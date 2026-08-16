Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Civitanova Marche
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Civitanova Marche, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 11 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 11
Площадь 345 м²
Вилла на трех этажах с шестью спальнями, шестью ванными комнатами потрясла две кухни, две го…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 14 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 14
Площадь 600 м²
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Цена по запросу
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти