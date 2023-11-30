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Виллы в Peschiera del Garda, Италия

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8 объектов найдено
Вилла 8 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 8 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Peschiera del Garda, местечко Bassana, мы предлагаем к продаже виллу с участком под застройк…
€1,10 млн
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Вилла 2 спальни с бассейном в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Площадь 136 м²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
€400,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с бассейном в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
€340,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с верандой, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
€585,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Пескьера дель Гарда, известная как крепость Венецианской Республики с 16 века, скрывает в св…
€2,50 млн
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Located in an enviable position, just 500 meters from the lakeside promenade and the beach o…
€695,000
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта великолепная вилла расположена на трех уровнях, предлагая удобные помещения и высококаче…
€1,18 млн
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Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В городке Пескьера-дель-Гарда, в местечке Боскетти, на холмистой местности с прекрасным видо…
€800,000
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