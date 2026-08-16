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Жилье в Opcina Viskovo, Хорватия

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Marcelji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Marcelji, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Код: 129-765
$302,845
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Viskovo, Хорватия
Квартира 2 спальни
Viskovo, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 137-121
$358,632
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Вилла в Viskovo, Хорватия
Вилла
Viskovo, Хорватия
Площадь 476 м²
Скидка! Старая цена была 900 000 евро, новая цена 570 000 евро! Потрясающий отдельно стоящий…
$648,450
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Квартира 2 спальни в Viskovo, Хорватия
Квартира 2 спальни
Viskovo, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
ID CODE: 104-931
$230,891
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Дом 3 комнаты в Marcelji, Хорватия
Дом 3 комнаты
Marcelji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
House 120 m2, commercial building and building plot 1,065 m2, Garići, Viškovo The house with…
$177,145
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Дом 3 комнаты в Marcelji, Хорватия
Дом 3 комнаты
Marcelji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
House 120 m2, commercial building and building plot 1,065 m2, Garići, Viškovo The house with…
$287,860
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Параметры недвижимости в Opcina Viskovo, Хорватия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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