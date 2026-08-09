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Виллы в Бордигере, Италия

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21 объект найдено
Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
LH-3V16. Вилла под реконструкцию у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре одного из…
$1,76 млн
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Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
KK-iv904. Вилла недавней постройки в БордигереВилла недавней постройки с бассейном с подогре…
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
KK-3v02. Вилла класа люкс в БордигереВилла на 3 семьи, с видом на море, отделка класса Люкс …
$2,81 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 395 м²
LH-3V06. Новая вилла с бассейном у моря в Италии, Лигурия, БордигераНа первом, панорамном хо…
$2,70 млн
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
LH-3V63. Бордигера, вилла с великолепный видом на мореВ солнечном и тихом районе на склоне х…
$345,799
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$303,600
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
KK-252. Элитная вилла с садом в БордигераВилла - замок, площадью около 300 кв. м, состоит из…
$2,58 млн
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Вилла 4 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
KK-210219. Новая вилла с бассейном у моря в ИталииВилла с бассейном у моря в продаже в Итали…
$3,46 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 350 м²
LH-3V51. Вилла на берегу моря в Италии - Лигурия, БордигераС превосходным видом на море, нед…
$4,69 млн
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Вилла 4 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
LH-5V01. Продажа вилл-новостроек у моря в Италии, Лиурия, БордигераВ тихом и спокойном район…
$644,710
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 376 м²
KK-iv777. Вилла на первом холме города БордигераВ 5-ти минутах от морского побережья и центр…
$2,34 млн
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
KK-IV643. Элитная квартира в городе БордигераВ нескольких метрах от моря и недалеко от центр…
$808,818
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 320 м²
KK-020317-3. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 250квм + домик на въезде во…
$2,05 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 380 м²
LH-3v97. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВсего в двух шагах от знаменитой …
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
LH-3V39. Элитная недвижимость в Лигурии — историческая вилла в БордигереНа панорамной возвыш…
$17,58 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 440 м²
LH-3v18. Вилла с видом на море в Бордигере, Лигурия, ИталияВ нескольких шагах от пляжей Борд…
$2,23 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 315 м²
LH-3v30. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВ престижном, тихом и спокойном р…
$2,29 млн
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Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 284 м²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
$3,28 млн
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
KK-V241. Вилла в Бордигере, недалеко от моряБордигера, недалеко от моря предлагаем виллу нов…
$1,16 млн
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Вилла 4 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
KK-3ianV11. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 320квм в Бордигере в 3км на …
$2,05 млн
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Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
LH-5V42. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия. БордигераНа возвышенности одного из холмов…
$879,150
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