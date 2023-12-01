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Квартиры в Эгина, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгина, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Two-bedroom apartment in Aeagina Island Municipality of Piraeus. Newly built, suitable for g…
Цена по запросу
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Domain Estate
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эгина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эгина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€220,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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