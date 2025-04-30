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Виллы с террасой в Италии

Тоскана
58
Флоренция
11
Милан
4
Сардиния
41
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35 объектов найдено
Вилла в Policoro, Италия
Вилла
Policoro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
К продаже предлагается эксклюзивная вилла VL/1-7, расположенная в Лагуне, с частным пляжем и…
$705,726
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Вилла в Brienno, Италия
Вилла
Brienno, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Исследуйте эту потрясающую роскошную виллу, полностью отремонтированную в 2024 году, располо…
Цена по запросу
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Вилла в Menaggio, Италия
Вилла
Menaggio, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера — 50…
$853,701
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Вилла в Citta di Castello, Италия
Вилла
Citta di Castello, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 070 м²
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$3,41 млн
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
*Семь великолепных вилл на склонах Замброне в 500м от моря* Расположенный на Побережье Коста…
$245,609
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается двухэтажная вилла в Калабрии, в 3 минутах езды от белоснежного лазурного пляжа нед…
$489,455
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского моря …
$335,789
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Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
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$3,07 млн
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Вилла в Porto Rotondo, Италия
Вилла
Porto Rotondo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
$2,96 млн
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Вилла в Сассари, Италия
Вилла
Сассари, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
$1,25 млн
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Вилла в Costa, Италия
Вилла
Costa, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 781 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Цена по запросу
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Вилла в Pettenasco, Италия
Вилла
Pettenasco, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 689 м²
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
$4,38 млн
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Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
$1,76 млн
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Вилла в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,85 млн
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Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,71 млн
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Вилла в Santa Giustina, Италия
Вилла
Santa Giustina, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
$1,02 млн
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Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$739,874
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Вилла в Pozzarello, Италия
Вилла
Pozzarello, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
$2,73 млн
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Вилла в Ghiffa, Италия
Вилла
Ghiffa, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 850 м²
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
$10,24 млн
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
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$2,39 млн
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Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
$21,63 млн
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Вилла в Lido di Noto, Италия
Вилла
Lido di Noto, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
$1,91 млн
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
$227,540
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Вилла в Lazise, Италия
Вилла
Lazise, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
К продаже предлагается вилла в Венето, которая имеет частичный вид на озеро Гарда. Вилла рас…
$1,01 млн
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Вилла в Colonno, Италия
Вилла
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,40 млн
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Вилла в La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Вилла
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
$266,355
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS ?? Комплекс Sevenvillas расположился в …
$371,143
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Вилла в Campagnano di Roma, Италия
Вилла
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
$1,05 млн
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Вилла в Staletti, Италия
Вилла
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
$1,71 млн
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Параметры недвижимости в Италии

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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