Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Милан
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Милане, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Милан, Италия
Вилла 6 комнат
Милан, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 310 м²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
$5,22 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Милан, Италия
Вилла 4 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
$2,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Милан, Италия
Вилла 6 комнат
Милан, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
$5,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 780 м²
Резиденция Лонгиньяна - это исторический дом, построенный в XVII веке и принадлежавший семье…
$2,20 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Милан, Италия
Вилла 8 комнат
Милан, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Историческая вилла в престижном тихом пригороде Милана. До центра Милана - 30 км.  Подробно…
$2,17 млн
Оставить заявку
Вилла 50 комнат в Милан, Италия
Вилла 50 комнат
Милан, Италия
Число комнат 50
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 6 000 м²
$5,47 млн
Оставить заявку
TekceTekce

Параметры недвижимости в Милане, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти