Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Faggeto Lario
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Faggeto Lario, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Molina, Италия
Вилла 5 комнат
Molina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
GR-Pb-32. Озеро Комо Вилла в Faggeto LarioВилла с незабываемым видом на озеро в Faggeto La…
$2,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,74 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Lemna, Италия
Вилла 6 комнат
Lemna, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 360 м²
MV-270221. Роскошный дом с дизайнерским ремонтом на озере КомоРоскошный дом с дизайнерским р…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 16 комнат в Molina, Италия
Вилла 16 комнат
Molina, Италия
Число комнат 16
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Giusy имеет площадь 500 квадратных метров, расположена на трех этажах и имеет 5 спален…
$13,14 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Molina, Италия
Вилла 8 комнат
Molina, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
В живописной деревне Фаджето-Ларио на озере Комо мы рады представить очаровательную недвижим…
$1,73 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Faggeto Lario, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти