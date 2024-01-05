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10 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5
330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
€790,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5
600 м²
VB-VILROMA. Очаровательная вилла в РимеОчаровательная вилла 600 кв.м. с садом 400 кв.м., рас…
€6,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Рим, Италия
6
750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном районе EUR (на юге Рима) продается 4-х уровн…
€2,40 млн
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 1 спальня
Рим, Италия
2
180 м²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
€690,000
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5
360 м²
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5
300 м²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
€800,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
4
6
330 м²
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
€1,65 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
3
2
250 м²
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
€700,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Рим, Италия
7
5
400 м²
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского побер…
€1,05 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
4
4
500 м²
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…
€2,50 млн
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