ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Жилая
Апулия
Виллы
Виллы в Апулия, Италия
Вилла
Очистить
14 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 спален
Лечче, Италия
19
11
1 000 м²
A beautiful historic residence of distinction, built in 1820 by Luigi Morrone on the commiss…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Diso, Италия
8
8
535 м²
The 500-square-meter property is spread over two floors and surrounded by a furnished garden…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
San Cesario di Lecce, Италия
5
4
260 м²
San Cesario: a few km from Lecce, we offer for sale beautiful villa surrounded by 22,000 sqm…
€720,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Nardo, Италия
7
2
216 м²
Detached villa on a raised floor, with three entrances. Located near the Four Columns, it ha…
€580,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Gagliano del Capo, Италия
10
3
238 м²
A few steps from the center of the beautiful Santa Maria di Leuca, we propose in Exclusive V…
€2,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Nardo, Италия
5
4
190 м²
We present a detached villa leased in contrada Torsano behind Torre Inserraglio, fenced on e…
€590,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Sannicola, Италия
19
8
530 м²
Access of the above property is leased on a main artery that is about one km from the urban …
€1,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gallipoli, Италия
5
3
200 м²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
€1,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с кондиционером, с видом на море, с Parking Garage
Бриндиз, Италия
Вилладжо построено в 2011 году. Расположено на берегу моря, в зоне с хорошо развитой туристи…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с Canna Fumaria, с дорогой
Chieuti, Италия
7
3
171 м²
In a hilly area a few kilometres from the sea is this wonderful farmhouse that was completel…
€565,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бриндиз, Италия
10
5
320 м²
Шикарная вилла с бассейном в окружении чудесного сада, расположена прямо на берегу, с прямым…
€3,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бриндиз, Италия
320 м²
Новаяя вилла с бассейном и видом на море. Расположенная на зелёных холмах Марина ди Сальве. …
€1,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с подведенным электричеством
Бриндиз, Италия
4
2
130 м²
Вилла, в стиле Саленто, расположенная на холме,с панорамным видом в 300 метрах от моря. Здан…
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ostuni, Италия
4
350 м²
Апулия, роскошная вилла с видом на море и горы. Дом располагается рядом курортным городом Са…
€2,55 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Апулия, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL