Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сардиния
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Сардинии, Италия

;
Sud Sardegna
3
Вилла Удалить
Очистить
31 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Кальяри, Италия
Вилла 4 комнаты
Кальяри, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
IT-030420-2. В закрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ зак…
$345,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Кальяри, Италия
Вилла 4 комнаты
Кальяри, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
$339,938
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в MureraMuravera, Италия
Вилла 4 комнаты
MureraMuravera, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 400 м²
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
$679,876
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в IsthintiniStintino, Италия
Вилла
IsthintiniStintino, Италия
$5,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 3 комнаты в CadeseddaCalasetta, Италия
Вилла 3 комнаты
CadeseddaCalasetta, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
IT-030420-1. Вилла 70 кв.м. рядом с пляжем, сад 3700 кв.мВ продаже  вилла 70 кв.м. рядом с …
$293,050
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 8 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Отдельно стоящая вилла на известном и престижном холме Пантоджа, с великолепным видом на зал…
$3,94 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла 10 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 10 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$6,57 млн
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 10 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
В Pantogia, в комплексе, состоящем всего из трех вилл, мы предлагаем к продаже недавно отрем…
$1,92 млн
Оставить заявку
Вилла в Сардиния, Италия
Вилла
Сардиния, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивную двухуровневую виллу, расположенную в живописном райо…
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла 14 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 14 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 14
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Холм Пантоджиа - одно из самых живописных мест Коста Смеральда, откуда открывается прекрасны…
$3,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Альгеро, Италия
Вилла
Альгеро, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в эту необыкновенную виллу, расположенную в Альгеро — настоящее сокровище в…
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Сассари, Италия
Вилла 7 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
$3,28 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Сассари, Италия
Вилла 8 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
В одном из самых престижных районов Сардинии, Коста-Смеральда, и именно в районе Кала-ди-Вол…
$3,91 млн
Оставить заявку
Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла Mirto расположена на знаменитой Коста Смеральда в самом сердце Порто Черво на Сардинии…
$3,50 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Сассари, Италия
Вилла 8 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
The villa is on two levels, on the ground floor is the dining room, the large living room fr…
$2,03 млн
Оставить заявку
Вилла 11 комнат в Сассари, Италия
Вилла 11 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Мечта о Коста-Смеральда воплощается в жизнь на пляже Ла Сельвия, длинном, светлом мелкозерни…
$13,14 млн
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 9 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Вилла расположена у подножия холма Pantogia, откуда открывается прекрасный вид на залив Peve…
$3,28 млн
Оставить заявку
Вилла 13 комнат в Сассари, Италия
Вилла 13 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 13
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
В одном из самых эксклюзивных мест, с видом на залив Кала ди Вольпе и в окружении зелени, ра…
$4,38 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Сассари, Италия
Вилла 7 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
$7,66 млн
Оставить заявку
Вилла в La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Вилла
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла Paradiso расположена в частном парке, который предлагает резиденцию эксклюзивным вилла…
$3,00 млн
Оставить заявку
Вилла 11 комнат в Сассари, Италия
Вилла 11 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Кала Грану, окруженная чудесным садом, полным растений …
$13,14 млн
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Сассари, Италия
Вилла 9 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Красивая, недавно построенная вилла с видом на море в Кала-дель-Фаро, с частным бассейном. Д…
$3,83 млн
Оставить заявку
Вилла 11 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 11 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 333 м²
В самом центре знаменитого Порто Черво, в нескольких минутах ходьбы от самых известных ресто…
$4,82 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в CrabonaxaVillasimius, Италия
Вилла 8 комнат
CrabonaxaVillasimius, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Жилая площадь 230 кв.м., общая площадь 1500 кв. м., 200/250 шагов от моря.  Описание: 8 ко…
$980,968
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 8 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
When we talk about Sardinia, one of the first thing you imagine is Costa Smeralda. Thinking …
$2,41 млн
Оставить заявку
Вилла 16 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 16 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 16
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
На холмистой местности, в окружении зелени и с великолепным видом на залив Певеро, расположе…
$6,02 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в CrabonaxaVillasimius, Италия
Вилла 3 комнаты
CrabonaxaVillasimius, Италия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию большой дом на 2 семьи в 130-150 метров от самого известного пл…
$520,514
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Сассари, Италия
Вилла 10 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Очарование традиционной местной архитектуры и очаровательное местоположение делают эту виллу…
$7,55 млн
Оставить заявку
Вилла 12 комнат в Сардиния, Италия
Вилла 12 комнат
Сардиния, Италия
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла на берегу моря с выходм к двум пляжам. Основная вилла состоит из столовой,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Сассари, Италия
Вилла 8 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
The villa is located within the residence at the Golf Porto Cervo, inside this beautiful pro…
$2,13 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Сардинии, Италия

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти