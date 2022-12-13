Где можно узнать достоверную информацию, если хочешь иммигрировать в другую страну? Безусловно, в официальных источниках. Для вашего удобства мы собрали в одном тексте официальные сайты миграционных служб всех стран мира.

Собираясь куда-то иммигрировать и изучая важную информацию на этот счет, всегда стоит проверять требования в официальных источниках. Мы собрали сайты миграционных служб всех стран мира (где таковые существуют), и заодно выяснили, как там обстоят дела с ценами на недвижимость. В качестве источника информации о ценах на недвижимость мы использовали крупнейшие базы данных Numbeo и Traveltables

Содержание:

  1. ЕВРОПА
    1. Австрия
    2. Албания
    3. Андорра
    4. Беларусь
    5. Бельгия
    6. Болгария 
    7. Босния и Герцеговина
    8. Великобритания
    9. Венгрия
    10. Греция
    11. Германия 
    12. Дания
    13. Италия
    14. Исландия
    15. Испания
    16. Ирландия
    17. Кипр
    18. Косово
    19. Латвия
    20. Литва
    21. Лихтенштейн
    22. Люксембург
    23. Македония
    24. Мальта
    25. Молдова
    26. Монако
    27. Нидерланды
    28. Норвегия
    29. Португалия
    30. Польша
    31. Россия
    32. Румыния
    33. Сербия
    34. Словакия
    35. Словения
    36. Украина
    37. Финляндия
    38. Франция
    39. Хорватия
    40. Чехия
    41. Швейцария
    42. Швеция
    43. Черногория
    44. Эстония
  2. АЗИЯ
    1. Азербайджан
    2. Армения
    3. Афганистан
    4. Бангладеш
    5. Бахрейн
    6. Бруней
    7. Бутан
    8. Восточный Тимор
    9. Вьетнам
    10. Грузия
    11. Гонконг
    12. Израиль
    13. Индия
    14. Индонезия
    15. Иордания
    16. Ирак
    17. Иран
    18. Йемен
    19. Казахстан
    20. Камбоджа
    21. Катар
    22. Кыргызстан
    23. Китай
    24. Южная Корея
    25. Кувейт
    26. Лаос
    27. Ливан
    28. Малайзия
    29. Мальдивы
    30. Монголия
    31. Мьянма
    32. Непал
    33. ОАЭ
    34. Оман
    35. Пакистан
    36. Палестина
    37. Саудовская Аравия
    38. Сингапур
    39. Сирия
    40. Таджикистан
    41. Таиланд
    42. Тайвань
    43. Туркменистан
    44. Турция
    45. Узбекистан
    46. Филиппины
    47. Шри-Ланка
    48. Япония
  3. АФРИКА
    1. Алжир
    2. Ангола
    3. Бенин
    4. Ботсвана
    5. Буркина-Фасо
    6. Бурунди
    7. Габон
    8. Гамбия
    9. Гана
    10. Гвинея
    11. Гвинея-Бисау
    12. Джибути
    13. Египет
    14. Замбия
    15. Зимбабве
    16. Кабо-Верде
    17. Камерун
    18. Кения
    19. Коморские острова
    20. Конго
    21. Кот-д’Ивуар
    22. Лесото
    23. Либерия
    24. Ливия
    25. Маврикий
    26. Мадагаскар
    27. Малави
    28. Мали
    29. Марокко
    30. Мозамбик
    31. Намибия
    32. Нигерия
    33. Руанда
    34. Сейшельские острова
    35. Сенегал
    36. Сомали
    37. Судан
    38. Сьерра-Леоне
    39. Танзания
    40. Что в стране с недвижимостью?
    41. Того
    42. Тунис
    43. Уганда
    44. Экваториальная Гвинея
    45. Эритрея
    46. Эсватини (Свазиленд)
    47. Эфиопия
    48. ЮАР
    49. Южный Судан
  4. Северная Америка
    1. Ангигуа и Барбуда
    2. Багамские острова
    3. Белиз
    4. Гаити
    5. Гватемала
    6. Гондурас
    7. Гренада
    8. Доминика
    9. Доминиканская Республика
    10. Канада
    11. Коста-Рика
    12. Куба
    13. Мексика
    14. Никарагуа
    15. Панама
    16. Сальвадор
    17. Сент-Винсент и Гренадины
    18. Сент-китс и Невис
    19. Сент-Люсия
    20. США
    21. Тринидад и Тобаго
    22. Ямайка
  5. Южная Америка
    1. Аргентина
    2. Боливия
    3. Бразилия
    4. Венесуэла
    5. Гайана
    6. Колумбия
    7. Парагвай
    8. Перу
    9. Суринам
    10. Уругвай
    11. Чили
    12. Эквадор
  6. Австралия и Океания
    1. Австралия
    2. Кирибати
    3. Маршалловы острова
    4. Микронезия
    5. Новая Зеландия
    6. Палау
    7. Папуа-Новая Гвинея
    8. Самоа
    9. Соломоновы острова
    10. Тонга
    11. Тувалу
    12. Фиджи

ЕВРОПА

Австрия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.migration.gv.at/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Австрии — $280,000 («квадрат» стоит примерно $5600); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Австрии составляет $740; за пределами центра —$600.

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Албания

Официальный сайт миграционной службы: https://e-albania.al/Default.aspx 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Албании — $82,500 («квадрат» стоит примерно $1650); за пределами центра — $42,000 («квадрат» стоит примерно $840).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Албании составляет $340; за пределами центра —$200.

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Андорра

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigracio.ad/ca/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Андорры — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000); за пределами центра — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Андорры составляет $760; за пределами центра —$660. 

Беларусь

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa.gov.by/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Беларуси — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Беларуси составляет $350; за пределами центра —$250.

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Бельгия

Официальный сайт миграционной службы: https://dofi.ibz.be/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бельгии — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бельгии составляет $840; за пределами центра —$680.

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Болгария 

Официальный сайт миграционной службы: https://mvr.bg/migration/en/index 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Болгарии — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $57,500 («квадрат» стоит примерно $1150).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Болгарии составляет $350; за пределами центра —$260.

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Босния и Герцеговина

Официальный сайт миграционной службы: http://sps.gov.ba/?lang=en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Боснии и Герцеговины — $77,500 («квадрат» стоит примерно $1550); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Боснии и Герцеговины составляет $200; за пределами центра —$150.

Великобритания

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Великобритании — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $195,000 («квадрат» стоит примерно $3900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Великобритании составляет $1100; за пределами центра —$800.

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Венгрия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.bmbah.hu/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Венгрии — $130,000 («квадрат» стоит примерно $2600); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Венгрии составляет $400; за пределами центра —$300.

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Греция

Официальный сайт миграционной службы: https://migration.gov.gr/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Греции — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Греции составляет $400; за пределами центра —$350.

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Германия 

Официальный сайт миграционной службы: https://service.berlin.de/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Германии — $335,000 («квадрат» стоит примерно $6700); за пределами центра — $235,000 («квадрат» стоит примерно $4700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Германии составляет $850; за пределами центра —$600.

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Дания

Официальный сайт миграционной службы: https://www.nyidanmark.dk/en-GB 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Дании — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Дании составляет $1000; за пределами центра —$750.

Италия

Официальный сайт миграционной службы: https://integrazionemigranti.gov.it/en-gb/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Италии — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000); за пределами центра — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Италии составляет $700; за пределами центра —$500.

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Исландия

Официальный сайт миграционной службы: https://island.is/s/utlendingastofnun 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Исландии — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Исландии составляет $1400; за пределами центра —$1150.

Испания

Официальный сайт миграционной службы: https://www.interior.gob.es/opencms/en/inicio/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Испании — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Испании составляет $750; за пределами центра —$600.

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Ирландия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.irishimmigration.ie/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирландии — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирландии составляет $1500; за пределами центра —$1300.

Кипр

Официальный сайт миграционной службы: http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кипра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кипра составляет $900; за пределами центра —$700.

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Косово

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa-ks.net/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Косово — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Косово составляет $300; за пределами центра —$200.

Латвия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.pmlp.gov.lv/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Латвии — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Латвии составляет $400; за пределами центра —$300.

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Литва

Официальный сайт миграционной службы: https://keliauk.urm.lt/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Литвы — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400); за пределами центра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Литвы составляет $600; за пределами центра —$400.

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Лихтенштейн

Официальный сайт миграционной службы: https://www.llv.li/inhalt/12119/amtsstellen/residing-in-liechtenstein 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Лихтенштейна — $280,000 («квадрат» стоит примерно $5600); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Лихтенштейна составляет $1300; за пределами центра —$1000.

Люксембург

Официальный сайт миграционной службы: https://guichet.public.lu/en.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Люксембурга — $600,000 («квадрат» стоит примерно $12,000); за пределами центра — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Люксембурга составляет $1600; за пределами центра —$1500.

Македония

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa.gov.mk/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Македонии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Македонии составляет $200; за пределами центра —$130.

Мальта

Официальный сайт миграционной службы: https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/default.aspx 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мальты — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $135,000 («квадрат» стоит примерно $2700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мальты составляет $850; за пределами центра —$700.

Выбрать и купить жилье на Мальте можно с помощью каталога Realting.

Молдова

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa.gov.md/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Молдовы — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Молдовы составляет $300; за пределами центра —$200. 

Монако

Официальный сайт миграционной службы: https://en.service-public-particuliers.gouv.mc/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Монако — $4,000,000 («квадрат» стоит примерно $80,000); за пределами центра — $2,750,000 («квадрат» стоит примерно $55,000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Монако составляет $5500; за пределами центра —$3500.

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Нидерланды

Официальный сайт миграционной службы: https://ind.nl/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Нидерландов — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Нидерландов составляет $1200; за пределами центра —$1000.

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Норвегия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.udi.no/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Норвегии — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Норвегии составляет $1000; за пределами центра —$900.

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Португалия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.sef.pt/en/Pages/homepage.aspx 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Португалии — $155,000 («квадрат» стоит примерно $3100); за пределами центра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Португалии составляет $750; за пределами центра —$600.

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Польша

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.pl/web/udsc-en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Польши — $160,000 («квадрат» стоит примерно $3200); за пределами центра — $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Польши $550; за пределами центра —$450.

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Россия

Официальный сайт миграционной службы: https://en.mvd.ru/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов России — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов России составляет $500; за пределами центра —$300.

Выбрать и купить жилье в России можно с помощью каталога Realting. 

Румыния

Официальный сайт миграционной службы: https://igi.mai.gov.ro/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Румынии — $100,000 («квадрат» стоит примерно $200); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Румынии составляет $350; за пределами центра —$250.

Сербия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.mup.gov.rs/wps/portal/en/information 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сербии — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сербии составляет $350; за пределами центра —$250.

Выбрать и купить жилье в Сербии можно с помощью каталога Realting. 

Словакия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mic.iom.sk/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Словакии — $145,000 («квадрат» стоит примерно $2900); за пределами центра — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Словакии составляет $500; за пределами центра —$400.

Выбрать и купить жилье в Словакии можно с помощью каталога Realting. 

Словения

Официальный сайт миграционной службы: https://infotujci.si/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Словении — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Словении составляет $500; за пределами центра —$450.

Выбрать и купить жилье в Словении можно с помощью каталога Realting. 

Украина

Официальный сайт миграционной службы: https://dmsu.gov.ua/en-home.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Украины — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Украины составляет $300; за пределами центра —$200.

Выбрать и купить жилье в Украине можно с помощью каталога Realting. 

Финляндия

Официальный сайт миграционной службы: https://migri.fi/en/home 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Финляндии — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Финляндии составляет $850; за пределами центра —$700.

Выбрать и купить жилье в Финляндии можно с помощью каталога Realting. 

Франция

Официальный сайт миграционной службы: https://www.ofii.fr/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Франции — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $235,000 («квадрат» стоит примерно $4700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Франции составляет $800; за пределами центра —$650.

Выбрать и купить жилье во Франции можно с помощью каталога Realting. 

Хорватия

Официальный сайт миграционной службы: https://mup.gov.hr/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Хорватии — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Хорватии составляет $450; за пределами центра —$350.

Выбрать и купить жилье в Хорватии можно с помощью каталога Realting. 

Пора покупать дом в Хорватии? Эксперты о ценах и тенденциях на рынке недвижимости Хорватии

Чехия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mzv.cz/jnp/en/index.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Чехии — $240,000 («квадрат» стоит примерно $4800); за пределами центра — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Чехии составляет $700; за пределами центра —$550.

Выбрать и купить жилье в Чехии можно с помощью каталога Realting. 

Швейцария

Официальный сайт миграционной службы: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Швейцарии — $660,000 («квадрат» стоит примерно $13200); за пределами центра — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Швейцарии составляет $1700; за пределами центра —$1300.

Выбрать и купить жилье в Швейцарии можно с помощью каталога Realting. 

Швеция

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migrationsverket.se/English/Startpage.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Швеции — $320,000 («квадрат» стоит примерно $6400); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Швеции составляет $850; за пределами центра —$650.

Черногория

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.me/en/government-of-montenegro/citizenship-and-residency 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Черногории — $95,000 («квадрат» стоит примерно $1900); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Черногории составляет $400; за пределами центра —$300.

Выбрать и купить жилье в Черногории можно с помощью каталога Realting. 

Эстония

Официальный сайт миграционной службы: https://vm.ee/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Эстонии — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эстонии составляет $600; за пределами центра —$450.

Выбрать и купить жилье в Эстонии можно с помощью каталога Realting.

 

 

 

 

АЗИЯ

Азербайджан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migration.gov.az/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Азербайджана — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Азербайджана составляет $300; за пределами центра —$150.

Армения

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mfa.am/en/cons_resep/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Армении — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Армении составляет $900; за пределами центра —$600.

Афганистан

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa.gov.af/en/main-page

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Афганистана — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Афганистана составляет $90; за пределами центра —$50.

Бангладеш

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immi.gov.bd/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бангладеша — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бангладеша составляет $100; за пределами центра —$60.

Бахрейн

Официальный сайт миграционной службы: https://www.npra.gov.bh/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бахрейна — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бахрейна составляет $900; за пределами центра —$700.

Бруней

Официальный сайт миграционной службы: http://www.immigration.gov.bn/en/Theme/Home.aspx 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Брунея — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Брунея составляет $600; за пределами центра —$450.

Бутан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.doi.gov.bt/?lang=en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бутана — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бутана составляет $130; за пределами центра —$100.

Восточный Тимор

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracao.gov.tl/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Восточного Тимора — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Восточного Тимора составляет $550; за пределами центра —$450.

Вьетнам

Официальный сайт миграционной службы: https://xuatnhapcanh.gov.vn/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Вьетнама — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Вьетнама составляет $350; за пределами центра —$250.

Грузия

Официальный сайт миграционной службы: https://migration.commission.ge/index.php?article_id=1&clang=1 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Грузии — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Грузии составляет $650; за пределами центра —$450.

Выбрать и купить жилье в Грузии можно с помощью каталога Realting. 

Гонконг

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immd.gov.hk/eng/index.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Гонконга — $1,570,000 («квадрат» стоит примерно $31,400); за пределами центра — $1,050,000 («квадрат» стоит примерно $21,000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Гонконга составляет $2300; за пределами центра —$1600.

Израиль

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.il/en/subjects/certificates_and_passports/visa 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Израиля — $410,000 («квадрат» стоит примерно $8200); за пределами центра — $335,000 («квадрат» стоит примерно $6700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Израиля составляет $1150; за пределами центра —$950.

Выбрать и купить жилье в Израиле можно с помощью каталога Realting. 

Индия

Официальный сайт миграционной службы: https://boi.gov.in/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Индии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Индии составляет $180; за пределами центра —$110.

Индонезия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.imigrasi.go.id/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Индонезии — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Индонезии составляет $250; за пределами центра —$150.

Выбрать и купить жилье в Индонезии можно с помощью каталога Realting. 

Иордания

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mfa.gov.jo/Default.aspx 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Иордании — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Иордании составляет $300; за пределами центра —$200.

Ирак

Официальный сайт миграционной службы: https://mofa.gov.iq/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирака — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирака составляет $350; за пределами центра —$200.

Иран

Официальный сайт миграционной службы: https://evisa.mfa.ir/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирана — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирана составляет $450; за пределами центра —$300.

Йемен

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mofa-ye.org/Pages/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Йемена — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Йемена составляет $230; за пределами центра —$130.

Казахстан

Официальный сайт миграционной службы: https://egov.kz/cms/ru/categories/for_foreigners 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Казахстана — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Казахстана составляет $350; за пределами центра —$250.

Выбрать и купить жилье в Казахстане можно с помощью каталога Realting. 

Камбоджа

Официальный сайт миграционной службы: https://www.evisa.gov.kh/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Камбоджи — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Камбоджи составляет $400; за пределами центра —$250.

Катар

Официальный сайт миграционной службы: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Катара — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Катара составляет $1800; за пределами центра —$1100.

Кыргызстан

Официальный сайт миграционной службы: https://digital.gov.kg/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кыргызстана — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кыргызстана составляет $300; за пределами центра —$200.

Китай

Официальный сайт миграционной службы: https://english.www.gov.cn/services 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Китая — $500,000 («квадрат» стоит примерно $10,000); за пределами центра — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Китая составляет $650; за пределами центра —$350.

Южная Корея

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Южной Кореи — $725,000 («квадрат» стоит примерно $14,500); за пределами центра — $425,000 («квадрат» стоит примерно $8500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Южной Кореи составляет $450; за пределами центра —$350.

Кувейт

Официальный сайт миграционной службы: e.gov.kw

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кувейта — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кувейта составляет $850; за пределами центра —$650.

Лаос

Официальный сайт миграционной службы: http://www.mofa.gov.la/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Лаоса — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Лаоса составляет $550; за пределами центра —$250.

