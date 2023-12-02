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Realting.com
Хорватия
Жилая
община Ловран
Жильё в община Ловран, Хорватия
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12 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером
Dobrec, Хорватия
2
2
150 м²
OPATIJA, LOVRAN - Небесная квартира на внушительной австро-венгерской вилле! Мы с гордость…
€1,30 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
4
140 м²
3
ID CODE: 10736
€330,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
5
3
267 м²
1
A beautiful, luxurious, stylish semi-detached house is located approx. 2 km from the center …
€800,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом
Ika, Хорватия
5
4
700 м²
3
A unique property in the heart of a nature park! Učka Nature Park includes the mountain of…
€2,10 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
4
4
250 м²
1
OPATIJA, LOVRAN - modern villa near the sea and Opatija, panoramic view A beautiful view o…
€935,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
3
2
136 м²
OPATIJA, LOVRAN - first row to the sea, floor in a well-maintained historical villa with an …
€1,47 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Dobrec, Хорватия
2
2
76 м²
LOVRAN - Luxury house in a row 100 m from the beach with a view of the sea Lovran got its n…
€449,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
700 м²
3
OPATIJA, LOVRAN- Apartment building of 700m2 with a swimming pool + 6000m2 of land with a pr…
€3,70 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
4
3
145 м²
OPATIJA, LOVRAN - Exclusive apartment in an Austro-Hungarian villa, 120m2 with sea view, 100…
€680,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
2
2
70 м²
OPATIJA, LOVRAN - luxury investment - 2 superbly renovated apartments in a historic villa 10…
€330,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Dobrec, Хорватия
4
3
170 м²
1
We proudly present this beautiful apartment in the heart of Lovran, just 200 meters from the…
€400,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером
Dobrec, Хорватия
1
25 м²
2
OPATIJA, LOVRAN - очаровательная квартира в 25м2 втором ряду от моря, недавно меблированная,…
€129,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Параметры недвижимости в община Ловран, Хорватия
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