лацио, Италия
800 м²
Италия Олджиата, 20 км от Рима Вилла в охраняемом комплексе в 20 км от Рима Площадь виллы 8…
€2,60 млн
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Вилла
Лацио, Италия
900 м²
Италия, Лацио, район Рима Вилла в элитном жилом районе Площадь виллы …
€2,80 млн
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Вилла
Лацио, Италия
650 м²
Италия Лацио, 20 км от Рима, 50 км от моря. Вилла в престижном комплексе Площадь виллы 650 …
€3,50 млн
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Вилла с охраной
Лацио, Италия
280 м²
Италия, Лацио, недалеко от Рима Вилла с выходом на пляж Площадь виллы 200 м2: 4 …
€3,50 млн
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Вилла
Лацио, Италия
400 м²
Италия, 19 км от Рима Вилла с большим бассейном Площадь виллы 400м2 Сад 3500м2,…
€2,50 млн
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Вилла
Лацио, Италия
492 м²
Италия, 19 км от Рима Вилла в элитной резиденции Площадь виллы 492м2 Расстояние до моря: 47…
€2,60 млн
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Вилла
Лацио, Италия
1 000 м²
Италия, 19 км от Рима Вилла с большим красивым садом Площадь виллы 1000 м2 Сад 10000 м2 Рас…
€3,50 млн
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Вилла
Лацио, Италия
525 м²
Италия, 15 км от Рима Вилла в элитном большом комплексе Площадь виллы 525 м2 Расстояние до …
€2,90 млн
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Вилла
Лацио, Италия
800 м²
Италия, 19 км от Рима Вилла в элитном пригороде Рима Площадь виллы 800 м2 Сад 2000 м2 Расст…
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
4
6
330 м²
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
€1,65 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
3
2
250 м²
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
€700,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Рим, Италия
7
5
400 м²
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского побер…
€1,05 млн
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