Ливан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.general-security.gov.lb/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ливана — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ливана составляет $650; за пределами центра —$350.

Малайзия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.imi.gov.my/index.php/utama/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Малайзии — $95,000 («квадрат» стоит примерно $1900); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Малайзии составляет $350; за пределами центра —$250.

Выбрать и купить жилье в Малайзии можно с помощью каталога Realting. 

Мальдивы

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.mv/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мальдив — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мальдив составляет $850; за пределами центра —$600.

Монголия

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.mn/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Монголии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Монголии составляет $300; за пределами центра —$150.

Мьянма

Официальный сайт миграционной службы: https://evisa.moip.gov.mm/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мьянмы — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мьянмы составляет $700; за пределами центра —$350.

Непал

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.np/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Непала — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Непала составляет $100; за пределами центра —$80.

ОАЭ

Официальный сайт миграционной службы: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов ОАЭ — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов ОАЭ составляет $1500; за пределами центра —$900.

Выбрать и купить жилье в ОАЭ можно с помощью каталога Realting. 

Оман

Официальный сайт миграционной службы: https://evisa.rop.gov.om/# 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Омана — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Омана составляет $600; за пределами центра —$400.

Пакистан

Официальный сайт миграционной службы: https://visa.nadra.gov.pk/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Пакистана — $27,500 («квадрат» стоит примерно $550); за пределами центра — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Пакистана составляет $100; за пределами центра —$50.

Палестина

Официальный сайт миграционной службы: https://moi.gov.ps/Home/Index/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Палестины — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Палестины составляет $350; за пределами центра —$250.

Саудовская Аравия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mofa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Саудовской Аравии — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Саудовской Аравии составляет $450; за пределами центра —$300.

Сингапур

Официальный сайт миграционной службы: https://www.ica.gov.sg/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Сингапура — $1,000,000 («квадрат» стоит примерно $20,000); за пределами центра — $500,000 («квадрат» стоит примерно $10,000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сингапура составляет $2800; за пределами центра —$2200.

Сирия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55444&nid=56& 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Сирии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сирии составляет $150; за пределами центра —$100.

Таджикистан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.consular.tj/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Таджикистана — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800); за пределами центра — $17,500 («квадрат» стоит примерно $350).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Таджикистана составляет $350; за пределами центра —$150.

Таиланд

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.go.th/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Таиланда — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Таиланда составляет $350; за пределами центра —$200.

Выбрать и купить жилье в Таиланде можно с помощью каталога Realting. 

Тайвань

Официальный сайт миграционной службы: https://www.boca.gov.tw/mp-2.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тайваня — $365,000 («квадрат» стоит примерно $7300); за пределами центра — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тайваня составляет $450; за пределами центра —$300.

Туркменистан

Официальный сайт миграционной службы: https://migration.gov.tm/tm/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Туркменистана — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $120,000 («квадрат» стоит примерно $2400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Туркменистана составляет $500; за пределами центра —$300.

Турция

Официальный сайт миграционной службы: https://en.goc.gov.tr/# 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Турции — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Турции составляет $300; за пределами центра —$150.

Выбрать и купить жилье в Турции можно с помощью каталога Realting. 

Узбекистан

Официальный сайт миграционной службы: https://en.goc.gov.tr/# 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Узбекистана — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Узбекистана составляет $350; за пределами центра —$250.

Филиппины

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.ph/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Филиппин — $120,000 («квадрат» стоит примерно $2400); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Филиппин составляет $350; за пределами центра —$200.

Шри-Ланка

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.lk/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Шри-Ланки — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Шри-Ланки составляет $200; за пределами центра —$80.

Япония

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mofa.go.jp/p_pd/ipr/page7e_900126.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Японии — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Японии составляет $700; за пределами центра —$450.

АФРИКА

Алжир

Официальный сайт миграционной службы: https://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/%C3%A9trangers-en-alg%C3%A9rie.html 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Алжира — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Алжира составляет $150; за пределами центра —$100.

Ангола

Официальный сайт миграционной службы: https://www.smevisa.gov.ao/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Анголы — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Анголы составляет $200; за пределами центра —$80.

Бенин

Официальный сайт миграционной службы: https://dei.gouv.bj/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Бенина — $25,000.

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бенина составляет $200; за пределами центра —$150.

Ботсвана

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.bw/immigration-civil-registration?txterm=97 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ботсваны— $25,000 («квадрат» стоит примерно $500); за пределами центра — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ботсваны составляет $250; за пределами центра —$200.

