Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Умбрия
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Умбрии, Италия

;
Терни
17
Перуджа
5
Вилла Удалить
Очистить
27 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Терни, Италия
Вилла 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Справочный номер: N1221 Оригинальное название: Casa Maffi Местонахождение: В деревне Город /…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 21 комната в Терни, Италия
Вилла 21 комната
Терни, Италия
Число комнат 21
Площадь 1 200 м²
Квартира в историческом центре (площадь 145 кв.м.). Входной архив офиса на первом этаже с дв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 37 комнат в Терни, Италия
Вилла 37 комнат
Терни, Италия
Число комнат 37
Площадь 1 200 м²
Вилла 700 моря, состоящая из двух-трех и четырехэтажного плана этажа в Приложении L от 100 к…
Цена по запросу
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Перуджа, Италия
Вилла
Перуджа, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 490 м²
В очаровательной обстановке Умбрии возвышается редкая каменная резиденция — двухуровневая ви…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Spoleto, Италия
Вилла 6 комнат
Spoleto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
$1,76 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Перуджа, Италия
Вилла 6 комнат
Перуджа, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла , недавно полностью восстано…
$1,47 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла 22 комнаты в Терни, Италия
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 600 м²
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 14 комнат в Bevagna, Италия
Вилла 14 комнат
Bevagna, Италия
Число комнат 14
Площадь 600 м²
Вилла будет завершена в парке площадью 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадрат…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 22 комнаты в Терни, Италия
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 1 500 м²
В настоящее время незавершенный коттедж на двух этажах по 130 квадратных метров каждый, плюс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 24 комнаты в Терни, Италия
Вилла 24 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 24
Площадь 1 000 м²
Престижная старая вилла у моря в агентстве информации
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 17 комнат в Терни, Италия
Вилла 17 комнат
Терни, Италия
Число комнат 17
Площадь 600 м²
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 12 комнат в Терни, Италия
Вилла 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 500 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 11 комнат в Терни, Италия
Вилла 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 460 м²
Ссылочный номер: N1445 Название недвижимости: Casa Polls Расположение: в стране Город: Зо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Перуджа, Италия
Вилла 6 комнат
Перуджа, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная вел…
$4,34 млн
Оставить заявку
Вилла 25 комнат в Терни, Италия
Вилла 25 комнат
Терни, Италия
Число комнат 25
Площадь 650 м²
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Ассизи, Италия
Вилла 9 комнат
Ассизи, Италия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 740 м²
Casale di Charme | Код 8673 Цена обновлена: 20/03/2025 € 2,200,000 Окружённый неподвлас…
$2,55 млн
Оставить заявку
Вилла 16 комнат в Терни, Италия
Вилла 16 комнат
Терни, Италия
Число комнат 16
Площадь 450 м²
Мини-квартира для ремонта состоит из прихожей, кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни в ц…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 21 комната в Фолиньо, Италия
Вилла 21 комната
Фолиньо, Италия
Число комнат 21
Площадь 700 м²
Прекрасно отремонтированная вилла конца 19 века. Парк площадью 8000 м2 с высокими деревьями …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Терни, Италия
Вилла 4 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
В известном месте Сериэль в Кавайоне Веронезе, где величие озера Гарда охватывает горизонт, …
$2,63 млн
Оставить заявку
Вилла 15 комнат в Терни, Италия
Вилла 15 комнат
Терни, Италия
Число комнат 15
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
ВИЛЛА КУРЕДЖА (ЛУГАНО) В изумительной и живописной Швейцарии, всего в нескольких километр…
$8,10 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Терни, Италия
Вилла 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
На холмах Гарды Ай Беати, жемчужине между озером и небом, стоит эта вилла. Доступ к собствен…
$2,35 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Терни, Италия
Вилла 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
В одном из самых престижных и живописных мест озера Гарда, в 5 минутах от центра городка Гар…
$2,74 млн
Оставить заявку
Вилла в Перуджа, Италия
Вилла
Перуджа, Италия
Количество спален 35
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 9 800 м²
Перуджа (Умбрия) // Средневековый замок 800 кв. м // Вилла 2 200 кв. м // Комплекс для разме…
$9,88 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Терни, Италия
Вилла 4 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
В престижной обстановке Ceriel в Кавайоне Веронезе, где величие озера Гарда встречает соврем…
$3,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Tuoro sul Trasimeno, Италия
Вилла
Tuoro sul Trasimeno, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Эта изысканная недвижимость расположена в холмистой и доминирующей позиции на озере Тразимен…
$1,69 млн
Оставить заявку
Вилла в Перуджа, Италия
Вилла
Перуджа, Италия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 5 000 м²
Перуджа (Умбрия) // Средневековый замок 800 кв. м // Вилла 2 200 кв. м // Комплекс для разме…
$6,97 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Терни, Италия
Вилла 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
В эксклюзивном контексте Ceriel в Кавайоне Веронезе, где вечная красота озера Гарда сочетает…
$2,74 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Умбрии, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти