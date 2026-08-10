Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сан-Бенедетто-дель-Тронто
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Сане-Бенедетто-дели-Тронто, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 15 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 15 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 15
Площадь 500 м²
Вилла конца 19-го века с парком площадью 2000 м2 с пальмами и высокими деревьями. Три уровня…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
$1,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Вилла 6 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
$3,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 16 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 16
Площадь 500 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти