Требования для виз и ВНЖ из первых уст. Собрали сайты миграционных служб всех стран мира
Где можно узнать достоверную информацию, если хочешь иммигрировать в другую страну? Безусловно, в официальных источниках. Для вашего удобства мы собрали в одном тексте официальные сайты миграционных служб всех стран мира.
Собираясь куда-то иммигрировать и изучая важную информацию на этот счет, всегда стоит проверять требования в официальных источниках. Мы собрали сайты миграционных служб всех стран мира (где таковые существуют), и заодно выяснили, как там обстоят дела с ценами на недвижимость. В качестве источника информации о ценах на недвижимость мы использовали крупнейшие базы данных и .
ЕВРОПА
Австрия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Австрии — $280,000 («квадрат» стоит примерно $5600); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Австрии составляет $740; за пределами центра —$600.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Албания
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Албании — $82,500 («квадрат» стоит примерно $1650); за пределами центра — $42,000 («квадрат» стоит примерно $840).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Албании составляет $340; за пределами центра —$200.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Андорра
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Андорры — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000); за пределами центра — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Андорры составляет $760; за пределами центра —$660.
Беларусь
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Беларуси — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Беларуси составляет $350; за пределами центра —$250.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Бельгия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бельгии — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бельгии составляет $840; за пределами центра —$680.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Болгария
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Болгарии — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $57,500 («квадрат» стоит примерно $1150).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Болгарии составляет $350; за пределами центра —$260.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Босния и Герцеговина
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Боснии и Герцеговины — $77,500 («квадрат» стоит примерно $1550); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Боснии и Герцеговины составляет $200; за пределами центра —$150.
Великобритания
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Великобритании — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $195,000 («квадрат» стоит примерно $3900).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Великобритании составляет $1100; за пределами центра —$800.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Венгрия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Венгрии — $130,000 («квадрат» стоит примерно $2600); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Венгрии составляет $400; за пределами центра —$300.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Греция
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Греции — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Греции составляет $400; за пределами центра —$350.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Германия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Германии — $335,000 («квадрат» стоит примерно $6700); за пределами центра — $235,000 («квадрат» стоит примерно $4700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Германии составляет $850; за пределами центра —$600.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Дания
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Дании — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Дании составляет $1000; за пределами центра —$750.
Италия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Италии — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000); за пределами центра — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Италии составляет $700; за пределами центра —$500.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Исландия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Исландии — $260,000 («квадрат» стоит примерно $5200); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Исландии составляет $1400; за пределами центра —$1150.
Испания
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Испании — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Испании составляет $750; за пределами центра —$600.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Ирландия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирландии — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирландии составляет $1500; за пределами центра —$1300.
Кипр
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кипра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кипра составляет $900; за пределами центра —$700.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Косово
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Косово — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Косово составляет $300; за пределами центра —$200.
Латвия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Латвии — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Латвии составляет $400; за пределами центра —$300.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Литва
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Литвы — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400); за пределами центра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Литвы составляет $600; за пределами центра —$400.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Лихтенштейн
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Лихтенштейна — $280,000 («квадрат» стоит примерно $5600); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Лихтенштейна составляет $1300; за пределами центра —$1000.
Люксембург
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Люксембурга — $600,000 («квадрат» стоит примерно $12,000); за пределами центра — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Люксембурга составляет $1600; за пределами центра —$1500.
Македония
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Македонии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Македонии составляет $200; за пределами центра —$130.
Мальта
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мальты — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $135,000 («квадрат» стоит примерно $2700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мальты составляет $850; за пределами центра —$700.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Молдова
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Молдовы — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Молдовы составляет $300; за пределами центра —$200.
Монако
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Монако — $4,000,000 («квадрат» стоит примерно $80,000); за пределами центра — $2,750,000 («квадрат» стоит примерно $55,000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Монако составляет $5500; за пределами центра —$3500.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Нидерланды
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Нидерландов — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Нидерландов составляет $1200; за пределами центра —$1000.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Норвегия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Норвегии — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Норвегии составляет $1000; за пределами центра —$900.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Португалия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Португалии — $155,000 («квадрат» стоит примерно $3100); за пределами центра — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Португалии составляет $750; за пределами центра —$600.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Польша
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Польши — $160,000 («квадрат» стоит примерно $3200); за пределами центра — $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Польши $550; за пределами центра —$450.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Россия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов России — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов России составляет $500; за пределами центра —$300.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Румыния
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Румынии — $100,000 («квадрат» стоит примерно $200); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Румынии составляет $350; за пределами центра —$250.
Сербия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сербии — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сербии составляет $350; за пределами центра —$250.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Словакия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Словакии — $145,000 («квадрат» стоит примерно $2900); за пределами центра — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Словакии составляет $500; за пределами центра —$400.
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Словения
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Словении — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Словении составляет $500; за пределами центра —$450.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Украина
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Украины — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Украины составляет $300; за пределами центра —$200.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Финляндия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Финляндии — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Финляндии составляет $850; за пределами центра —$700.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Франция
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Франции — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $235,000 («квадрат» стоит примерно $4700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Франции составляет $800; за пределами центра —$650.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Хорватия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Хорватии — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Хорватии составляет $450; за пределами центра —$350.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Чехия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Чехии — $240,000 («квадрат» стоит примерно $4800); за пределами центра — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Чехии составляет $700; за пределами центра —$550.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Швейцария
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Швейцарии — $660,000 («квадрат» стоит примерно $13200); за пределами центра — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Швейцарии составляет $1700; за пределами центра —$1300.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Швеция
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Швеции — $320,000 («квадрат» стоит примерно $6400); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Швеции составляет $850; за пределами центра —$650.
Черногория
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Черногории — $95,000 («квадрат» стоит примерно $1900); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Черногории составляет $400; за пределами центра —$300.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Эстония
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Эстонии — $185,000 («квадрат» стоит примерно $3700); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эстонии составляет $600; за пределами центра —$450.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
АЗИЯ
Азербайджан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Азербайджана — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Азербайджана составляет $300; за пределами центра —$150.
Армения
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Армении — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Армении составляет $900; за пределами центра —$600.
Афганистан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Афганистана — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Афганистана составляет $90; за пределами центра —$50.
Бангладеш
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бангладеша — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бангладеша составляет $100; за пределами центра —$60.
Бахрейн
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бахрейна — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бахрейна составляет $900; за пределами центра —$700.
Бруней
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Брунея — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Брунея составляет $600; за пределами центра —$450.
Бутан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бутана — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бутана составляет $130; за пределами центра —$100.
Восточный Тимор
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Восточного Тимора — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Восточного Тимора составляет $550; за пределами центра —$450.
Вьетнам
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Вьетнама — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Вьетнама составляет $350; за пределами центра —$250.
Грузия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Грузии — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Грузии составляет $650; за пределами центра —$450.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Гонконг
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Гонконга — $1,570,000 («квадрат» стоит примерно $31,400); за пределами центра — $1,050,000 («квадрат» стоит примерно $21,000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Гонконга составляет $2300; за пределами центра —$1600.
Израиль
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Израиля — $410,000 («квадрат» стоит примерно $8200); за пределами центра — $335,000 («квадрат» стоит примерно $6700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Израиля составляет $1150; за пределами центра —$950.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Индия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Индии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Индии составляет $180; за пределами центра —$110.
Индонезия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Индонезии — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Индонезии составляет $250; за пределами центра —$150.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Иордания
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Иордании — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Иордании составляет $300; за пределами центра —$200.
Ирак
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирака — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирака составляет $350; за пределами центра —$200.
Иран
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ирана — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ирана составляет $450; за пределами центра —$300.
Йемен
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Йемена — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Йемена составляет $230; за пределами центра —$130.
Казахстан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Казахстана — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Казахстана составляет $350; за пределами центра —$250.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Камбоджа
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Камбоджи — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Камбоджи составляет $400; за пределами центра —$250.
Катар
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Катара — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Катара составляет $1800; за пределами центра —$1100.
Кыргызстан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кыргызстана — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кыргызстана составляет $300; за пределами центра —$200.
Китай
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Китая — $500,000 («квадрат» стоит примерно $10,000); за пределами центра — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Китая составляет $650; за пределами центра —$350.
Южная Корея
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Южной Кореи — $725,000 («квадрат» стоит примерно $14,500); за пределами центра — $425,000 («квадрат» стоит примерно $8500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Южной Кореи составляет $450; за пределами центра —$350.