Буркина-Фасо

Официальный сайт миграционной службы: https://police.gov.bf/index.php/infos-utiles/our-services 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Буркина-Фасо — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Буркина-Фасо составляет $400; за пределами центра —$150.

Бурунди

Официальный сайт миграционной службы: https://migration.gov.bi/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бурунди составляет $130; за пределами центра —$50.

Габон

Официальный сайт миграционной службы: https://www.dgdi.ga/accueil 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Габона — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Габона составляет $1000; за пределами центра —$650.

Гамбия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gid.gov.gm/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гамбии — $160,000 («квадрат» стоит примерно $3200); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гамбии составляет $120; за пределами центра —$50.

Гана

Официальный сайт миграционной службы: https://home.gis.gov.gh/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ганы — $135,000 («квадрат» стоит примерно $2700); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ганы составляет $450; за пределами центра —$200.

Гвинея

Официальный сайт миграционной службы: https://www.paf.gov.gn/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Гвинее — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гвинеи составляет $500; за пределами центра —$300.

Гвинея-Бисау

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.gw/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Гвинее-Бисау — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Гвинее-Бисау составляет $400; за пределами центра —$200.

Джибути

Официальный сайт миграционной службы: https://www.evisa.gouv.dj/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Джибути — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Джибути составляет $800; за пределами центра —$500.

Египет

Официальный сайт миграционной службы: https://www.visa2egypt.gov.eg/eVisa/Home 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Египта — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500); за пределами центра — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Египта составляет $150; за пределами центра —$100.

Выбрать и купить жилье в Египте можно с помощью каталога Realting. 

Замбия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.zambiaimmigration.gov.zm/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Замбии — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Замбии составляет $250; за пределами центра —$200.

Зимбабве

Официальный сайт миграционной службы: http://www.zim.gov.zw/index.php/en/news-room/latest-news/228-sectors/360-immigration-and-visas 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Зимбабве — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Зимбабве составляет $250.

Кабо-Верде

Официальный сайт миграционной службы: https://portalconsular.mnec.gov.cv/en/home 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кабо-Верде — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кабо-Верде составляет $250; за пределами центра —$150.

Камерун

Официальный сайт миграционной службы: https://tresorpublic.cm/en/start 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Камеруна — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Камеруна составляет $150; за пределами центра —$100.

Кения

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.go.ke/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кении — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кении составляет $250; за пределами центра —$150.

Коморские острова

Официальный сайт миграционной службы: https://douane.gov.km/en/ 

Конго

Официальный сайт миграционной службы: https://evisa.gouv.cd/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Конго — $350,000 («квадрат» стоит примерно $7000); за пределами центра — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Конго составляет $800; за пределами центра —$300.

Кот-д’Ивуар

Официальный сайт миграционной службы: https://snedai.com/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кот-д’Ивуара — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кот-д’Ивуара составляет $900; за пределами центра —$250.

Лесото

Официальный сайт миграционной службы: http://evisalesotho.com/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Лесото составляет $500.

Либерия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mofa.gov.lr/

Ливия

Официальный сайт миграционной службы: https://foreign.gov.ly/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ливии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ливии составляет $200; за пределами центра —$100.

Маврикий

Официальный сайт миграционной службы: https://passport.govmu.org/passport/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Маврикия — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Маврикия составляет $350; за пределами центра —$250.

Выбрать и купить жилье на Маврикии можно с помощью каталога Realting. 

Мадагаскар

Официальный сайт миграционной службы: https://mid.gov.mg/mid-visa 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мадагаскара — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мадагаскара составляет $400; за пределами центра —$120.

Малави

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.mw/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Малави — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Малави составляет $230; за пределами центра —$100.

Мали

Официальный сайт миграционной службы: https://primature.ml/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мали — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мали составляет $450; за пределами центра —$150.

Марокко

Официальный сайт миграционной службы: https://www.consulat.ma/en 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Марокко — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Марокко составляет $300; за пределами центра —$150.

Выбрать и купить жилье в Марокко можно с помощью каталога Realting. 

Мозамбик

Официальный сайт миграционной службы: https://www.portaldogoverno.gov.mz/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мозамбика — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мозамбика составляет $350; за пределами центра —$200.

Намибия

Официальный сайт миграционной службы: https://mha.gov.na/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Намибии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Намибии составляет $400.

Нигерия

Официальный сайт миграционной службы: https://portal.immigration.gov.ng/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Нигерии — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Нигерии составляет $450; за пределами центра —$200.

Выбрать и купить жилье в Нигерии можно с помощью каталога Realting. 

