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Виллы в Апулии, Италия

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10 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Diso, Италия
Вилла 8 комнат
Diso, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 535 м²
Собственность площадью 500 квадратных метров расположена на двух этажах и окружена меблирова…
$1,31 млн
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Вилла 7 комнат в Santa Maria al Bagno, Италия
Вилла 7 комнат
Santa Maria al Bagno, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Отдельная вилла на приподнятом этаже, с тремя входами. Расположенный недалеко от Четырех кол…
$635,019
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Вилла 5 комнат в Gallipoli, Италия
Вилла 5 комнат
Gallipoli, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
$1,48 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 5 комнат в San Cesario di Lecce, Италия
Вилла 5 комнат
San Cesario di Lecce, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Сан Чезарио: в нескольких км от Лечче, мы предлагаем на продажу красивую виллу, окруженную 2…
$788,300
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Вилла 10 комнат в Gagliano del Capo, Италия
Вилла 10 комнат
Gagliano del Capo, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
В нескольких шагах от центра красивого Санта-Мария-ди-Леука, мы предлагаем в эксклюзивной ви…
$3,01 млн
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Вилла 5 комнат в Nardo, Италия
Вилла 5 комнат
Nardo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Мы представляем отдельную виллу, арендованную в контрада Торсано за Torre Inserraglio, огоро…
$645,968
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 7 комнат в Chieuti, Италия
Вилла 7 комнат
Chieuti, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
In a hilly area a few kilometres from the sea is this wonderful farmhouse that was completel…
$618,596
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Вилла 19 комнат в Galatone, Италия
Вилла 19 комнат
Galatone, Италия
Число комнат 19
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 530 м²
Доступ к вышеупомянутому объекту сдается в аренду на главной артерии, которая находится прим…
$1,86 млн
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Вилла 19 комнат в Лечче, Италия
Вилла 19 комнат
Лечче, Италия
Число комнат 19
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 000 м²
Красивая историческая резиденция отличия, построенная в 1820 году Луиджи Морроне по заказу В…
$3,50 млн
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Вилла в Ostuni, Италия
Вилла
Ostuni, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Вилла — это резиденция площадью 200 м2, которая расположена в оливковой роще, что обеспечив…
$755,242
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Параметры недвижимости в Апулии, Италия

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