Кувейт
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кувейта — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кувейта составляет $850; за пределами центра —$650.
Лаос
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Лаоса — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Лаоса составляет $550; за пределами центра —$250.
Ливан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ливана — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ливана составляет $650; за пределами центра —$350.
Малайзия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Малайзии — $95,000 («квадрат» стоит примерно $1900); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Малайзии составляет $350; за пределами центра —$250.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Мальдивы
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мальдив — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мальдив составляет $850; за пределами центра —$600.
Монголия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Монголии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Монголии составляет $300; за пределами центра —$150.
Мьянма
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мьянмы — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мьянмы составляет $700; за пределами центра —$350.
Непал
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Непала — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Непала составляет $100; за пределами центра —$80.
ОАЭ
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов ОАЭ — $115,000 («квадрат» стоит примерно $2300); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов ОАЭ составляет $1500; за пределами центра —$900.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Оман
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Омана — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Омана составляет $600; за пределами центра —$400.
Пакистан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Пакистана — $27,500 («квадрат» стоит примерно $550); за пределами центра — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Пакистана составляет $100; за пределами центра —$50.
Палестина
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Палестины — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Палестины составляет $350; за пределами центра —$250.
Саудовская Аравия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Саудовской Аравии — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Саудовской Аравии составляет $450; за пределами центра —$300.
Сингапур
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Сингапура — $1,000,000 («квадрат» стоит примерно $20,000); за пределами центра — $500,000 («квадрат» стоит примерно $10,000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сингапура составляет $2800; за пределами центра —$2200.
Сирия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Сирии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сирии составляет $150; за пределами центра —$100.
Таджикистан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре Таджикистана — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800); за пределами центра — $17,500 («квадрат» стоит примерно $350).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Таджикистана составляет $350; за пределами центра —$150.
Таиланд
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Таиланда — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Таиланда составляет $350; за пределами центра —$200.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Тайвань
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тайваня — $365,000 («квадрат» стоит примерно $7300); за пределами центра — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тайваня составляет $450; за пределами центра —$300.
Туркменистан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Туркменистана — $165,000 («квадрат» стоит примерно $3300); за пределами центра — $120,000 («квадрат» стоит примерно $2400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Туркменистана составляет $500; за пределами центра —$300.
Турция
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Турции — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Турции составляет $300; за пределами центра —$150.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Узбекистан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Узбекистана — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Узбекистана составляет $350; за пределами центра —$250.
Филиппины
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Филиппин — $120,000 («квадрат» стоит примерно $2400); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Филиппин составляет $350; за пределами центра —$200.
Шри-Ланка
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Шри-Ланки — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Шри-Ланки составляет $200; за пределами центра —$80.
Япония
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Японии — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $190,000 («квадрат» стоит примерно $3800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Японии составляет $700; за пределами центра —$450.
АФРИКА
Алжир
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Алжира — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Алжира составляет $150; за пределами центра —$100.
Ангола
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Анголы — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Анголы составляет $200; за пределами центра —$80.
Бенин
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Бенина — $25,000.
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бенина составляет $200; за пределами центра —$150.
Ботсвана
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ботсваны— $25,000 («квадрат» стоит примерно $500); за пределами центра — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ботсваны составляет $250; за пределами центра —$200.
Буркина-Фасо
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Буркина-Фасо — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Буркина-Фасо составляет $400; за пределами центра —$150.
Бурунди
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бурунди составляет $130; за пределами центра —$50.
Габон
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Габона — $175,000 («квадрат» стоит примерно $3500); за пределами центра — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Габона составляет $1000; за пределами центра —$650.
Гамбия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гамбии — $160,000 («квадрат» стоит примерно $3200); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гамбии составляет $120; за пределами центра —$50.
Гана
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ганы — $135,000 («квадрат» стоит примерно $2700); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ганы составляет $450; за пределами центра —$200.
Гвинея
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Гвинее — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гвинеи составляет $500; за пределами центра —$300.
Гвинея-Бисау
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Гвинее-Бисау — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Гвинее-Бисау составляет $400; за пределами центра —$200.
Джибути
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Джибути — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Джибути составляет $800; за пределами центра —$500.
Египет
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Египта — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500); за пределами центра — $15,000 («квадрат» стоит примерно $300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Египта составляет $150; за пределами центра —$100.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Замбия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Замбии — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Замбии составляет $250; за пределами центра —$200.
Зимбабве
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Зимбабве — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Зимбабве составляет $250.
Кабо-Верде
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кабо-Верде — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кабо-Верде составляет $250; за пределами центра —$150.
Камерун
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Камеруна — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Камеруна составляет $150; за пределами центра —$100.
Кения
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кении — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кении составляет $250; за пределами центра —$150.
Коморские острова
Официальный сайт миграционной службы:
Конго
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Конго — $350,000 («квадрат» стоит примерно $7000); за пределами центра — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Конго составляет $800; за пределами центра —$300.
Кот-д’Ивуар
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кот-д’Ивуара — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кот-д’Ивуара составляет $900; за пределами центра —$250.
Лесото
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Лесото составляет $500.
Либерия
Официальный сайт миграционной службы:
Ливия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Ливии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ливии составляет $200; за пределами центра —$100.
Маврикий
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Маврикия — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Маврикия составляет $350; за пределами центра —$250.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Мадагаскар
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мадагаскара — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мадагаскара составляет $400; за пределами центра —$120.
Малави
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Малави — $225,000 («квадрат» стоит примерно $4500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Малави составляет $230; за пределами центра —$100.
Мали
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мали — $20,000 («квадрат» стоит примерно $400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мали составляет $450; за пределами центра —$150.
Марокко
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Марокко — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Марокко составляет $300; за пределами центра —$150.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Мозамбик
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мозамбика — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мозамбика составляет $350; за пределами центра —$200.
Намибия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Намибии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Намибии составляет $400.
Нигерия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Нигерии — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Нигерии составляет $450; за пределами центра —$200.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Руанда
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Руанды — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Руанды составляет $400; за пределами центра —$300.
Сейшельские острова
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) на Сейшельских островах — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Сейшельских островов составляет $850; за пределами центра —$650.
Сенегал
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сенегала — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000); за пределами центра — $600,000 («квадрат» стоит примерно $12,000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сенегала составляет $700; за пределами центра —$450.
Сомали
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сомали — $450,000 («квадрат» стоит примерно $9000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Сомали составляет $50.
Судан
Официальный сайт миграционной службы:
Сьерра-Леоне
Официальный сайт миграционной службы:
Танзания
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Танзании — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Танзании составляет $350; за пределами центра —$250.
Того
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Того — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $25,000 («квадрат» стоит примерно $500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Того составляет $250; за пределами центра —$100.
Тунис
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Туниса — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Туниса составляет $150; за пределами центра —$100.
Уганда
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Уганды — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Уганды составляет $250; за пределами центра —$150.
Экваториальная Гвинея
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Экваториальной Гвинеи — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Экваториальной Гвинеи составляет $250.
Эритрея
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эритреи — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Эритреи составляет $350.
Эсватини (Свазиленд)
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эсватини — $10,000 («квадрат» стоит примерно $200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Эсватини составляет $300.
Эфиопия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Эфиопии — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эфиопии составляет $450; за пределами центра —$200.
ЮАР
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов ЮАР — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000); за пределами центра — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов ЮАР составляет $450; за пределами центра —$350.
Южный Судан
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Южного Судана составляет $2300; за пределами центра —$1700.
Северная Америка
Ангигуа и Барбуда
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Антигуа и Барбуды составляет $800.
Багамские острова
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Багамских островов — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Багамских островах составляет $950.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Белиз
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Белиза — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Белиза составляет $400; за пределами центра —$250.
Гаити
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гаити — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гаити составляет $500; за пределами центра —$350.
Гватемала
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гватемалы — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гватемалы составляет $500; за пределами центра —$350.
Гондурас
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Гондураса — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гондураса составляет $300; за пределами центра —$200.
Гренада
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Гренады — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гренады составляет $450; за пределами центра —$300.
Доминика
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Доминики составляет $350; за пределами центра —$250.
Доминиканская Республика
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Доминиканской Республики — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Доминиканской Республики составляет $450; за пределами центра —$250.
Канада
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Канады — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500); за пределами центра — $250,000 («квадрат» стоит примерно $5000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Канады составляет $1200; за пределами центра —$1000.
