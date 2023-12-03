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Квартиры в Municipality of Korydallos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus.  Orientation:  Bright  Distance from Airpor…
€155,000
в месяц
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Агентство
Domain Estate
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Параметры недвижимости в Municipality of Korydallos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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