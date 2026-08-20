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Виллы в Peschiera del Garda, Италия

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8 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 136 м²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
$398,548
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 5 комнат
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта великолепная вилла расположена на трех уровнях, предлагая удобные помещения и высококаче…
$1,29 млн
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Вилла 13 комнат в Bassana, Италия
Вилла 13 комнат
Bassana, Италия
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Peschiera del Garda, местечко Bassana, мы предлагаем к продаже виллу с участком под застройк…
$1,20 млн
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Вилла 12 комнат в Peschiera del Garda, Италия
Вилла 12 комнат
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
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Вилла 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Located in an enviable position, just 500 meters from the lakeside promenade and the beach o…
$760,928
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Broglie, Италия
Вилла 5 комнат
Broglie, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Пескьера дель Гарда, известная как крепость Венецианской Республики с 16 века, скрывает в св…
$2,74 млн
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Вилла 7 комнат в Broglie, Италия
Вилла 7 комнат
Broglie, Италия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В городке Пескьера-дель-Гарда, в местечке Боскетти, на холмистой местности с прекрасным видо…
$875,889
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