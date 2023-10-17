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Квартиры в Аттика, Греция
Palaio Faliro
40
Увы
39
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
38
Municipality of Elliniko - Argyroupoli
19
Municipality of Dafni - Ymittos
18
Каливия-Торику
18
Municipality of Filothei - Psychiko
15
Municipality of Saronikos
14
Anavissos Municipal Unit
11
Municipality of Papagos - Cholargos
11
Лаврион
11
Рафина
11
Vari Municipal Unit
10
Neo Psychiko
9
Agia Marina
7
Пеания
4
Limenas Markopoulou
3
Saronida Municipal Unit
3
Saronis
3
Анависос
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1 281 объект найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
4
118 м²
4/4
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3
1
95 м²
1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3
1
95 м²
1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3
1
95 м²
1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
4
2
121 м²
5/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3
1
95 м²
1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
4
2
118 м²
4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
1
1
60 м²
Kolonaki center of Athens, apartment of 60 sq.m. 1st floor in excellent condition, due to a …
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с bright, с facade, с Frames Type Wooden
Афины, Греция
1
50 м²
A, Apartment 50 sq.m., 1 level, sub-basement, at residential area, year of construction 1968…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
3
1
113 м²
€463,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
3
1
113 м²
€420,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
3
1
109 м²
€382,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
периферия Аттика, Греция
3
1
80 м²
4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с видом на город, с Lift
Афины, Греция
2
59 м²
6
Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в цент…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
4
110 м²
5
Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция Предлагаются апартаменты с собственн…
€693,940
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows
Афины, Греция
4
92 м²
5
Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция Предлагаются апартаменты с собственными…
€400,200
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4
154 м²
2
Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция Предлагаются двухуровневые апартаме…
€787,694
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
периферия Аттика, Греция
4
136 м²
5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
Афины, Греция
4
134 м²
4
Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция Предлагаются двухуровневые апартаменты с…
€557,760
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с panoramic windows
Афины, Греция
2
61 м²
6
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция Резиденция располагает зеленой зоной. …
€240,548
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Афины, Греция
3
105 м²
3
Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом ра…
€793,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Увы, Греция
4
110 м²
7
Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция Новый…
€618,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
127 м²
6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Афины, Греция
4
141 м²
6
Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция Предлагают…
€689,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Афины, Греция
6
161 м²
6
Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция Проект включае…
€532,466
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Афины, Греция
4
100 м²
8
Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция …
€303,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2
35 м²
5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
2
60 м²
5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
€285,000
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