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Виллы в Ливорно, Италия

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14 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Quercianella, Италия
Вилла 4 спальни
Quercianella, Италия
Комнаты 5
Площадь 230 м²
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
€1,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Castiglioncello, Италия
Вилла 3 спальни
Castiglioncello, Италия
Комнаты 4
Площадь 360 м²
LD-1056. Сказочный дом с бассейном в КастильончеллоВ Тоскане, в великолепном Кастильончелло,…
€2,20 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Ливорно, Италия
Вилла 5 спален
Ливорно, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
VB-050318. Исторический замок, Тоскана, провинция ЛиворноУникальный и роскошный исторический…
€24,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Чечина, Италия
Вилла 3 спальни
Чечина, Италия
Комнаты 4
Площадь 310 м²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла…
€1,60 млн
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Вилла 5 спален в Чечина, Италия
Вилла 5 спален
Чечина, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 300 м²
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
€3,50 млн
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Red Feniks
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Вилла в San Vincenzo, Италия
Вилла
San Vincenzo, Италия
Площадь 950 м²
KK-CS92. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 км от моря владение полность…
€3,50 млн
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Вилла в Campiglia Marittima, Италия
Вилла
Campiglia Marittima, Италия
Площадь 250 м²
KK-020317-1. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Кампилья-МариттимаВладение 1800г постройки…
€3,10 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Colmata, Италия
Вилла 5 спален
Colmata, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
€3,00 млн
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Вилла 3 спальни в Quercianella, Италия
Вилла 3 спальни
Quercianella, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
KK-dl625. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » КвэрчанеллаВилла в Quercianella (Тоскана. 10 …
€2,00 млн
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Red Feniks
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Вилла в Castagneto Carducci, Италия
Вилла
Castagneto Carducci, Италия
Площадь 300 м²
CA-10727. Тосканская вилла в Кастаньето Кардуччи. Ливорно. Тоскана Старинная тосканская вилл…
€2,70 млн
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Red Feniks
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Вилла 6 спален в Ливорно, Италия
Вилла 6 спален
Ливорно, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Эта вилла расположена в самом сердце живописной набережной Марчиана-Марина, прямо за крошечн…
€1,45 млн
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Аталанта
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Вилла с садом, с личным бассейном, с инфраструктурой в Ливорно, Италия
Вилла с садом, с личным бассейном, с инфраструктурой
Ливорно, Италия
Шикарное поместье с роскошной виллой в Кьянти, Тоскана. На первом участке располагается агро…
€8,00 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Ливорно, Италия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Ливорно, Италия
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Уникальный загородный дом расположен в прекрасном прибрежном месте, всего в 3 км от города К…
€1,05 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Ливорно, Италия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Ливорно, Италия
Количество спален 5
Площадь 225 м²
Симпатичный дом располагается в городе Кастаньето-Кардуччи, Тоскана. Вилла в тосканском стил…
€1,03 млн
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Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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