Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Аттика
  5. Квартиры

Квартиры в Аттика, Греция

Palaio Faliro
40
Увы
39
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
38
Municipality of Elliniko - Argyroupoli
19
Municipality of Dafni - Ymittos
18
Каливия-Торику
18
Municipality of Filothei - Psychiko
15
Municipality of Saronikos
14
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
1 281 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Kolonaki center of Athens, apartment of 60 sq.m. 1st floor in excellent condition, due to a …
€450,000
Квартира 1 ванная с bright, с facade, с Frames Type Wooden в Афины, Греция
Квартира 1 ванная с bright, с facade, с Frames Type Wooden
Афины, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
A, Apartment 50 sq.m., 1 level, sub-basement, at residential area, year of construction 1968…
€80,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€463,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€420,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€382,000
Квартира 2 спальни с furnishings в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€270,000
Квартира 1 спальня с террасой, с видом на город, с Lift в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с террасой, с видом на город, с Lift
Афины, Греция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в цент…
€285,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция Предлагаются апартаменты с собственн…
€693,940
Квартира 3 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция Предлагаются апартаменты с собственными…
€400,200
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция Предлагаются двухуровневые апартаме…
€787,694
Пентхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в периферия Аттика, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
€1,06 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция Предлагаются двухуровневые апартаменты с…
€557,760
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с panoramic windows в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с panoramic windows
Афины, Греция
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция Резиденция располагает зеленой зоной. …
€240,548
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Афины, Греция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом ра…
€793,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Увы, Греция
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция Новый…
€618,000
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
€1,03 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция Предлагают…
€689,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Lift в Афины, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Афины, Греция
Комнаты 6
Площадь 161 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция Проект включае…
€532,466
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Lift в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция …
€303,800
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
€180,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
€285,000

Типы недвижимости в Аттика

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти