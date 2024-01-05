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Виллы в Абруццо, Италия

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43 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Campli, Италия
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
€135,000
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Вилла 2 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
Число комнат 3
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
€150,000
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Вилла 3 спальни в Francavilla al Mare, Италия
Вилла 3 спальни
Francavilla al Mare, Италия
Число комнат 4
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
€1,70 млн
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Вилла с бассейном в Pietraferrazzana, Италия
Вилла с бассейном
Pietraferrazzana, Италия
Площадь 430 м²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
€180,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
€330,000
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Вилла 2 спальни в Picciano, Италия
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
Число комнат 3
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
€145,000
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Вилла 5 спален в Pianura Vomano, Италия
Вилла 5 спален
Pianura Vomano, Италия
Число комнат 6
Площадь 280 м²
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
€299,000
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Вилла 4 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
Число комнат 5
Площадь 520 м²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
€700,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
€720,000
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Вилла в Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
Площадь 500 м²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален в Corropoli, Италия
Вилла 5 спален
Corropoli, Италия
Число комнат 6
Площадь 800 м²
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
€1,50 млн
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Вилла 5 спален в Villa Rosa, Италия
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
Число комнат 6
Площадь 300 м²
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
€2,20 млн
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Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
€330,000
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Вилла 3 спальни в Mosciano Sant Angelo, Италия
Вилла 3 спальни
Mosciano Sant Angelo, Италия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
€220,000
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Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Площадь 180 м²
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
€215,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
€330,000
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Вилла 5 спален в Pietraferrazzana, Италия
Вилла 5 спален
Pietraferrazzana, Италия
Число комнат 6
Площадь 617 м²
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
€100,000
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Вилла 3 спальни в Pietraferrazzana, Италия
Вилла 3 спальни
Pietraferrazzana, Италия
Число комнат 4
Площадь 240 м²
IT-060718-4. Продается вилла на озере di Bomba с большим участком землиABRUZZO  COLLEDEMEZZO…
€220,000
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Вилла 4 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 4 спальни
Collecorvino, Италия
Число комнат 5
Площадь 380 м²
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
€670,000
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Вилла 3 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
Число комнат 4
Площадь 240 м²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
€550,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …
€330,000
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Вилла 2 спальни в Пескара, Италия
Вилла 2 спальни
Пескара, Италия
Число комнат 3
Площадь 235 м²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
€650,000
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Вилла 3 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Площадь 180 м²
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
€215,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Площадь 2 200 м²
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни в Silvi, Италия
Вилла 3 спальни
Silvi, Италия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
EC-9. Таунхаус в г. Сильви-Марина В окружении зелени и в нескольких шагах от моря, предлагае…
€200,000
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Вилла 5 спален в Collecorvino, Италия
Вилла 5 спален
Collecorvino, Италия
Число комнат 6
Площадь 349 м²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
€299,000
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Вилла 5 спален в Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
Число комнат 6
Площадь 320 м²
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
€310,000
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Вилла 3 спальни в Tortoreto Lido, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
EC-181219-3. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100м2ТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛН…
€450,000
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Вилла 5 спален в Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
Число комнат 6
Площадь 320 м²
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
€310,000
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Вилла 4 спальни в Tortoreto, Италия
Вилла 4 спальни
Tortoreto, Италия
Число комнат 5
Площадь 250 м²
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
€1,10 млн
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Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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