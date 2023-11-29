Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Апулия
  5. Виллы

Виллы в Апулия, Италия

Вилла В архив
Очистить
14 объектов найдено
Вилла 5 спален в Лечче, Италия
Вилла 5 спален
Лечче, Италия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 000 м²
A beautiful historic residence of distinction, built in 1820 by Luigi Morrone on the commiss…
€3,20 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Diso, Италия
Вилла 8 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Diso, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 535 м²
The 500-square-meter property is spread over two floors and surrounded by a furnished garden…
€1,20 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в San Cesario di Lecce, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
San Cesario di Lecce, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
San Cesario: a few km from Lecce, we offer for sale beautiful villa surrounded by 22,000 sqm…
€720,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Nardo, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Nardo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Detached villa on a raised floor, with three entrances. Located near the Four Columns, it ha…
€580,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Gagliano del Capo, Италия
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Gagliano del Capo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
A few steps from the center of the beautiful Santa Maria di Leuca, we propose in Exclusive V…
€2,75 млн
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Nardo, Италия
Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Nardo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
We present a detached villa leased in contrada Torsano behind Torre Inserraglio, fenced on e…
€590,000
Оставить заявку
Вилла 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Sannicola, Италия
Вилла 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Sannicola, Италия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 530 м²
Access of the above property is leased on a main artery that is about one km from the urban …
€1,70 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Gallipoli, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gallipoli, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
€1,35 млн
Оставить заявку
Вилла с кондиционером, с видом на море, с Parking Garage в Бриндиз, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с Parking Garage
Бриндиз, Италия
Вилладжо построено в 2011 году. Расположено на берегу моря, в зоне с хорошо развитой туристи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с Canna Fumaria, с дорогой в Chieuti, Италия
Вилла 3 спальни с Canna Fumaria, с дорогой
Chieuti, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
In a hilly area a few kilometres from the sea is this wonderful farmhouse that was completel…
€565,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бриндиз, Италия
Вилла 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бриндиз, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Шикарная вилла с бассейном в окружении чудесного сада, расположена прямо на берегу, с прямым…
€3,70 млн
Оставить заявку
Вилла с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бриндиз, Италия
Вилла с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бриндиз, Италия
Площадь 320 м²
Новаяя вилла с бассейном и видом на море. Расположенная на зелёных холмах Марина ди Сальве. …
€1,80 млн
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с подведенным электричеством в Бриндиз, Италия
Вилла 2 спальни с подведенным электричеством
Бриндиз, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Вилла, в стиле Саленто, расположенная на холме,с панорамным видом в 300 метрах от моря. Здан…
€850,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ostuni, Италия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ostuni, Италия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Апулия, роскошная вилла с видом на море и горы. Дом располагается рядом курортным городом Са…
€2,55 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Апулия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти