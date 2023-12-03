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Виллы в Faggeto Lario, Италия

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1 объект найдено
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Faggeto Lario, Италия
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Faggeto Lario, Италия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Giusy имеет площадь 500 квадратных метров, расположена на трех этажах и имеет 5 спален…
€12,00 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Faggeto Lario, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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