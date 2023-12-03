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Квартиры в Municipality of Paiania, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Paiania, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€190,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Paiania, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€200,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Paiania, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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