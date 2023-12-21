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Виллы в Сардиния, Италия

Вилла В архив
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45 объектов найдено
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 333 м²
В самом центре знаменитого Порто Черво, в нескольких минутах ходьбы от самых известных ресто…
€4,40 млн
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Cugnana Verde, Италия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Cugnana Verde, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
На холмах Порто Черво, в эксклюзивном месте Пантоджа, в тихом месте, окруженном средиземномо…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни в Arzachena, Италия
Вилла 3 спальни
Arzachena, Италия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Вилла расположена у подножия холма Pantogia, откуда открывается прекрасный вид на залив Peve…
€3,00 млн
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Вилла 7 спален с верандой, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 7 спален с верандой, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
На холмистой местности, в окружении зелени и с великолепным видом на залив Певеро, расположе…
€5,50 млн
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
В одном из самых престижных районов Сардинии, Коста-Смеральда, и именно в районе Кала-ди-Вол…
€3,57 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Очарование традиционной местной архитектуры и очаровательное местоположение делают эту виллу…
€6,90 млн
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
В Pantogia, в комплексе, состоящем всего из трех вилл, мы предлагаем к продаже недавно отрем…
€1,75 млн
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Вилла 6 спален с верандой, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Мечта о Коста-Смеральда воплощается в жизнь на пляже Ла Сельвия, длинном, светлом мелкозерни…
€12,00 млн
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Вилла 3 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Arzachena, Италия
Вилла 3 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Отдельно стоящая вилла на известном и престижном холме Пантоджа, с великолепным видом на зал…
€3,60 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Красивая, недавно построенная вилла с видом на море в Кала-дель-Фаро, с частным бассейном. Д…
€3,50 млн
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Вилла 6 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Кала Грану, окруженная чудесным садом, полным растений …
€12,00 млн
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pittulongu, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
€3,50 млн
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Porto Cervo, Италия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла на берегу моря в одном из самых престижных мест Коста Смеральды в Порто Чер…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Arzachena, Италия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Холм Пантоджиа - одно из самых живописных мест Коста Смеральда, откуда открывается прекрасны…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Arzachena, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
€6,00 млн
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Only a few steps away from all the amenities the area offers and within walking distance of …
€6,30 млн
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
When we talk about Sardinia, one of the first thing you imagine is Costa Smeralda. Thinking …
€2,20 млн
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Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Arzachena, Италия
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Arzachena, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
The villa is on two levels, on the ground floor is the dining room, the large living room fr…
€1,85 млн
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Вилла 5 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Вилла 5 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
В одном из самых эксклюзивных мест, с видом на залив Кала ди Вольпе и в окружении зелени, ра…
€4,00 млн
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Вилла 4 спальни с бассейном в Mamujada Mamoiada, Италия
Вилла 4 спальни с бассейном
Mamujada Mamoiada, Италия
Число комнат 5
Площадь 350 м²
VB-71000. Вилла с большим земельным участком в 500 метрах от моряСардиния, провинция Нуоро в…
€700,000
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Вилла 3 спальни в Murera Muravera, Италия
Вилла 3 спальни
Murera Muravera, Италия
Число комнат 4
Площадь 400 м²
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
€580,000
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни в Cadesedda Calasetta, Италия
Вилла 2 спальни
Cadesedda Calasetta, Италия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
IT-030420-1. Вилла 70 кв.м. рядом с пляжем, сад 3700 кв.мВ продаже  вилла 70 кв.м. рядом с …
€250,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Кальяри, Италия
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
€290,000
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Кальяри, Италия
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
IT-030420-2. В закрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ зак…
€295,000
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Poltu Quatu, Италия
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
VB-070415-35. Вилла в одном из самых престижных жилых комплексов в Порто ЧервоРядом с виллой…
€12,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Число комнат 4
VB-070415-32. Великолепная вилла в престижном Порто ЧервоВеликолепная вилла в престижном Пор…
€3,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Arzachena, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Arzachena, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
The villa is located within the residence at the Golf Porto Cervo, inside this beautiful pro…
€1,95 млн
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Вилла 5 спален в La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 5 спален
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла Paradiso расположена в частном парке, который предлагает резиденцию эксклюзивным вилла…
€3,00 млн
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Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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