Руанда

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migration.gov.rw/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Руанды — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Руанды составляет $400; за пределами центра —$300.

Сейшельские острова

Официальный сайт миграционной службы: http://www.ics.gov.sc/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) на Сейшельских островах — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сейшельских островов составляет $850; за пределами центра —$650.

Сенегал

Официальный сайт миграционной службы: https://diplomatie.gouv.sn/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сенегала — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000); за пределами центра — $600,000 («квадрат» стоит примерно $12,000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сенегала составляет $700; за пределами центра —$450.

Сомали

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.so/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сомали — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Сомали составляет $50.

Судан

Официальный сайт миграционной службы: http://www.moi.gov.sd/ 

Сьерра-Леоне

Официальный сайт миграционной службы: https://slid.gov.sl/ 

Танзания

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.go.tz/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Танзании — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Танзании составляет $350; за пределами центра —$250.

Того

Официальный сайт миграционной службы: https://service-public.gouv.tg/category/papiers-citoyennete/62197bd333c0179346497418 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Того — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Того составляет $250; за пределами центра —$100.

Тунис

Официальный сайт миграционной службы: https://www.diplomatie.gov.tn/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Туниса — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Туниса составляет $150; за пределами центра —$100.

Уганда

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.go.ug/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Уганды — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Уганды составляет $250; за пределами центра —$150.

Экваториальная Гвинея

Официальный сайт миграционной службы: https://www.guineaecuatorialpress.com/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Экваториальной Гвинеи — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Экваториальной Гвинеи составляет $250.

Эритрея

Официальный сайт миграционной службы: https://shabait.com/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эритреи — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Эритреи составляет $350.

Эсватини (Свазиленд)

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.sz/index.php 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эсватини — $10,000 («квадрат» стоит примерно $200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Эсватини составляет $300.

Эфиопия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.evisa.gov.et/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Эфиопии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эфиопии составляет $450; за пределами центра —$200.

ЮАР

Официальный сайт миграционной службы: http://www.dha.gov.za/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов ЮАР — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов ЮАР составляет $450; за пределами центра —$350.

Южный Судан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.eservices.gov.ss/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Южного Судана составляет $2300; за пределами центра —$1700.

Северная Америка

Ангигуа и Барбуда

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.ag/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Антигуа и Барбуды составляет $800.

Багамские острова

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.bs/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Багамских островов — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Багамских островах составляет $950.

Выбрать и купить жилье на Багамских островах можно с помощью каталога Realting. 

Белиз

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.bz/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Белиза — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Белиза составляет $400; за пределами центра —$250.

Гаити

Официальный сайт миграционной службы: https://mae.gouv.ht/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гаити — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гаити составляет $500; за пределами центра —$350.

Гватемала

Официальный сайт миграционной службы: https://www.minex.gob.gt/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гватемалы — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гватемалы составляет $500; за пределами центра —$350.

Гондурас

Официальный сайт миграционной службы: http://inm.gob.hn/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Гондураса — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гондураса составляет $300; за пределами центра —$200.

Гренада

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.gd/index.php 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Гренады — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гренады составляет $450; за пределами центра —$300.

Доминика

Официальный сайт миграционной службы: https://www.dominica.gov.dm/services/passports-and-travel-documents-non-nationals 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Доминики составляет $350; за пределами центра —$250.

Доминиканская Республика

Официальный сайт миграционной службы: https://migracion.gob.do/en/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Доминиканской Республики — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Доминиканской Республики составляет $450; за пределами центра —$250.

Канада

Официальный сайт миграционной службы: https://www.cic.gc.ca/english/index.asp 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Канады — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Канады составляет $1200; за пределами центра —$1000.

Коста-Рика

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracion.go.cr/SitePages/Inicio.aspx 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Коста-Рики — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Коста-Рики составляет $500; за пределами центра —$350.

Выбрать и купить жилье в Коста-Рике можно с помощью каталога Realting. 

Куба

Официальный сайт миграционной службы: https://passport.govmu.org/passport/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кубы — $17,500 («квадрат» стоит примерно $350); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кубы составляет $500; за пределами центра —$200. 

Мексика

Официальный сайт миграционной службы: https://consulmex.sre.gob.mx/leamington/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мексики — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мексики составляет $450; за пределами центра —$300.

Никарагуа

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migob.gob.ni/migracion/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Никарагуа — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Никарагуа составляет $250.

Панама

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracion.gob.pa/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Панамы — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Панамы составляет $750; за пределами центра —$450.

Сальвадор

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracion.gob.sv/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сальвадора — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сальвадора составляет $600; за пределами центра —$400.

