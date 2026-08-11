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Виллы в Лацио, Италия

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Рим
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15 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
$926,038
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Вилла 6 комнат в Риети, Италия
Вилла 6 комнат
Риети, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 4 295 м²
LD-1032. Элитная резиденция в Лацио, РиетиВ нескольких километрах от Риети в окружении зелен…
$12,89 млн
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Вилла 6 комнат в Fiano Romano, Италия
Вилла 6 комнат
Fiano Romano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 380 м²
IT-180618. Новая трехуровневая вилла не далеко от РимаКапена (Capena ), Colle del Fagiano, 2…
$879,150
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
$937,760
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Вилла 6 комнат в Рим, Италия
Вилла 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном  районе EUR (на юге Рима) продается  4-х уровн…
$2,81 млн
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Вилла в Veroli, Италия
Вилла
Veroli, Италия
Количество этажей 2
ВИЛЛА SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. ВЕНЕТО. ФРЕСКИ XVIII ВЕКА. Провинция Тревизо, регион Вен…
$5,41 млн
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Вилла 4 комнаты в Colli sul Velino, Италия
Вилла 4 комнаты
Colli sul Velino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
IT-161116. Вилла в маленьком провинциальном городке Колли-суль-ВелиноВ маленьком провинциаль…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Montopoli di Sabina, Италия
Вилла
Montopoli di Sabina, Италия
РОМА-САБИНА-МОНТОПОЛИ ДИ САБИНА Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной И…
$359,953
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Poggio Mirteto, Италия
Вилла
Poggio Mirteto, Италия
Ром Сабина-Поггио Миртето Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной Италии:…
$319,935
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Рим, Италия
Вилла 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
IT-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и террассойРим, Казал Палокко В прод…
$2,93 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Bomarzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Bomarzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 470 м²
IT-. Вилла под РимомВ городе Аттильяно, относящийся к этрусскому периоду о чем свидетельству…
$463,019
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Вилла 2 комнаты в Рим, Италия
Вилла 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 180 м²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Латина, Италия
Вилла 5 комнат
Латина, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 680 м²
AG-160316-1. Вилла для продажи в городе ЛатинаПредлагаемая на продажу вилла находится в реги…
$1,35 млн
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 360 м²
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
$2,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Monte Compatri, Италия
Вилла 4 комнаты
Monte Compatri, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
$269,606
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Параметры недвижимости в Лацио, Италия

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