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Виллы в Tropea, Италия

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7 объектов найдено
Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем ? Красивый комфортный дом в историческом городе Троп…
$398,432
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жилье и надежный вариан…
$368,959
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
$1,24 млн
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Проект Giardino di Ulisse  расположен в уникальном городе Тропея на побережье Коста дели Дей…
$272,899
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$360,227
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жилье и надежный вариан…
$376,601
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Современная вилла класса люкс в Тропее Вилла находится в 300м от моря,  в самой Тропее. Троп…
$1,20 млн
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