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Виллы в Ливорно, Италия

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9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Вилла 4 комнаты
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 360 м²
LD-1056. Сказочный дом с бассейном в КастильончеллоВ Тоскане, в великолепном Кастильончелло,…
$2,58 млн
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Вилла 5 комнат в Quercianella, Италия
Вилла 5 комнат
Quercianella, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
$1,76 млн
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Вилла в Castagneto Carducci, Италия
Вилла
Castagneto Carducci, Италия
Площадь 300 м²
CA-10727. Тосканская вилла в Кастаньето Кардуччи. Ливорно. Тоскана Старинная тосканская вилл…
$3,16 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Quercianella, Италия
Вилла 4 комнаты
Quercianella, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
KK-dl625. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » КвэрчанеллаВилла в Quercianella (Тоскана. 10 …
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Чечина, Италия
Вилла 6 комнат
Чечина, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 300 м²
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
$4,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Campiglia Marittima, Италия
Вилла
Campiglia Marittima, Италия
Площадь 250 м²
KK-020317-1. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Кампилья-МариттимаВладение 1800г постройки…
$3,63 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в San Vincenzo, Италия
Вилла
San Vincenzo, Италия
Площадь 950 м²
KK-CS92. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 км от моря владение полность…
$4,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Чечина, Италия
Вилла 4 комнаты
Чечина, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 310 м²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла…
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в Пьомбино, Италия
Вилла 6 комнат
Пьомбино, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,52 млн
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Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

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