Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Marathonas
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Municipality of Marathonas, Греция

Nea Makri Municipal Unit
3
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 131 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$287,029
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$408,279
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$289,198
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Marathonas, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти