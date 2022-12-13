Требования для виз и ВНЖ из первых уст. Собрали сайты миграционных служб всех стран мира

Где можно узнать достоверную информацию, если хочешь иммигрировать в другую страну? Безусловно, в официальных источниках. Для вашего удобства мы собрали в одном тексте официальные сайты миграционных служб всех стран мира.

Собираясь куда-то иммигрировать и изучая важную информацию на этот счет, всегда стоит проверять требования в официальных источниках. Мы собрали сайты миграционных служб всех стран мира (где таковые существуют), и заодно выяснили, как там обстоят дела с ценами на недвижимость. В качестве источника информации о ценах на недвижимость мы использовали крупнейшие базы данных Numbeo и Traveltables .

ЕВРОПА

Австрия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.migration.gv.at/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Австрии — $280,000 («квадрат» стоит примерно $5600); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Австрии составляет $740; за пределами центра —$600.

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Албания

Официальный сайт миграционной службы: https://e-albania.al/Default.aspx

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Албании — $82,500 («квадрат» стоит примерно $1650); за пределами центра — $42,000 («квадрат» стоит примерно $840).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Албании составляет $340; за пределами центра —$200.

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Андорра

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigracio.ad/ca/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Андорры — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000); за пределами центра — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Андорры составляет $760; за пределами центра —$660.

Беларусь

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa.gov.by/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Беларуси — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Беларуси составляет $350; за пределами центра —$250.

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Бельгия

Официальный сайт миграционной службы: https://dofi.ibz.be/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бельгии — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бельгии составляет $840; за пределами центра —$680.

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Болгария

Официальный сайт миграционной службы: https://mvr.bg/migration/en/index

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Болгарии — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $57,500 («квадрат» стоит примерно $1150).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Болгарии составляет $350; за пределами центра —$260.

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Босния и Герцеговина

Официальный сайт миграционной службы: http://sps.gov.ba/?lang=en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Боснии и Герцеговины — $77,500 («квадрат» стоит примерно $1550); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Боснии и Герцеговины составляет $200; за пределами центра —$150.

Великобритания

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Великобритании — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $195,000 («квадрат» стоит примерно $3900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Великобритании составляет $1100; за пределами центра —$800.

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Венгрия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.bmbah.hu/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Венгрии — $130,000 («квадрат» стоит примерно $2600); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Венгрии составляет $400; за пределами центра —$300.

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Греция

Официальный сайт миграционной службы: https://migration.gov.gr/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Греции — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Греции составляет $400; за пределами центра —$350.

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Германия

Официальный сайт миграционной службы: https://service.berlin.de/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Германии — $335,000 («квадрат» стоит примерно $6700); за пределами центра — $235,000 («квадрат» стоит примерно $4700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Германии составляет $850; за пределами центра —$600.

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Дания

Официальный сайт миграционной службы: https://www.nyidanmark.dk/en-GB

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Дании — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Дании составляет $1000; за пределами центра —$750.

Италия

Официальный сайт миграционной службы: https://integrazionemigranti.gov.it/en-gb/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Италии — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000); за пределами центра — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Италии составляет $700; за пределами центра —$500.

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Исландия

Официальный сайт миграционной службы: https://island.is/s/utlendingastofnun

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Исландии — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Исландии составляет $1400; за пределами центра —$1150.

Испания

Официальный сайт миграционной службы: https://www.interior.gob.es/opencms/en/inicio/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Испании — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Испании составляет $750; за пределами центра —$600.

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Ирландия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.irishimmigration.ie/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирландии — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирландии составляет $1500; за пределами центра —$1300.

Кипр

Официальный сайт миграционной службы: http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кипра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кипра составляет $900; за пределами центра —$700.

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Косово

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa-ks.net/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Косово — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Косово составляет $300; за пределами центра —$200.

Латвия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.pmlp.gov.lv/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Латвии — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Латвии составляет $400; за пределами центра —$300.

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Литва

Официальный сайт миграционной службы: https://keliauk.urm.lt/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Литвы — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400); за пределами центра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Литвы составляет $600; за пределами центра —$400.

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Лихтенштейн

Официальный сайт миграционной службы: https://www.llv.li/inhalt/12119/amtsstellen/residing-in-liechtenstein

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Лихтенштейна — $280,000 («квадрат» стоит примерно $5600); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Лихтенштейна составляет $1300; за пределами центра —$1000.

Люксембург

Официальный сайт миграционной службы: https://guichet.public.lu/en.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Люксембурга — $600,000 («квадрат» стоит примерно $12,000); за пределами центра — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Люксембурга составляет $1600; за пределами центра —$1500.

Македония

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa.gov.mk/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Македонии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Македонии составляет $200; за пределами центра —$130.

Мальта

Официальный сайт миграционной службы: https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/default.aspx

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мальты — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $135,000 («квадрат» стоит примерно $2700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мальты составляет $850; за пределами центра —$700.

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Молдова

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa.gov.md/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Молдовы — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Молдовы составляет $300; за пределами центра —$200.

Монако

Официальный сайт миграционной службы: https://en.service-public-particuliers.gouv.mc/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Монако — $4,000,000 («квадрат» стоит примерно $80,000); за пределами центра — $2,750,000 («квадрат» стоит примерно $55,000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Монако составляет $5500; за пределами центра —$3500.

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Нидерланды

Официальный сайт миграционной службы: https://ind.nl/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Нидерландов — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Нидерландов составляет $1200; за пределами центра —$1000.

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Норвегия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.udi.no/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Норвегии — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Норвегии составляет $1000; за пределами центра —$900.

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Португалия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.sef.pt/en/Pages/homepage.aspx

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Португалии — $155,000 («квадрат» стоит примерно $3100); за пределами центра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Португалии составляет $750; за пределами центра —$600.

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Польша

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.pl/web/udsc-en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Польши — $160,000 («квадрат» стоит примерно $3200); за пределами центра — $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Польши $550; за пределами центра —$450.

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Россия

Официальный сайт миграционной службы: https://en.mvd.ru/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов России — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов России составляет $500; за пределами центра —$300.

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Румыния

Официальный сайт миграционной службы: https://igi.mai.gov.ro/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Румынии — $100,000 («квадрат» стоит примерно $200); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Румынии составляет $350; за пределами центра —$250.

Сербия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.mup.gov.rs/wps/portal/en/information

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сербии — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сербии составляет $350; за пределами центра —$250.

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Словакия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mic.iom.sk/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Словакии — $145,000 («квадрат» стоит примерно $2900); за пределами центра — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Словакии составляет $500; за пределами центра —$400.

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Словения

Официальный сайт миграционной службы: https://infotujci.si/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Словении — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Словении составляет $500; за пределами центра —$450.

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Украина

Официальный сайт миграционной службы: https://dmsu.gov.ua/en-home.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Украины — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Украины составляет $300; за пределами центра —$200.

Выбрать и купить жилье в Украине можно с помощью каталога Realting.

Финляндия

Официальный сайт миграционной службы: https://migri.fi/en/home

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Финляндии — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Финляндии составляет $850; за пределами центра —$700.

Выбрать и купить жилье в Финляндии можно с помощью каталога Realting.

Франция

Официальный сайт миграционной службы: https://www.ofii.fr/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Франции — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $235,000 («квадрат» стоит примерно $4700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Франции составляет $800; за пределами центра —$650.

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Хорватия

Официальный сайт миграционной службы: https://mup.gov.hr/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Хорватии — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Хорватии составляет $450; за пределами центра —$350.

Выбрать и купить жилье в Хорватии можно с помощью каталога Realting.

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Чехия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mzv.cz/jnp/en/index.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Чехии — $240,000 («квадрат» стоит примерно $4800); за пределами центра — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Чехии составляет $700; за пределами центра —$550.

Выбрать и купить жилье в Чехии можно с помощью каталога Realting.

Швейцария

Официальный сайт миграционной службы: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Швейцарии — $660,000 («квадрат» стоит примерно $13200); за пределами центра — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Швейцарии составляет $1700; за пределами центра —$1300.

Выбрать и купить жилье в Швейцарии можно с помощью каталога Realting.

Швеция

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migrationsverket.se/English/Startpage.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Швеции — $320,000 («квадрат» стоит примерно $6400); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Швеции составляет $850; за пределами центра —$650.

Черногория

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.me/en/government-of-montenegro/citizenship-and-residency

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Черногории — $95,000 («квадрат» стоит примерно $1900); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Черногории составляет $400; за пределами центра —$300.

Выбрать и купить жилье в Черногории можно с помощью каталога Realting.

Эстония

Официальный сайт миграционной службы: https://vm.ee/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Эстонии — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эстонии составляет $600; за пределами центра —$450.

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АЗИЯ

Азербайджан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migration.gov.az/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Азербайджана — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Азербайджана составляет $300; за пределами центра —$150.

Армения

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mfa.am/en/cons_resep/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Армении — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Армении составляет $900; за пределами центра —$600.

Афганистан

Официальный сайт миграционной службы: https://mfa.gov.af/en/main-page

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Афганистана — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Афганистана составляет $90; за пределами центра —$50.

Бангладеш

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immi.gov.bd/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бангладеша — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бангладеша составляет $100; за пределами центра —$60.

Бахрейн

Официальный сайт миграционной службы: https://www.npra.gov.bh/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бахрейна — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бахрейна составляет $900; за пределами центра —$700.

Бруней

Официальный сайт миграционной службы: http://www.immigration.gov.bn/en/Theme/Home.aspx

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Брунея — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Брунея составляет $600; за пределами центра —$450.

Бутан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.doi.gov.bt/?lang=en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бутана — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бутана составляет $130; за пределами центра —$100.

Восточный Тимор

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracao.gov.tl/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Восточного Тимора — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Восточного Тимора составляет $550; за пределами центра —$450.

Вьетнам

Официальный сайт миграционной службы: https://xuatnhapcanh.gov.vn/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Вьетнама — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Вьетнама составляет $350; за пределами центра —$250.

Грузия

Официальный сайт миграционной службы: https://migration.commission.ge/index.php?article_id=1&clang=1

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Грузии — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Грузии составляет $650; за пределами центра —$450.

Выбрать и купить жилье в Грузии можно с помощью каталога Realting.

Гонконг

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immd.gov.hk/eng/index.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Гонконга — $1,570,000 («квадрат» стоит примерно $31,400); за пределами центра — $1,050,000 («квадрат» стоит примерно $21,000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Гонконга составляет $2300; за пределами центра —$1600.

Израиль

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.il/en/subjects/certificates_and_passports/visa

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Израиля — $410,000 («квадрат» стоит примерно $8200); за пределами центра — $335,000 («квадрат» стоит примерно $6700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Израиля составляет $1150; за пределами центра —$950.

Выбрать и купить жилье в Израиле можно с помощью каталога Realting.

Индия

Официальный сайт миграционной службы: https://boi.gov.in/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Индии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Индии составляет $180; за пределами центра —$110.

Индонезия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.imigrasi.go.id/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Индонезии — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Индонезии составляет $250; за пределами центра —$150.

Выбрать и купить жилье в Индонезии можно с помощью каталога Realting.

Иордания

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mfa.gov.jo/Default.aspx

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Иордании — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Иордании составляет $300; за пределами центра —$200.

Ирак

Официальный сайт миграционной службы: https://mofa.gov.iq/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирака — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирака составляет $350; за пределами центра —$200.

Иран

Официальный сайт миграционной службы: https://evisa.mfa.ir/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирана — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирана составляет $450; за пределами центра —$300.

Йемен

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mofa-ye.org/Pages/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Йемена — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Йемена составляет $230; за пределами центра —$130.

Казахстан

Официальный сайт миграционной службы: https://egov.kz/cms/ru/categories/for_foreigners

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Казахстана — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Казахстана составляет $350; за пределами центра —$250.

Выбрать и купить жилье в Казахстане можно с помощью каталога Realting.

Камбоджа

Официальный сайт миграционной службы: https://www.evisa.gov.kh/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Камбоджи — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Камбоджи составляет $400; за пределами центра —$250.

Катар

Официальный сайт миграционной службы: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Катара — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Катара составляет $1800; за пределами центра —$1100.

Кыргызстан

Официальный сайт миграционной службы: https://digital.gov.kg/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кыргызстана — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кыргызстана составляет $300; за пределами центра —$200.

Китай

Официальный сайт миграционной службы: https://english.www.gov.cn/services

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Китая — $500,000 («квадрат» стоит примерно $10,000); за пределами центра — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Китая составляет $650; за пределами центра —$350.

Южная Корея

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Южной Кореи — $725,000 («квадрат» стоит примерно $14,500); за пределами центра — $425,000 («квадрат» стоит примерно $8500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Южной Кореи составляет $450; за пределами центра —$350.

Кувейт

Официальный сайт миграционной службы: e.gov.kw

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кувейта — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кувейта составляет $850; за пределами центра —$650.

Лаос

Официальный сайт миграционной службы: http://www.mofa.gov.la/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Лаоса — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Лаоса составляет $550; за пределами центра —$250.

Ливан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.general-security.gov.lb/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ливана — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ливана составляет $650; за пределами центра —$350.

Малайзия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.imi.gov.my/index.php/utama/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Малайзии — $95,000 («квадрат» стоит примерно $1900); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Малайзии составляет $350; за пределами центра —$250.

Выбрать и купить жилье в Малайзии можно с помощью каталога Realting.

Мальдивы

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.mv/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мальдив — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мальдив составляет $850; за пределами центра —$600.

Монголия

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.mn/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Монголии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Монголии составляет $300; за пределами центра —$150.

Мьянма

Официальный сайт миграционной службы: https://evisa.moip.gov.mm/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мьянмы — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мьянмы составляет $700; за пределами центра —$350.

Непал

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.np/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Непала — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Непала составляет $100; за пределами центра —$80.

ОАЭ

Официальный сайт миграционной службы: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов ОАЭ — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов ОАЭ составляет $1500; за пределами центра —$900.

Выбрать и купить жилье в ОАЭ можно с помощью каталога Realting.

Оман

Официальный сайт миграционной службы: https://evisa.rop.gov.om/#

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Омана — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Омана составляет $600; за пределами центра —$400.

Пакистан

Официальный сайт миграционной службы: https://visa.nadra.gov.pk/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Пакистана — $27,500 («квадрат» стоит примерно $550); за пределами центра — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Пакистана составляет $100; за пределами центра —$50.

Палестина

Официальный сайт миграционной службы: https://moi.gov.ps/Home/Index/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Палестины — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Палестины составляет $350; за пределами центра —$250.

Саудовская Аравия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mofa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Саудовской Аравии — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Саудовской Аравии составляет $450; за пределами центра —$300.

Сингапур

Официальный сайт миграционной службы: https://www.ica.gov.sg/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Сингапура — $1,000,000 («квадрат» стоит примерно $20,000); за пределами центра — $500,000 («квадрат» стоит примерно $10,000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сингапура составляет $2800; за пределами центра —$2200.

Сирия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55444&nid=56&

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Сирии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сирии составляет $150; за пределами центра —$100.

Таджикистан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.consular.tj/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Таджикистана — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800); за пределами центра — $17,500 («квадрат» стоит примерно $350).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Таджикистана составляет $350; за пределами центра —$150.

Таиланд

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.go.th/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Таиланда — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Таиланда составляет $350; за пределами центра —$200.

Выбрать и купить жилье в Таиланде можно с помощью каталога Realting.

Тайвань

Официальный сайт миграционной службы: https://www.boca.gov.tw/mp-2.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тайваня — $365,000 («квадрат» стоит примерно $7300); за пределами центра — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тайваня составляет $450; за пределами центра —$300.

Туркменистан

Официальный сайт миграционной службы: https://migration.gov.tm/tm/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Туркменистана — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $120,000 («квадрат» стоит примерно $2400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Туркменистана составляет $500; за пределами центра —$300.

Турция

Официальный сайт миграционной службы: https://en.goc.gov.tr/#

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Турции — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Турции составляет $300; за пределами центра —$150.

Выбрать и купить жилье в Турции можно с помощью каталога Realting.

Узбекистан

Официальный сайт миграционной службы: https://en.goc.gov.tr/#

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Узбекистана — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Узбекистана составляет $350; за пределами центра —$250.

Филиппины

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.ph/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Филиппин — $120,000 («квадрат» стоит примерно $2400); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Филиппин составляет $350; за пределами центра —$200.

Шри-Ланка

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.lk/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Шри-Ланки — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Шри-Ланки составляет $200; за пределами центра —$80.

Япония

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mofa.go.jp/p_pd/ipr/page7e_900126.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Японии — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Японии составляет $700; за пределами центра —$450.

АФРИКА

Алжир

Официальный сайт миграционной службы: https://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/%C3%A9trangers-en-alg%C3%A9rie.html

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Алжира — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Алжира составляет $150; за пределами центра —$100.

Ангола

Официальный сайт миграционной службы: https://www.smevisa.gov.ao/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Анголы — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Анголы составляет $200; за пределами центра —$80.

Бенин

Официальный сайт миграционной службы: https://dei.gouv.bj/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Бенина — $25,000.

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бенина составляет $200; за пределами центра —$150.

Ботсвана

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.bw/immigration-civil-registration?txterm=97

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ботсваны— $25,000 («квадрат» стоит примерно $500); за пределами центра — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ботсваны составляет $250; за пределами центра —$200.

Буркина-Фасо

Официальный сайт миграционной службы: https://police.gov.bf/index.php/infos-utiles/our-services

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Буркина-Фасо — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Буркина-Фасо составляет $400; за пределами центра —$150.

Бурунди

Официальный сайт миграционной службы: https://migration.gov.bi/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бурунди составляет $130; за пределами центра —$50.

Габон

Официальный сайт миграционной службы: https://www.dgdi.ga/accueil

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Габона — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Габона составляет $1000; за пределами центра —$650.

Гамбия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gid.gov.gm/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гамбии — $160,000 («квадрат» стоит примерно $3200); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гамбии составляет $120; за пределами центра —$50.

Гана

Официальный сайт миграционной службы: https://home.gis.gov.gh/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ганы — $135,000 («квадрат» стоит примерно $2700); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ганы составляет $450; за пределами центра —$200.

Гвинея

Официальный сайт миграционной службы: https://www.paf.gov.gn/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Гвинее — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гвинеи составляет $500; за пределами центра —$300.

Гвинея-Бисау

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.gw/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Гвинее-Бисау — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Гвинее-Бисау составляет $400; за пределами центра —$200.

Джибути

Официальный сайт миграционной службы: https://www.evisa.gouv.dj/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Джибути — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Джибути составляет $800; за пределами центра —$500.

Египет

Официальный сайт миграционной службы: https://www.visa2egypt.gov.eg/eVisa/Home

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Египта — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500); за пределами центра — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Египта составляет $150; за пределами центра —$100.

Выбрать и купить жилье в Египте можно с помощью каталога Realting.

Замбия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.zambiaimmigration.gov.zm/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Замбии — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Замбии составляет $250; за пределами центра —$200.

Зимбабве

Официальный сайт миграционной службы: http://www.zim.gov.zw/index.php/en/news-room/latest-news/228-sectors/360-immigration-and-visas

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Зимбабве — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Зимбабве составляет $250.

Кабо-Верде

Официальный сайт миграционной службы: https://portalconsular.mnec.gov.cv/en/home

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кабо-Верде — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кабо-Верде составляет $250; за пределами центра —$150.

Камерун

Официальный сайт миграционной службы: https://tresorpublic.cm/en/start

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Камеруна — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Камеруна составляет $150; за пределами центра —$100.

Кения

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.go.ke/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кении — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кении составляет $250; за пределами центра —$150.

Коморские острова

Официальный сайт миграционной службы: https://douane.gov.km/en/

Конго

Официальный сайт миграционной службы: https://evisa.gouv.cd/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Конго — $350,000 («квадрат» стоит примерно $7000); за пределами центра — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Конго составляет $800; за пределами центра —$300.

Кот-д’Ивуар

Официальный сайт миграционной службы: https://snedai.com/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кот-д’Ивуара — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кот-д’Ивуара составляет $900; за пределами центра —$250.

Лесото

Официальный сайт миграционной службы: http://evisalesotho.com/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Лесото составляет $500.

Либерия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mofa.gov.lr/

Ливия

Официальный сайт миграционной службы: https://foreign.gov.ly/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ливии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ливии составляет $200; за пределами центра —$100.

Маврикий

Официальный сайт миграционной службы: https://passport.govmu.org/passport/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Маврикия — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Маврикия составляет $350; за пределами центра —$250.

Выбрать и купить жилье на Маврикии можно с помощью каталога Realting.

Мадагаскар

Официальный сайт миграционной службы: https://mid.gov.mg/mid-visa

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мадагаскара — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мадагаскара составляет $400; за пределами центра —$120.

Малави

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.mw/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Малави — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Малави составляет $230; за пределами центра —$100.

Мали

Официальный сайт миграционной службы: https://primature.ml/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мали — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мали составляет $450; за пределами центра —$150.

Марокко

Официальный сайт миграционной службы: https://www.consulat.ma/en

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Марокко — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Марокко составляет $300; за пределами центра —$150.

Выбрать и купить жилье в Марокко можно с помощью каталога Realting.

Мозамбик

Официальный сайт миграционной службы: https://www.portaldogoverno.gov.mz/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мозамбика — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мозамбика составляет $350; за пределами центра —$200.

Намибия

Официальный сайт миграционной службы: https://mha.gov.na/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Намибии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Намибии составляет $400.

Нигерия

Официальный сайт миграционной службы: https://portal.immigration.gov.ng/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Нигерии — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Нигерии составляет $450; за пределами центра —$200.

Выбрать и купить жилье в Нигерии можно с помощью каталога Realting.

Руанда

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migration.gov.rw/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Руанды — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Руанды составляет $400; за пределами центра —$300.

Сейшельские острова

Официальный сайт миграционной службы: http://www.ics.gov.sc/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) на Сейшельских островах — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сейшельских островов составляет $850; за пределами центра —$650.

Сенегал

Официальный сайт миграционной службы: https://diplomatie.gouv.sn/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сенегала — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000); за пределами центра — $600,000 («квадрат» стоит примерно $12,000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сенегала составляет $700; за пределами центра —$450.

Сомали

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.so/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сомали — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Сомали составляет $50.

Судан

Официальный сайт миграционной службы: http://www.moi.gov.sd/

Сьерра-Леоне

Официальный сайт миграционной службы: https://slid.gov.sl/

Танзания

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.go.tz/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Танзании — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Танзании составляет $350; за пределами центра —$250.

Того

Официальный сайт миграционной службы: https://service-public.gouv.tg/category/papiers-citoyennete/62197bd333c0179346497418

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Того — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Того составляет $250; за пределами центра —$100.

Тунис

Официальный сайт миграционной службы: https://www.diplomatie.gov.tn/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Туниса — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Туниса составляет $150; за пределами центра —$100.

Уганда

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.go.ug/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Уганды — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Уганды составляет $250; за пределами центра —$150.

Экваториальная Гвинея

Официальный сайт миграционной службы: https://www.guineaecuatorialpress.com/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Экваториальной Гвинеи — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Экваториальной Гвинеи составляет $250.

