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Квартиры в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€435,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
€1,000,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality, apartment of 83 sq.m. 2nd floor co…
€529,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality apartment 76 sq.m. 1st floor in exc…
€368,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
€950,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 B…
€350,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Vouliagmeni 62 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
€620,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,07 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€1,02 млн
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с seaview by the sea, с seaview by the sea penthouse on 2 levels Athens Riviera в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с seaview by the sea, с seaview by the sea penthouse on 2 levels Athens Riviera
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
€3,00 млн
Квартира 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
€120,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€650,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€690,000

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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