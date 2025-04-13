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Жильё в Opcina Kostrena, Хорватия

дома
3
3 объекта найдено
Вилла в Kostrena, Хорватия
Вилла
Kostrena, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Эксклюзивная вилла с панорамным видом на Кварнер в Кострена! Вилла 250 кв.м. расположен на х…
$1,36 млн
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Дом 8 комнат в Kostrena, Хорватия
Дом 8 комнат
Kostrena, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Luxury new building in Kostrena In the increasingly popular coastal town of Kostreni, there …
$2,06 млн
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Дом 4 комнаты в Kostrena, Хорватия
Дом 4 комнаты
Kostrena, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Luxury new building in Kostrena In the increasingly popular coastal town of Kostreni, there …
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Kostrena, Хорватия

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