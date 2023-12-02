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Жильё в община Ловран, Хорватия

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером в Dobrec, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером
Dobrec, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
OPATIJA, LOVRAN - Небесная квартира на внушительной австро-венгерской вилле! Мы с гордость…
€1,30 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 10736
€330,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 1
A beautiful, luxurious, stylish semi-detached house is located approx. 2 km from the center …
€800,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом в Ika, Хорватия
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом
Ika, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
A unique property in the heart of a nature park! Učka Nature Park includes the mountain of…
€2,10 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
OPATIJA, LOVRAN - modern villa near the sea and Opatija, panoramic view A beautiful view o…
€935,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
OPATIJA, LOVRAN - first row to the sea, floor in a well-maintained historical villa with an …
€1,47 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Dobrec, Хорватия
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Dobrec, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
LOVRAN - Luxury house in a row 100 m from the beach with a view of the sea Lovran got its n…
€449,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
OPATIJA, LOVRAN- Apartment building of 700m2 with a swimming pool + 6000m2 of land with a pr…
€3,70 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
OPATIJA, LOVRAN - Exclusive apartment in an Austro-Hungarian villa, 120m2 with sea view, 100…
€680,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
OPATIJA, LOVRAN - luxury investment - 2 superbly renovated apartments in a historic villa 10…
€330,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Dobrec, Хорватия
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
We proudly present this beautiful apartment in the heart of Lovran, just 200 meters from the…
€400,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером в Dobrec, Хорватия
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером
Dobrec, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 2
OPATIJA, LOVRAN - очаровательная квартира в 25м2 втором ряду от моря, недавно меблированная,…
€129,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в община Ловран, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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