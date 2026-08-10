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Виллы в Империи, Италия

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Сан-Ремо
25
Бордигера
21
Вентимилья
6
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100 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
LH-2V06. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВилла расположена всего в 700 метр…
$1,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
KK-3v02. Вилла класа люкс в БордигереВилла на 3 семьи, с видом на море, отделка класса Люкс …
$2,81 млн
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Вилла 6 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 330 м²
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
$2,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Caramagnetta, Италия
Вилла 4 комнаты
Caramagnetta, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 187 м²
KK-. Лигурийский загородный дом с бассейномВилла Ирис построенная в 2005г - лигурийский заго…
$644,710
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Вилла 3 комнаты в Cantalupo, Италия
Вилла 3 комнаты
Cantalupo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 157 м²
KK-6V13. Вилла с видом на море в Лигурии, ИмперияВилла с видом на море в Лигурии, Империя, И…
$574,378
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Вилла 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Вилла 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
LH-1T70. Таунхаус в продаже в ОспедалеттиКупить таунхаус с террасой и видом на море в Италии…
$281,328
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Вилла 6 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 340 м²
LH-2V17. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из наиболее престижных рай…
$1,47 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
LH-2v05. Вилла в Италии, Лигурия - вилла на море в Сан-РемоВсего в 30 м от знаменитой велоси…
$1,64 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 440 м²
LH-3v18. Вилла с видом на море в Бордигере, Лигурия, ИталияВ нескольких шагах от пляжей Борд…
$2,23 млн
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Вилла 2 комнаты в San Lorenzo al Mare, Италия
Вилла 2 комнаты
San Lorenzo al Mare, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 138 м²
LH-6V35. Вилла в Костарайнера. ИмперияВилла с бассейном и видом на море в продаже в Италии, …
$550,934
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Площадь 350 м²
KK-321. Двухуровневая вилла 350м2, в хорошем состоянииПродается двухуровневая вилла 350 кв м…
$1,64 млн
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Вилла 3 комнаты в Civezza, Италия
Вилла 3 комнаты
Civezza, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
$257,884
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Вилла 6 комнат в Ospedaletti, Италия
Вилла 6 комнат
Ospedaletti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 260 м²
LH-1v06. Прекрасная вилла в Оспедалетти (Лигурия)в 1,5 км на авто от моря в тихой резиденциа…
$2,70 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 180 м²
PO-270317. Элитная вилла в Сан-Ремо. ИталияВилла находиться в элитном районе, общая площадь …
$1,82 млн
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Вилла 3 комнаты в Вентимилья, Италия
Вилла 3 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
LH-5V06. Вилла в Вентимилья. Сан РемоВилла с видом на море на побережье Италии, Лигурия, Вен…
$533,351
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Вилла 4 комнаты в Диано-Марина, Италия
Вилла 4 комнаты
Диано-Марина, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
LH-4v75. Роскошная вилла c бассейном в Лигурии, Диано МаринаВ знаменитом лигурийском курорте…
$3,52 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
KK-252. Элитная вилла с садом в БордигераВилла - замок, площадью около 300 кв. м, состоит из…
$2,58 млн
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Вилла в Диано-Марина, Италия
Вилла
Диано-Марина, Италия
Площадь 220 м²
KK-6V14. Новый современный дом с садом и террасой в Диано МаринаДиано Марина - обворожительн…
$1,11 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
LH-3V16. Вилла под реконструкцию у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре одного из…
$1,76 млн
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Вилла 6 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 150 м²
LH-2V87. Купить виллу в Сан-Ремо - уникальная историческая вилла в Сан-РемоСразу за набереж…
$5,27 млн
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
LH-3V63. Бордигера, вилла с великолепный видом на мореВ солнечном и тихом районе на склоне х…
$345,799
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Вилла 6 комнат в Вентимилья, Италия
Вилла 6 комнат
Вентимилья, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 360 м²
KK-5V43. Вилла с частным пляжем в ЛигурииПрямо на берегу Лигурийского моря и всего в 1 км от…
$5,63 млн
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Вилла 4 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
KK-3ianV11. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 320квм в Бордигере в 3км на …
$2,05 млн
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 315 м²
LH-3v30. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВ престижном, тихом и спокойном р…
$2,29 млн
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Вилла 5 комнат в Империя, Италия
Вилла 5 комнат
Империя, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
KK-4V88. Новая вилла в стиле модернНовая вилла стиля модерн в 6км на авто (20 мин) от моря о…
$1,99 млн
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Вилла 5 комнат в Диано-Марина, Италия
Вилла 5 комнат
Диано-Марина, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 225 м²
KK-W-02GTYJ. Вилла с бассейном и видом на залив в 1,6км на авто от пляжа Диано МаринаПлощадь…
$691,598
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Вилла 6 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 6 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 320 м²
KK-020317-3. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 250квм + домик на въезде во…
$2,05 млн
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Вилла 6 комнат в Кампороссо, Италия
Вилла 6 комнат
Кампороссо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
KK-5V49. Продажа современной виллы в 450квм с видом на море в ЛигурииВ местечке сан джьякомо…
$2,58 млн
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Вилла 3 комнаты в Diano Castello, Италия
Вилла 3 комнаты
Diano Castello, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
KK-. Продаётся вилла постройки 1966 гВ 7 км на авто от моря Diano Marina по удобной дороге с…
$521,629
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Вилла 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Вилла 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 210 м²
KK-1q24. Половина виллы (таун-хаус) в ОспедалеттиПрямо на морском скалистом берегу в Оспедал…
$1,62 млн
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