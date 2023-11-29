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Виллы в Умбрия, Италия

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58 объектов найдено
Вилла 12 комнат в Терни, Италия
Вилла 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 250 м²
Дом в отличном состоянии на трех уровнях с различными аксессуарами. Структура старинных кирп…
Цена по запросу
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Вилла 21 комната в Терни, Италия
Вилла 21 комната
Терни, Италия
Комнаты 21
Площадь 1 200 м²
Квартира в историческом центре (площадь 145 кв.м.). Входной архив офиса на первом этаже с дв…
Цена по запросу
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Вилла 15 комнат в Терни, Италия
Вилла 15 комнат
Терни, Италия
Комнаты 15
Площадь 600 м²
Ссылочный номер: N885 (I) Название недвижимости: Casa Rosy Расположение: в стране Город /…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Терни, Италия
Вилла 11 комнат
Терни, Италия
Комнаты 11
Площадь 300 м²
Ссылочный номер: N1221 Название недвижимости: Casa Maffi Расположение: в деревне Город / Гор…
Цена по запросу
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Вилла 24 комнаты в Терни, Италия
Вилла 24 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 24
Площадь 1 000 м²
Престижная старая вилла у моря в агентстве информации
Цена по запросу
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Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 720 м²
GA-V000911. ДОМ В ОКРУЖЕНИИ БОЛЬШОГО ЧАСТНОГО ПАРКА В LONATOОкруженный зеленью недалеко от о…
€750,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Терни, Италия
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 410 м²
GA-V000083. ПРЕСТИЖНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА В SOIANO DEL LAGOРасположенная на очаровательном с…
€2,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Spoleto, Италия
Вилла 5 спален
Spoleto, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
€1,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Перуджа, Италия
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 100 м²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная вел…
€3,70 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Перуджа, Италия
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла , недавно полностью восстано…
€1,25 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Терни, Италия
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 102 м²
GM-CPA-I25VALENT. Вилла – дуплекс с прекрасным видом на мореВилла 102 кв.м. и 30 кв.м. терра…
€340,000
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Вилла 2 спальни в Терни, Италия
Вилла 2 спальни
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
GM-CPA-E76FLU. Виллета в верхней части Коста ПарадизоВиллета состоящая из трех комнат, распо…
€175,000
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни в Терни, Италия
Вилла 2 спальни
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 66 м²
GM-CPA- VILLA BELVEDERE. Вилла с садом и великолепным видом на мореРоскошная вилла, располаг…
€500,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Терни, Италия
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 630 м²
LD-1213. Элегантный дом с бассейномВ провинции Гроссето,в сельской местности Тосканы, выстав…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 235 м²
LD-1224. Элитная вилла с бассейномВ зеленой зоне Камайоре, недалеко от моря в тосканской про…
€2,20 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
ABI-805С. Вилла в классическом стиле на первой линии озера КомоНа первой линии озера Комo ве…
€15,00 млн
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Вилла 4 спальни в Терни, Италия
Вилла 4 спальни
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
ABI-1265A. Престижная вилла на озере Гарда с частным бассейном и панорамным видом Престижная…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
ABI-03Z. Великолепная вилла на озере ГардаВеликолепная вилла на озере Гарда с подогреваемым …
€3,00 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
ABI-014Z. Красивая и просторная вилла с великолепным видом на озеро ГардаКрасивая и просторн…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 8 000 м²
NZ-011215. Идеальна вилла для организации отеляВилла насчитывает 17 помещений и идеальна для…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 380 м²
SG-VI_LU_144_Viareggio. Двух-этажная вилла недалеко от пляжа и соснового бора , Виареджио П…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 790 м²
LD-0615. Вилла класса люкс в РимеВсего в нескольких минутах ходьбы от исторического центра г…
€8,00 млн
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Вилла 4 спальни в Терни, Италия
Вилла 4 спальни
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
ABI-1508L. Великолепная вилла с превосходным видомВеликолепная тосканская вилла расположена …
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни в Терни, Италия
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
ABI-1553L. Великолепная вилла с видом на море Великолепная вилла с видом на море и залив. Ви…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
ABI-1428L. Великолепная тосканская вилла в Масса МариттимаВилла расположена среди пологих хо…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни в Терни, Италия
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 270 м²
ABI-1438L. Современная вилла с бассейном и видом на мореСовременная вилла с бассейном распол…
€2,60 млн
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Вилла 3 спальни в Терни, Италия
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 325 м²
ABI-800N. Великолепная вилла с потресающим видом на море в Порто РотондоВ престижном и удобн…
€7,00 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
ABI-1650I. Новая вилла с великолепным видом на озеро МаджореНовая трехуровневая вилла с терр…
€1,65 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
ABI-2800I . Вилла с великолепным видом на озере МаджореВилла с великолепным видом на озеро в…
€2,80 млн
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Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
ABI-801S. Красивая вилла с великолепным видом на озеро КомоКрасивая вилла с великолепным вид…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Умбрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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