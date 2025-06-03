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Квартиры в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

трехкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$268,242
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$294,086
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$156,561
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$605,371
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$171,646
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Квартира 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$663,696
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Квартира 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$343,291
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Параметры недвижимости в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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