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Виллы в Лацио, Италия

Вилла В архив
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53 объекта найдено
Вилла 5 спален в Риети, Италия
Вилла 5 спален
Риети, Италия
Комнаты 6
Площадь 4 295 м²
LD-1032. Элитная резиденция в Лацио, РиетиВ нескольких километрах от Риети в окружении зелен…
€11,00 млн
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Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
Комнаты 5
Площадь 330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
€790,000
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
Комнаты 5
Площадь 600 м²
VB-VILROMA. Очаровательная вилла в РимеОчаровательная вилла 600 кв.м. с садом 400 кв.м., рас…
€6,50 млн
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Вилла 5 спален в Montopoli di Sabina, Италия
Вилла 5 спален
Montopoli di Sabina, Италия
Комнаты 6
Площадь 380 м²
IT-180618. Новая трехуровневая вилла не далеко от РимаКапена (Capena ), Colle del Fagiano, 2…
€750,000
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Вилла 5 спален в Рим, Италия
Вилла 5 спален
Рим, Италия
Комнаты 6
Площадь 750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном  районе EUR (на юге Рима) продается  4-х уровн…
€2,40 млн
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Вилла 3 спальни в Colli sul Velino, Италия
Вилла 3 спальни
Colli sul Velino, Италия
Комнаты 4
IT-161116. Вилла в маленьком провинциальном городке Колли-суль-ВелиноВ маленьком провинциаль…
€340,000
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Вилла 3 спальни в Monte Compatri, Италия
Вилла 3 спальни
Monte Compatri, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
€230,000
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Вилла 3 спальни в Bomarzo, Италия
Вилла 3 спальни
Bomarzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 470 м²
IT-. Вилла под РимомВ городе Аттильяно, относящийся к этрусскому периоду о чем свидетельству…
€395,000
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Вилла 1 спальня в Рим, Италия
Вилла 1 спальня
Рим, Италия
Комнаты 2
Площадь 180 м²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
€690,000
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Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
Комнаты 5
Площадь 360 м²
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
€800,000
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Вилла 4 спальни в Латина, Италия
Вилла 4 спальни
Латина, Италия
Комнаты 5
Площадь 680 м²
AG-160316-1. Вилла для продажи в городе ЛатинаПредлагаемая на продажу вилла находится в реги…
€1,15 млн
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Вилла 5 спален в Selva Candida, Италия
Вилла 5 спален
Selva Candida, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
IT-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и террассойРим, Казал Палокко В прод…
€2,50 млн
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Вилла с видом на море в Лацио, Италия
Вилла с видом на море
Лацио, Италия
Площадь 200 м²
Италия Санта Маринелла, 50 км от Рима Вилла с удивительным видом на море Отдельно стоящая п…
€2,50 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 500 м²
Италия Фьюмичино, Лацио, 9 км от аэропорта Трёхуровневая вилла с бассейном и садом Расстоян…
€2,20 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 500 м²
Италия Вилла у моря Вилла недалеко от Рима с потрясающим видом на море Площадь 500 м2: 15 с…
€2,00 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 1 250 м²
Италия, Лацио Вилла в нескольких шагах от набережной Площадь 1250 м2 5 ванных комнат Хороши…
€2,20 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 886 м²
Италия, 98 км от Рима Приватная вилла в 20 м от пляжа Площадь виллы 886 м2 Красивый сад Цен…
€3,35 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 800 м²
Италия Олджиата, 20 км от Рима Вилла в охраняемом комплексе в 20 км от Рима Площадь виллы 8…
€2,60 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 900 м²
Италия, Лацио, район Рима Вилла  в элитном жилом  районе Площадь виллы …
€2,80 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 650 м²
Италия Лацио, 20 км от Рима, 50 км от моря. Вилла в престижном комплексе Площадь виллы 650 …
€3,50 млн
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Вилла с охраной в Лацио, Италия
Вилла с охраной
Лацио, Италия
Площадь 280 м²
Италия, Лацио, недалеко от Рима Вилла с выходом на пляж Площадь виллы  200 м2: 4 …
€3,50 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 400 м²
Италия, 19 км от Рима Вилла с большим бассейном   Площадь виллы 400м2 Сад 3500м2,…
€2,50 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 492 м²
Италия, 19 км от Рима Вилла в элитной резиденции Площадь виллы 492м2 Расстояние до моря: 47…
€2,60 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 1 000 м²
Италия, 19 км от Рима Вилла с большим красивым садом Площадь виллы 1000 м2 Сад 10000 м2 Рас…
€3,50 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 525 м²
Италия, 15 км от Рима Вилла в элитном большом комплексе Площадь виллы 525 м2 Расстояние до …
€2,90 млн
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Вилла в Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
Площадь 800 м²
Италия, 19 км от Рима Вилла в элитном пригороде Рима Площадь виллы 800 м2 Сад 2000 м2 Расст…
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Рим, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
€1,65 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Рим, Италия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
€700,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Рим, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Рим, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского побер…
€1,05 млн
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Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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