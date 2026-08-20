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Виллы в Salo, Италия

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16 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16 млн
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Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
Площадь 600 м²
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
$1,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 770 м²
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
$4,45 млн
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Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
Площадь 790 м²
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
$2,23 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Salo, Италия
Вилла 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
$539,212
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Salo, Италия
Вилла 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
$761,930
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 9 комнат в Salo, Италия
Вилла 9 комнат
Salo, Италия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В привилегированном положении недалеко от центра Сало и озера, мы предлагаем на продажу отде…
$821,146
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Вилла 9 комнат в Salo, Италия
Вилла 9 комнат
Salo, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это типичный итальянский дом с каменными акцентами, в…
$1,31 млн
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Вилла 13 комнат в Salo, Италия
Вилла 13 комнат
Salo, Италия
Число комнат 13
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
$2,72 млн
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Вилла 4 комнаты в Villa di Salo, Италия
Вилла 4 комнаты
Villa di Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
На холмах, обрамляющих городок Сало, с панорамой на залив на 360°, мы предлагаем к продаже в…
$766,403
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Вилла 18 комнат в Barbarano, Италия
Вилла 18 комнат
Barbarano, Италия
Число комнат 18
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
$3,94 млн
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Вилла 7 комнат в Villa di Salo, Италия
Вилла 7 комнат
Villa di Salo, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
$4,60 млн
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Вилла 13 комнат в Salo, Италия
Вилла 13 комнат
Salo, Италия
Число комнат 13
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
$2,72 млн
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Вилла 18 комнат в Salo, Италия
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
Число комнат 18
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
$3,94 млн
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Вилла 9 комнат в Salo, Италия
Вилла 9 комнат
Salo, Италия
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
$985,375
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Вилла 10 комнат в Salo, Италия
Вилла 10 комнат
Salo, Италия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 035 м²
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
$2,19 млн
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