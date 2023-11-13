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Квартиры в Saronida Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни с furnishings в Saronis, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€580,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€220,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 141 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€450,000

Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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