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Виллы в Civitanova Marche, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 16
Площадь 550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален в Civitanova Marche, Италия
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 6
Площадь 10 200 м²
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
€2,20 млн
в месяц
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