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Виллы в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
26
Бордигера
17
Империя
14
Алассио
8
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132 объекта найдено
Вилла в Ospedaletti, Италия
Вилла
Ospedaletti, Италия
Площадь 300 м²
KK-190816. Оспедалети вилла с панорамным видом на мореОспедалети, в 2 км от моря, предлагаем…
$1,63 млн
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Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 284 м²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
$3,05 млн
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Вилла 6 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
FP-T807. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоВилла «Аврора» выполнена в неоклассиче…
$6,43 млн
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Вилла 10 комнат в Рекко, Италия
Вилла 10 комнат
Рекко, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Majestic villa facing the sea in Recco and Camogli, magnificent villa to renovate with a lar…
$3,15 млн
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Вилла 6 комнат в Ospedaletti, Италия
Вилла 6 комнат
Ospedaletti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 260 м²
LH-1v06. Прекрасная вилла в Оспедалетти (Лигурия)в 1,5 км на авто от моря в тихой резиденциа…
$2,51 млн
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Вилла 4 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 600 м²
DH-689. Вилла в Сан-Ремо. Лигурия. ИталияСрочная продажа виллы в Сан-Ремо. Находится на перв…
$3,81 млн
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Вилла 4 комнаты в Cipressa, Италия
Вилла 4 комнаты
Cipressa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
KK-6V98. Большая вилла с видом на море в ИталииВ жилой зоне Чипресса - района главного прови…
$1,09 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 216 м²
KK-2V15. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ престижном резиденциальном район…
$632,097
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Вилла 4 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 207 м²
LH-2V02. Вилла в СанремоНа одном из панорамных холмов города известного итальянского курорта…
$512,216
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Вилла 5 комнат в Ospedaletti, Италия
Вилла 5 комнат
Ospedaletti, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
LH-1V17. Дом с видом на море в Италии, Лигурия, ОспедалеттиВ центральной части очаровательно…
$1,09 млн
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Вилла 5 комнат в Cisano sul Neva, Италия
Вилла 5 комнат
Cisano sul Neva, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
AS-170215 . Эксклюзивная вилла в стиле “рустико"Эксклюзивная вилла в стиле “рустико" в вел…
$3,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 280 м²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
$2,29 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
LH-2v05. Вилла в Италии, Лигурия - вилла на море в Сан-РемоВсего в 30 м от знаменитой велоси…
$1,53 млн
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Вилла 3 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 227 м²
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
$675,690
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Вилла 5 комнат в Диано-Марина, Италия
Вилла 5 комнат
Диано-Марина, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 225 м²
KK-W-02GTYJ. Вилла с бассейном и видом на залив в 1,6км на авто от пляжа Диано МаринаПлощадь…
$642,995
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Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$733,504
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Вилла 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Вилла 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
LH-1T70. Таунхаус в продаже в ОспедалеттиКупить таунхаус с террасой и видом на море в Италии…
$261,557
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$282,264
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Вилла 3 комнаты в Borgo SantAgata, Италия
Вилла 3 комнаты
Borgo SantAgata, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 152 м²
KK-6V14. Вилла в тихом, спокойном, резиденциальном районе города ИмперияВ тихом, спокойном, …
$708,384
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Вилла 3 комнаты в Latte, Италия
Вилла 3 комнаты
Latte, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 350 м²
KK-5V07. Вилла на продажу в Латте-ВентимильяВилла 350квм между Гримальди (граница с Францией…
$3,27 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
LH-3V16. Вилла под реконструкцию у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре одного из…
$1,63 млн
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Вилла 4 комнаты в Ospedaletti, Италия
Вилла 4 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
LH-1V04. Ннедвижимость в Италии, Лигурия - новая вилла с видом на море в ОспедалеттиНа возвы…
$1,51 млн
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
LH-3V63. Бордигера, вилла с великолепный видом на мореВ солнечном и тихом районе на склоне х…
$321,498
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Вилла 5 комнат в Bergeggi, Италия
Вилла 5 комнат
Bergeggi, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 390 м²
KK-280416-13. Вилла на продажу в Берджежжи ЛигурияВилла в Берджежжи в паре километрах от пля…
$1,58 млн
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Площадь 360 м²
KK-2V23. Новая Вилла в Сан-РемоВилла в 2 км на авто от пляжа в продаже в Сан-Ремо имеет три …
$599,402
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Вилла 6 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 200 м²
KK-2V36. Уникальная историчекая вилла в Сан РемоВ столице Итальянской Ривьеры, знаменитом ку…
$6,87 млн
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Вилла 6 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 340 м²
LH-2V17. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из наиболее престижных рай…
$1,36 млн
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Вилла в Civezza, Италия
Вилла
Civezza, Италия
Площадь 190 м²
AS-VA-311. Врекрасная вилла с бассейном и панорамным видомВилла Мартина — прекрасная вилла с…
$632,097
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Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
LH-5V42. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия. БордигераНа возвышенности одного из холмов…
$817,367
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Вилла 5 комнат в La Serra, Италия
Вилла 5 комнат
La Serra, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$5,67 млн
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Параметры недвижимости в Лигурии, Италия

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