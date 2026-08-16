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Виллы в Калабрии, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная вилла,…
$266,050
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
$231,232
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Параметры недвижимости в Калабрии, Италия

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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