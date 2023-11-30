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Виллы в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€695,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€785,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€775,000
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Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Сульцано, Италия
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Сульцано, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Сульцано, в двух шагах от центра, мы предлагаем к продаже уникальную виллу pieds d'ans l'ea…
€1,69 млн
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Параметры недвижимости в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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