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Виллы в Милан, Италия

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6 объектов найдено
Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Милан, Италия
Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Милан, Италия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 6 000 м²
€5,00 млн
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Вилла 3 спальни в Милан, Италия
Вилла 3 спальни
Милан, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
€1,90 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Милан, Италия
Вилла 5 спален
Милан, Италия
Комнаты 6
Площадь 310 м²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
€4,45 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Милан, Италия
Вилла 5 спален
Милан, Италия
Комнаты 6
Площадь 650 м²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
€4,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Корсико, Италия
Вилла 3 спальни
Корсико, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
В жилом районе продается шикарная вилла на четырех уровнях, полностью отремонтированная. На …
€1,48 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 5 спален в Inzago, Италия
Вилла 5 спален
Inzago, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 797 м²
Эта уютная вилла, к которой ведёт подъемный мост, расположена на небольшом острове на берегу…
€2,65 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com

Параметры недвижимости в Милан, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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