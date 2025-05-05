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Жильё в Opcina Dobrinj, Хорватия

квартиры
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дома
19
23 объекта найдено
Дом 5 спален в Soline, Хорватия
Дом 5 спален
Soline, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
От отличного предложения недвижимости в агентстве Stan Grad Immobilien в развитом и продвину…
$1,12 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 3 спальни в Kras, Хорватия
Дом 3 спальни
Kras, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
На продажу выставлены четыре современные виллы, расположенные в идиллической обстановке в ин…
$737,574
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Дом 4 спальни в Soline, Хорватия
Дом 4 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
В агентстве Stan Grad Immobilien в Кварнере продается исключительная средиземноморская камен…
$1,65 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 2 спальни в Soline, Хорватия
Дом 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Из обширного предложения недвижимости Stan Grad Immobilien, который гордится широким выбором…
$283,135
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 6 спален в Добрин, Хорватия
Дом 6 спален
Добрин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
От отличного предложения недвижимости нашего агентства на севере Адриатики выделяется соврем…
$1,36 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 4 спальни в Добрин, Хорватия
Дом 4 спальни
Добрин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Среди предложений недвижимости от Stan Grad Immobilien на хорватском побережье, особенно на …
$849,405
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 4 спальни в Добрин, Хорватия
Дом 4 спальни
Добрин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
В рамках нашего предложения недвижимости в очаровательном регионе Кварнер на острове Крк мы …
$996,635
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 6 спален в Добрин, Хорватия
Дом 6 спален
Добрин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
В агентстве Stan Grad Immobilien в Кварнере продается исключительная средиземноморская город…
$1,30 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
В обширном предложении агентства Stan Grad Immobilien выделяется особенно привлекательная кв…
$209,873
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 3 спальни в Silo, Хорватия
Дом 3 спальни
Silo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Среди предложений недвижимости Stan Grad Immobilien в продвинутом регионе Кварнер, романтиче…
$1,45 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 5 комнат в Soline, Хорватия
Дом 5 комнат
Soline, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Остров Крк, ХлапаПродаётся отдельно стоящий дом общей площадью 179,13 м², построенный в 1988…
$476,676
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Дом 5 спален в Добрин, Хорватия
Дом 5 спален
Добрин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Среди широкого спектра недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien пре…
$1,09 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 3 спальни в Kras, Хорватия
Дом 3 спальни
Kras, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
$901,106
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Soline, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Soline, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Apartment with Panoramic Sea View, Soline, Island of Krk, 2BR, 61.80 m2 In the beautiful sur…
$304,467
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Квартира 2 комнаты в Soline, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Soline, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
Newly renovated apartment with sea view, Soline, Island of Krk In the bay of Soline, in the …
$387,504
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Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Наше агентство с гордостью предлагает полностью меблированную квартиру, расположенную на ост…
$225,645
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Агентство
STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 3 спальни в Kras, Хорватия
Дом 3 спальни
Kras, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
В Stan Grad Immobilien продается красивый дом, идеально подходящий для отдыха в районе Islan…
$1,70 млн
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Агентство
STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 4 спальни в Добрин, Хорватия
Дом 4 спальни
Добрин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Среди качественных списков недвижимости, предлагаемых Stan Grad Immobilien, выделяется этот …
$849,405
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 3 спальни в Kras, Хорватия
Дом 3 спальни
Kras, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Из отличного предложения недвижимости агентства Stan Grad Immobilien мы выделяем очень краси…
$1,47 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 комнаты в Добрин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Добрин, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I29264 Hlapa
$542,502
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Дом 4 комнаты в Gabonjin, Хорватия
Дом 4 комнаты
Gabonjin, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Luxury villa with a net usable area of 98 m2 on a plot of 276 m2. It is located in the inter…
$719,650
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Дом 3 спальни в Kras, Хорватия
Дом 3 спальни
Kras, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$683,244
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Дом 3 спальни в Kras, Хорватия
Дом 3 спальни
Kras, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$741,417
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Агентство
San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski

Параметры недвижимости в Opcina Dobrinj, Хорватия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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