Эритрея

Официальный сайт миграционной службы: https://shabait.com/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эритреи — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Эритреи составляет $350.

Эсватини (Свазиленд)

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.sz/index.php

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эсватини — $10,000 («квадрат» стоит примерно $200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Эсватини составляет $300.

Эфиопия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.evisa.gov.et/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Эфиопии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эфиопии составляет $450; за пределами центра —$200.

ЮАР

Официальный сайт миграционной службы: http://www.dha.gov.za/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов ЮАР — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов ЮАР составляет $450; за пределами центра —$350.

Южный Судан

Официальный сайт миграционной службы: https://www.eservices.gov.ss/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Южного Судана составляет $2300; за пределами центра —$1700.

Северная Америка

Ангигуа и Барбуда

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.ag/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Антигуа и Барбуды составляет $800.

Багамские острова

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.bs/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Багамских островов — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Багамских островах составляет $950.

Выбрать и купить жилье на Багамских островах можно с помощью каталога Realting.

Белиз

Официальный сайт миграционной службы: https://immigration.gov.bz/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Белиза — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Белиза составляет $400; за пределами центра —$250.

Гаити

Официальный сайт миграционной службы: https://mae.gouv.ht/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гаити — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гаити составляет $500; за пределами центра —$350.

Гватемала

Официальный сайт миграционной службы: https://www.minex.gob.gt/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гватемалы — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гватемалы составляет $500; за пределами центра —$350.

Гондурас

Официальный сайт миграционной службы: http://inm.gob.hn/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Гондураса — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гондураса составляет $300; за пределами центра —$200.

Гренада

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.gd/index.php

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Гренады — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гренады составляет $450; за пределами центра —$300.

Доминика

Официальный сайт миграционной службы: https://www.dominica.gov.dm/services/passports-and-travel-documents-non-nationals

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Доминики составляет $350; за пределами центра —$250.

Доминиканская Республика

Официальный сайт миграционной службы: https://migracion.gob.do/en/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Доминиканской Республики — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Доминиканской Республики составляет $450; за пределами центра —$250.

Канада

Официальный сайт миграционной службы: https://www.cic.gc.ca/english/index.asp

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Канады — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Канады составляет $1200; за пределами центра —$1000.

Коста-Рика

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracion.go.cr/SitePages/Inicio.aspx

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Коста-Рики — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Коста-Рики составляет $500; за пределами центра —$350.

Выбрать и купить жилье в Коста-Рике можно с помощью каталога Realting.

Куба

Официальный сайт миграционной службы: https://passport.govmu.org/passport/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кубы — $17,500 («квадрат» стоит примерно $350); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кубы составляет $500; за пределами центра —$200.

Мексика

Официальный сайт миграционной службы: https://consulmex.sre.gob.mx/leamington/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мексики — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мексики составляет $450; за пределами центра —$300.

Никарагуа

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migob.gob.ni/migracion/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Никарагуа — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Никарагуа составляет $250.

Панама

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracion.gob.pa/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Панамы — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Панамы составляет $750; за пределами центра —$450.

Сальвадор

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracion.gob.sv/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сальвадора — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сальвадора составляет $600; за пределами центра —$400.

Сент-Винсент и Гренадины

Официальный сайт миграционной службы: http://security.gov.vc/security/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=104

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сент-Винсента и Гренадин — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Винсента и Гренадин составляет $300; за пределами центра —$200.

Сент-китс и Невис

Официальный сайт миграционной службы: https://www.stkittsnevishcuk.gov.kn/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Китса и Невиса составляет $800; за пределами центра —$600.

Сент-Люсия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.govt.lc/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Люсии составляет $400; за пределами центра —$300.

США

Официальный сайт миграционной службы: https://www.uscis.gov/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов США — $215,000 («квадрат» стоит примерно $4300); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов США составляет $1700; за пределами центра —$1400.

Выбрать и купить жилье в США можно с помощью каталога Realting.

