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Виллы в Марке, Италия

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Сан-Бенедетто-дель-Тронто
5
Civitanova Marche
3
Вилла Удалить
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24 объекта найдено
Вилла 40 комнат в Offida, Италия
Вилла 40 комнат
Offida, Италия
Число комнат 40
Площадь 1 000 м²
Вилла на трех уровнях более 1000 м2 с 40 номерами 9 ванными комнатами 13 спальнями, высокока…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Fano, Италия
Вилла 6 комнат
Fano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
$4,39 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
$1,76 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 5 комнат
Acquaviva Picena, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
$2,29 млн
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Вилла 5 комнат в Monteprandone, Италия
Вилла 5 комнат
Monteprandone, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
$2,34 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
$1,93 млн
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Вилла 6 комнат в Сенигаллия, Италия
Вилла 6 комнат
Сенигаллия, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 078 м²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
$3,28 млн
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Вилла 14 комнат в Camerino, Италия
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 14
Площадь 430 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Sirolo, Италия
Вилла 4 комнаты
Sirolo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
$1,58 млн
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Вилла 6 комнат в Brecciarolo, Италия
Вилла 6 комнат
Brecciarolo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 850 000 м²
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
$2,05 млн
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Вилла 11 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 11
Площадь 345 м²
Вилла на трех этажах с шестью спальнями, шестью ванными комнатами потрясла две кухни, две го…
Цена по запросу
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Вилла 2 комнаты в Tavullia, Италия
Вилла 2 комнаты
Tavullia, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…
$104,326
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Вилла в Marotta, Италия
Вилла
Marotta, Италия
Площадь 1 800 м²
BG-CC1100. Красивая вилла не далеко от Адриатического побережья и города МароттаИталия, реги…
$4,39 млн
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Вилла 14 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 14
Площадь 600 м²
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
$3,52 млн
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Вилла 24 комнаты в San Ginesio, Италия
Вилла 24 комнаты
San Ginesio, Италия
Число комнат 24
Площадь 600 м²
Щедрый фермерский дом на двух уровнях с внутренним двором 8600 м2, на котором есть гараж и к…
$575,498
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Вилла 15 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 15 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 15
Площадь 500 м²
Вилла конца 19-го века с парком площадью 2000 м2 с пальмами и высокими деревьями. Три уровня…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Вилла 6 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 10 200 м²
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
$2,58 млн
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Вилла 16 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 16
Площадь 500 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Пезаро, Италия
Вилла 6 комнат
Пезаро, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13 млн
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Вилла 30 комнат в Camerino, Италия
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 30
Площадь 1 400 м²
Справочный номер: N864 (R) Оригинальное название: Casa Ridente Местонахождение: В стране Гор…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Castorano, Италия
Вилла 6 комнат
Castorano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
$2,46 млн
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Вилла 19 комнат в Borgo Pintura, Италия
Вилла 19 комнат
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 19
Площадь 760 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Марке, Италия

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