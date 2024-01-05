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Виллы в Рим, Италия

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10 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
Число комнат 5
Площадь 330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
€790,000
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
Число комнат 5
Площадь 600 м²
VB-VILROMA. Очаровательная вилла в РимеОчаровательная вилла 600 кв.м. с садом 400 кв.м., рас…
€6,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Рим, Италия
Вилла 5 спален
Рим, Италия
Число комнат 6
Площадь 750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном  районе EUR (на юге Рима) продается  4-х уровн…
€2,40 млн
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Red Feniks
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Вилла 1 спальня в Рим, Италия
Вилла 1 спальня
Рим, Италия
Число комнат 2
Площадь 180 м²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
€690,000
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Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
Число комнат 5
Площадь 360 м²
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
€800,000
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Рим, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
€1,65 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Рим, Италия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
€700,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Рим, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Рим, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского побер…
€1,05 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Рим, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в Рим, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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