Тринидад и Тобаго

Официальный сайт миграционной службы: https://nationalsecurity.gov.tt/divisions/immigrationdivision/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тринидад и Тобаго — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тринидад и Тобаго составляет $450; за пределами центра —$350.

Ямайка

Официальный сайт миграционной службы: https://www.pica.gov.jm/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Ямайки — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ямайки составляет $400; за пределами центра —$300.

Южная Америка

Аргентина

Официальный сайт миграционной службы: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Аргентины — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Аргентины составляет $250; за пределами центра —$150.

Боливия

Официальный сайт миграционной службы: http://www.migracion.gob.bo/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Боливии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Боливии составляет $300; за пределами центра —$200.

Бразилия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бразилии — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бразилии составляет $300; за пределами центра —$200.

Венесуэла

Официальный сайт миграционной службы: https://migracion.gob.do/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Венесуэлы — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Венесуэлы составляет $250.

Гайана

Официальный сайт миграционной службы: https://www.minfor.gov.gy/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гайаны — $220,000 («квадрат» стоит примерно $4400); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гайаны составляет $330; за пределами центра —$200.

Колумбия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migracioncolombia.gov.co/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Колумбии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Колумбии составляет $200.

Парагвай

Официальный сайт миграционной службы: https://www.migraciones.gov.py/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Парагвая — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Парагвая составляет $300; за пределами центра —$200.

Перу

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gob.pe/migraciones

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Перу — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Перу составляет $400; за пределами центра —$250.

Суринам

Официальный сайт миграционной службы: http://www.vz2.juspol.sr/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Суринама — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Суринама составляет $400; за пределами центра —$250.

Уругвай

Официальный сайт миграционной службы: https://migracion.minterior.gub.uy/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Уругвая — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Уругвая составляет $550; за пределами центра —$450.

Чили

Официальный сайт миграционной службы: https://serviciomigraciones.cl/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Чили — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Чили составляет $400.

Эквадор

Официальный сайт миграционной службы: https://www.cancilleria.gob.ec/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эквадора — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эквадора составляет $350; за пределами центра —$250.

Австралия и Океания

Австралия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.homeaffairs.gov.au/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Австралии — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Австралии составляет $1300; за пределами центра —$1000.

Кирибати

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mfa.gov.ki/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Кирибати составляет $600-800.

Маршалловы острова

Официальный сайт миграционной службы: https://www.rmiembassyus.org/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Маршалловых островах составляет $850-1100.

Микронезия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.fsmgov.org/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Микронезии — $815,000 («квадрат» стоит примерно $16300); за пределами центра — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Микронезии составляет $700; за пределами центра —$450.

Новая Зеландия

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.govt.nz/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Новой Зеландии — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Новой Зеландии составляет $1100; за пределами центра —$900.

Палау

Официальный сайт миграционной службы: https://pristineparadisepalau.com/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Палау составляет $600-800.

Папуа-Новая Гвинея

Официальный сайт миграционной службы: https://ica.gov.pg/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Папуа-Новой Гвинеи — $700,000 («квадрат» стоит примерно $14,000); за пределами центра — $425,000 («квадрат» стоит примерно $8500).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Папуа-Новой Гвинеи составляет $1600; за пределами центра —$1100.

Самоа

Официальный сайт миграционной службы: https://www.mfat.gov.ws/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Самоа— $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Самоа составляет $650; за пределами центра —$350.

Соломоновы острова

Официальный сайт миграционной службы: http://www.commerce.gov.sb/

Что в стране с недвижимостью?

Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Соломоновых островах составляет $750; за пределами центра —$650.

Тонга

Официальный сайт миграционной службы: https://www.revenue.gov.to/immigration-and-general-services

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тонги — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1,300); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тонги составляет $450; за пределами центра —$350.

Тувалу

Официальный сайт миграционной службы: https://www.gov.tv/immigration-customs/

Фиджи

Официальный сайт миграционной службы: https://www.immigration.gov.fj/

Что в стране с недвижимостью?

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Фиджи — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Фиджи составляет $500; за пределами центра —$300.