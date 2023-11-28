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Виллы в Империя, Италия

Вилла В архив
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111 объектов найдено
Вилла 4 спальни в San Bartolomeo al Mare, Италия
Вилла 4 спальни
San Bartolomeo al Mare, Италия
Комнаты 5
Площадь 260 м²
LH-6V39. Квартира в продаже в Сан-Бартоломео-аль-МареКупить виллу - каменный дом с новым рем…
€750,000
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Вилла 2 спальни в Бордигера, Италия
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
€259,000
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Вилла 2 спальни в Civezza, Италия
Вилла 2 спальни
Civezza, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
€220,000
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Вилла 2 спальни в Oliveto, Италия
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
Комнаты 3
Площадь 152 м²
LH-6V14. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа виллы с новым ремонтом и видом на …
€590,000
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Вилла 5 спален в Oliveto, Италия
Вилла 5 спален
Oliveto, Италия
Комнаты 6
Площадь 334 м²
LH-6V38. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа элитной недвижимости - виллы с бас…
€2,50 млн
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Вилла 2 спальни в Oliveto, Италия
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
LH-6V48. Недорогие виллы в Италии, Лигурия, ИмперияВ одной из фракций города Империя - Понте…
€165,000
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Вилла 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 141 м²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
€300,000
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Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 5
Площадь 216 м²
KK-2V15. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ престижном резиденциальном район…
€580,000
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Вилла 3 спальни в Империя, Италия
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
Комнаты 4
Площадь 162 м²
KK-6V17. Вилла с видом на море в продаже в Италии, регион Западная ЛигурияВ нескольких килом…
€450,000
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Вилла 5 спален в Империя, Италия
Вилла 5 спален
Империя, Италия
Комнаты 6
Площадь 274 м²
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
€470,000
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Вилла 3 спальни в Империя, Италия
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
Комнаты 4
Площадь 187 м²
KK-. Лигурийский загородный дом с бассейномВилла Ирис построенная в 2005г - лигурийский заго…
€550,000
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Вилла 2 спальни в Кампороссо, Италия
Вилла 2 спальни
Кампороссо, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
LH-5V06. Вилла в Вентимилья. Сан РемоВилла с видом на море на побережье Италии, Лигурия, Вен…
€455,000
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Вилла 5 спален в Бордигера, Италия
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
LH-3V39. Элитная недвижимость в Лигурии — историческая вилла в БордигереНа панорамной возвыш…
€15,00 млн
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Вилла 4 спальни в Бордигера, Италия
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 5
Площадь 284 м²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни в Кампороссо, Италия
Вилла 3 спальни
Кампороссо, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
KK-. Продается вилла 160квм на 2х уровняхв 6 км на авто от моря в городке CAMPOROSSO , что м…
€375,000
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Вилла 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 600 м²
DH-689. Вилла в Сан-Ремо. Лигурия. ИталияСрочная продажа виллы в Сан-Ремо. Находится на перв…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален в Costarainera, Италия
Вилла 5 спален
Costarainera, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
DH-325. Вилла в городе Чипресса. ЛигурияКомнат:15 Спален:8 Ванных:8 Вид из окон:вид на море/…
€5,00 млн
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 6
Площадь 330 м²
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
VB-Lig1. Уникальная каменная вилла в Сан-РемоРасположена в 1,5 км от пляжа и центра Сан-Ремо…
€1,60 млн
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Вилла 5 спален в Империя, Италия
Вилла 5 спален
Империя, Италия
Комнаты 6
Площадь 430 м²
AS-VA-113. Вилла в современном стиле в ИмперииЭта вилла в современном стиле имеет уникальное…
€3,70 млн
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Вилла в Dolcedo, Италия
Вилла
Dolcedo, Италия
Площадь 400 м²
AS-VA-49. Стильная вилла в ИмперииЭта стильная вилла расположена в романтичном средневековом…
€1,80 млн
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Вилла 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
KK-020317-5. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоВилла 300квм на 3-х уровнях, окру…
€1,50 млн
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Вилла 2 спальни в Империя, Италия
Вилла 2 спальни
Империя, Италия
Комнаты 3
Площадь 157 м²
KK-6V13. Вилла с видом на море в Лигурии, ИмперияВилла с видом на море в Лигурии, Империя, И…
€490,000
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Вилла 3 спальни в Diano Castello, Италия
Вилла 3 спальни
Diano Castello, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
KK-V-DIANO2. Полностью отремонтированая вилла с захватывающим видом на заливГород: Диано Мар…
€1,000,000
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Вилла 4 спальни в Oliveto, Италия
Вилла 4 спальни
Oliveto, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
KK-4V88. Новая вилла в стиле модернНовая вилла стиля модерн в 6км на авто (20 мин) от моря о…
€1,70 млн
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Вилла 5 спален в Бордигера, Италия
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
Комнаты 6
Площадь 376 м²
KK-iv777. Вилла на первом холме города БордигераВ 5-ти минутах от морского побережья и центр…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Бордигера, Италия
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
Комнаты 6
Площадь 320 м²
KK-020317-3. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 250квм + домик на въезде во…
€1,75 млн
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Вилла 5 спален в Ospedaletti, Италия
Вилла 5 спален
Ospedaletti, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
LH-1V52. Вилла с бассейном и видом на море в Италии, Лигурия, ОспедалеттиВ одной из самых кр…
€2,40 млн
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Вилла 3 спальни в Cervo, Италия
Вилла 3 спальни
Cervo, Италия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
KK-020317-2. Комплекс новых вил » Италия » Лигурия » ЧервоКомплекс из 6 вилл в 1.7 км на авт…
€1,35 млн
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Вилла в Civezza, Италия
Вилла
Civezza, Италия
Площадь 190 м²
AS-VA-311. Врекрасная вилла с бассейном и панорамным видомВилла Мартина — прекрасная вилла с…
€580,000
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Параметры недвижимости в Империя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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