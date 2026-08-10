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Жилье в общине Ловран, Хорватия

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 114-1316
$444,969
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 10 спален в Dobrec, Хорватия
Дом 10 спален
Dobrec, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 141-10
$831,749
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни в Lovran, Хорватия
Дом 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 434 м²
ID CODE: 144-13
$3,02 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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TekceTekce
Дом 6 спален в Lovran, Хорватия
Дом 6 спален
Lovran, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 190 м²
Код: 130-533
$1,08 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Площадь 482 м²
Откройте для себя скрытое сокровище в очаровательном городе Ловран, Опатия, Хорватия — роско…
$2,13 млн
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Дом 7 спален в Lovran, Хорватия
Дом 7 спален
Lovran, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Код: 130-536
$1,12 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 комнаты в Medveja, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Medveja, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 3/3
LOVRAN – Apartment in a villa, first row to the sea This apartment with a living area of ​​1…
$664,292
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Квартира 2 комнаты в Lovran, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lovran, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
LOVRAN – Новостройка высшего качества с видом на море Эта престижная квартира расположена в …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Lovran, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lovran, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
LOVRAN – Превосходное новое здание с видом на море Эта престижная квартира расположена в нов…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Lovran, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lovran, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
OPATIJA, LOVRAN – Apartment first row to the sea in a historic villa on the Opatija Riviera …
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в общине Ловран, Хорватия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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