Сент-Винсент и Гренадины

Официальный сайт миграционной службы: http://security.gov.vc/security/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=104 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сент-Винсента и Гренадин — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Винсента и Гренадин составляет $300; за пределами центра —$200.

Сент-китс и Невис

Официальный сайт миграционной службы: https://www.stkittsnevishcuk.gov.kn/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Китса и Невиса составляет $800; за пределами центра —$600.

Сент-Люсия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.govt.lc/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Люсии составляет $400; за пределами центра —$300.

США

Официальный сайт миграционной службы: https://www.uscis.gov/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов США — $215,000 («квадрат» стоит примерно $4300); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов США составляет $1700; за пределами центра —$1400.

Выбрать и купить жилье в США можно с помощью каталога Realting. 

Тринидад и Тобаго

Официальный сайт миграционной службы: https://nationalsecurity.gov.tt/divisions/immigrationdivision/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тринидад и Тобаго — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тринидад и Тобаго составляет $450; за пределами центра —$350.

Ямайка

Официальный сайт миграционной службы: https://www.pica.gov.jm/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Ямайки — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ямайки составляет $400; за пределами центра —$300.

Южная Америка

Аргентина

Официальный сайт миграционной службы: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Аргентины — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Аргентины составляет $250; за пределами центра —$150.

Боливия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.migracion.gob.bo/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Боливии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Боливии составляет $300; за пределами центра —$200.

Бразилия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бразилии — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бразилии составляет $300; за пределами центра —$200.

Венесуэла

Официальный сайт миграционной службы: https://migracion.gob.do/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Венесуэлы — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Венесуэлы составляет $250.

Гайана

Официальный сайт миграционной службы: https://www.minfor.gov.gy/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гайаны — $220,000 («квадрат» стоит примерно $4400); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гайаны составляет $330; за пределами центра —$200.

Колумбия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracioncolombia.gov.co/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Колумбии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Колумбии составляет $200. 

Парагвай

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migraciones.gov.py/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Парагвая — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Парагвая составляет $300; за пределами центра —$200.

Перу

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gob.pe/migraciones 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Перу — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Перу составляет $400; за пределами центра —$250.

Суринам

Официальный сайт миграционной службы: http://www.vz2.juspol.sr/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Суринама — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Суринама составляет $400; за пределами центра —$250.

Уругвай

Официальный сайт миграционной службы: https://migracion.minterior.gub.uy/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Уругвая — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Уругвая составляет $550; за пределами центра —$450.

Чили

Официальный сайт миграционной службы: https://serviciomigraciones.cl/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Чили — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Чили составляет $400.

Эквадор

Официальный сайт миграционной службы: https://www.cancilleria.gob.ec/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эквадора — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эквадора составляет $350; за пределами центра —$250.

Австралия и Океания

Австралия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.homeaffairs.gov.au/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Австралии — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Австралии составляет $1300; за пределами центра —$1000.

Кирибати

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mfa.gov.ki/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Кирибати составляет $600-800.

Маршалловы острова

Официальный сайт миграционной службы: https://www.rmiembassyus.org/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Маршалловых островах составляет $850-1100.

Микронезия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.fsmgov.org/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Микронезии — $815,000 («квадрат» стоит примерно $16300); за пределами центра — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Микронезии составляет $700; за пределами центра —$450.

Новая Зеландия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.govt.nz/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Новой Зеландии — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Новой Зеландии составляет $1100; за пределами центра —$900.

Палау

Официальный сайт миграционной службы: https://pristineparadisepalau.com/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Палау составляет $600-800.

Папуа-Новая Гвинея

Официальный сайт миграционной службы: https://ica.gov.pg/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Папуа-Новой Гвинеи — $700,000 («квадрат» стоит примерно $14,000); за пределами центра — $425,000 («квадрат» стоит примерно $8500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Папуа-Новой Гвинеи составляет $1600; за пределами центра —$1100.

Самоа

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mfat.gov.ws/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Самоа— $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Самоа составляет $650; за пределами центра —$350.

Соломоновы острова

Официальный сайт миграционной службы: http://www.commerce.gov.sb/ 

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Соломоновых островах составляет $750; за пределами центра —$650.

Тонга

Официальный сайт миграционной службы: https://www.revenue.gov.to/immigration-and-general-services 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тонги — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1,300); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тонги составляет $450; за пределами центра —$350.

Тувалу

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.tv/immigration-customs/ 

Фиджи

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.fj/ 

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Фиджи — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Фиджи составляет $500; за пределами центра —$300.