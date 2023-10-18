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Жильё в Хорватии

община Лижньян
87
Grad Porec
77
Grad Makarska
76
Опатия
75
Опатия
75
Макарска
68
Grad Sibenik
63
Пореч
60
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3 486 объектов найдено
Вилла 8 спален в Zdrelac, Хорватия
Вилла 8 спален
Zdrelac, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 566 м²
Количество этажей 1
Beautifull house ont the island of Pašman, 300 m from the sand beach. Market,restaurants and…
€520,000
Дом 5 спален в Загреб, Хорватия
Дом 5 спален
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Рим, недавно построенный семейный дом BRP 366 м2, расположенный на участке 359 м2. Расположе…
€800,000
Дом 5 спален в Загреб, Хорватия
Дом 5 спален
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Рим, недавно построенный семейный дом BRP 366 м2, расположенный на участке 359 м2. Расположе…
€800,000
Дом 5 спален в Загреб, Хорватия
Дом 5 спален
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Рим, недавно построенный семейный дом BRP 366 м2, расположенный на участке 359 м2. Расположе…
€800,000
Дом 5 спален в Загреб, Хорватия
Дом 5 спален
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Рим, недавно построенный семейный дом BRP 366 м2, расположенный на участке 359 м2. Расположе…
€800,000
Дом 5 спален в Загреб, Хорватия
Дом 5 спален
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Рим, недавно построенный семейный дом BRP 366 м2, расположенный на участке 359 м2. Расположе…
€800,000
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Квартира 3 спальни на первой береговой линии в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни на первой береговой линии
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 156 м²
Строящийся проект, роскошный жилой дом меньшего размера, который будет состоять из восьми со…
€690,000
Квартира 3 спальни на первой береговой линии в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни на первой береговой линии
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 156 м²
Строящийся проект, роскошный жилой дом меньшего размера, который будет состоять из восьми со…
€690,000
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Тар, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Modern perfectionism in Istria, Rogovići (Poreč) On the outskirts of the village, with lots …
€1,19 млн
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8/9
I26602 Sv. Mateja
€190,000
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
I26593 Podbrežje XIV
€155,000
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus в Задар, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Задар, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
One-bedroom apartment, 37.55 m2, panoramic view, Voštarnica, Zadar In Zadar’s Voštarnica, ju…
€125,000
Дом 3 спальни в мужска 12, Хорватия
Дом 3 спальни
мужска 12, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Строящаяся роскошная вилла Подстра с видом на море. Общая жилая площадь 350 м2 на участке 59…
€1,20 млн
Дом 4 спальни в Oprtalj, Хорватия
Дом 4 спальни
Oprtalj, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Опрталь, эксклюзивная роскошная вилла с бассейном в одном из самых привлекательных мест в са…
€1,40 млн
Квартира 3 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Новый Загреб, Сигет, меблированная четырехкомнатная квартира на двух этажах общей площадью 1…
€470,000
Дом 3 спальни на первой береговой линии в Sipanska Luka, Хорватия
Дом 3 спальни на первой береговой линии
Sipanska Luka, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 3
Остров Шипан, прекрасно отреставрированный каменный дом, первый ряд от моря с садом. Каменны…
€900,000
Квартира 2 спальни в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Сплит, Бачвице, двухкомнатная квартира в прекрасном месте, расположена на высоком первом эта…
€379,000
Дом 3 спальни в Kastel Gomilica, Хорватия
Дом 3 спальни
Kastel Gomilica, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом общей площадью 94 м2, разделенный на цокольный и второй этаж (по 47 м2 кажды…
€350,000
Квартира 1 спальня в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 спальня
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/1
Жнян, однокомнатная квартира, расположенная на третьем этаже жилого дома с лифтом. Состоит и…
€315,000
Квартира 3 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Этаж 5
Цветни трг, красиво оформленная и роскошно обставленная 3-комнатная квартира 135м2 на 5 этаж…
€1,38 млн
Квартира 3 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 2
Строгий центр, площадь Йосипа Юрая Штроссмайера, в непосредственной близости от парка Зринев…
€465,000
Квартира 5 спален в Загреб, Хорватия
Квартира 5 спален
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 131 м²
Этаж 1
Пальмотичева, красивая пятикомнатная квартира. Имеет закрытую площадь 131 м2. Состоит из при…
€470,000
Квартира 3 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 3/1
Загреб, Дони Буковац, просторная трехкомнатная квартира на III. этаж благоустроенного дома 2…
€460,000
Дом 4 спальни в Vucevica, Хорватия
Дом 4 спальни
Vucevica, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Каштель Гомилица, полностью меблированный таунхаус с бассейном, построенный в 2021 году. Раз…
€590,000
Дом 3 спальни на первой береговой линии в Врбоска, Хорватия
Дом 3 спальни на первой береговой линии
Врбоска, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 600 м²
Продается один из старейших домов в Елсе площадью 600 м2, полностью отремонтированный и прям…
€1,50 млн

Типы недвижимости в Хорватии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная

Недвижимость в Хорватии — особенности приобретения жилья иностранными гражданами

Хорватия — страна с мягким средиземноморским климатом, ежегодно привлекающая толпы путешественников. Уникальный уголок на побережье Адриатического моря является настоящим раем для туристов из Европы. Купить недвижимость в Хорватии иностранцы спешат именно сейчас — выгода от покупки виллы или квартиры с каждым годом становится все более заметной.

Экономика страны стремительно растет, аналитики также отмечают регулярный приток инвестиций. За очень короткий срок Хорватия получила определенный статус на мировом рынке.

Преимущества покупки недвижимости в Хорватии

Еще 5-6 лет назад покупка недвижимости в этой стране была официально запрещена для иностранцев. В 2014 году между Хорватией и странами бывшего СНГ был заключен договор о взаимности прав собственности. Физические лица получили разрешение на приобретение жилья при условии соблюдения небольших формальностей.

Главные преимущества приобретения жилья в Хорватии:

  • Хорватия является членом Европейского союза;
  • живописные пейзажи и средиземноморский климат;
  • невысокие цены на недвижимость.

Собственники недвижимого имущества освобождены от ежегодных отчислений в государственную казну страны. Спрос на жилье в стране стабилен уже на протяжении длительного времени. Отсутствие всяческих рисков является дополнительным плюсом.

Рентабельные районы и цены на объекты

Страна состоит из двадцати округов. Наиболее востребованными районами для покупки недвижимости считаются города, расположенные на побережье Адриатического моря: Истрия, Приморье-Горски Котар, Задар, Сплит-Далмация, Дубровник. В городах уже успели обзавестись недвижимостью около 70 000 иностранцев.

Бюджетный вариант жилья можно найти в Беловаре, а также в окрестностях Винковци и Вуковара. Например, стоимость трехкомнатной квартиры в городе Сисак не превышает стоимости квартиры, расположенной в любом из мегаполисов постсоветского пространства.

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