Коста-Рика
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Коста-Рики — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Коста-Рики составляет $500; за пределами центра —$350.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Куба
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Кубы — $17,500 («квадрат» стоит примерно $350); за пределами центра — $12,500 («квадрат» стоит примерно $250).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Кубы составляет $500; за пределами центра —$200.
Мексика
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Мексики — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $45,000 («квадрат» стоит примерно $900).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Мексики составляет $450; за пределами центра —$300.
Никарагуа
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Никарагуа — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Никарагуа составляет $250.
Панама
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Панамы — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Панамы составляет $750; за пределами центра —$450.
Сальвадор
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сальвадора — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400); за пределами центра — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сальвадора составляет $600; за пределами центра —$400.
Сент-Винсент и Гренадины
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Сент-Винсента и Гренадин — $80,000 («квадрат» стоит примерно $1600); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Винсента и Гренадин составляет $300; за пределами центра —$200.
Сент-китс и Невис
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Китса и Невиса составляет $800; за пределами центра —$600.
Сент-Люсия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Сент-Люсии составляет $400; за пределами центра —$300.
США
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов США — $215,000 («квадрат» стоит примерно $4300); за пределами центра — $150,000 («квадрат» стоит примерно $3000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов США составляет $1700; за пределами центра —$1400.
Выбрать и можно с помощью каталога Realting.
Тринидад и Тобаго
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тринидад и Тобаго — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тринидад и Тобаго составляет $450; за пределами центра —$350.
Ямайка
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Ямайки — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Ямайки составляет $400; за пределами центра —$300.
Южная Америка
Аргентина
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Аргентины — $105,000 («квадрат» стоит примерно $2100); за пределами центра — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Аргентины составляет $250; за пределами центра —$150.
Боливия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Боливии — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Боливии составляет $300; за пределами центра —$200.
Бразилия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бразилии — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Бразилии составляет $300; за пределами центра —$200.
Венесуэла
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Венесуэлы — $32,500 («квадрат» стоит примерно $650).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Венесуэлы составляет $250.
Гайана
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Гайаны — $220,000 («квадрат» стоит примерно $4400); за пределами центра — $55,000 («квадрат» стоит примерно $1100).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Гайаны составляет $330; за пределами центра —$200.
Колумбия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Колумбии — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Колумбии составляет $200.
Парагвай
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Парагвая — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300); за пределами центра — $40,000 («квадрат» стоит примерно $800).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Парагвая составляет $300; за пределами центра —$200.
Перу
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Перу — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Перу составляет $400; за пределами центра —$250.
Суринам
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Суринама — $35,000 («квадрат» стоит примерно $700); за пределами центра — $22,500 («квадрат» стоит примерно $450).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Суринама составляет $400; за пределами центра —$250.
Уругвай
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Уругвая — $140,000 («квадрат» стоит примерно $2800); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Уругвая составляет $550; за пределами центра —$450.
Чили
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Чили — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в городах Чили составляет $400.
Эквадор
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в городах Эквадора — $50,000 («квадрат» стоит примерно $1000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Эквадора составляет $350; за пределами центра —$250.
Австралия и Океания
Австралия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Австралии — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6000); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Австралии составляет $1300; за пределами центра —$1000.
Кирибати
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Кирибати составляет $600-800.
Маршалловы острова
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Маршалловых островах составляет $850-1100.
Микронезия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Микронезии — $815,000 («квадрат» стоит примерно $16300); за пределами центра — $325,000 («квадрат» стоит примерно $6500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Микронезии составляет $700; за пределами центра —$450.
Новая Зеландия
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Новой Зеландии — $275,000 («квадрат» стоит примерно $5500); за пределами центра — $200,000 («квадрат» стоит примерно $4000).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Новой Зеландии составляет $1100; за пределами центра —$900.
Палау
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в Палау составляет $600-800.
Папуа-Новая Гвинея
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Папуа-Новой Гвинеи — $700,000 («квадрат» стоит примерно $14,000); за пределами центра — $425,000 («квадрат» стоит примерно $8500).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Папуа-Новой Гвинеи составляет $1600; за пределами центра —$1100.
Самоа
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Самоа— $110,000 («квадрат» стоит примерно $2200).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре Самоа составляет $650; за пределами центра —$350.
Соломоновы острова
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Стоимость аренды квартиры с одной спальней на Соломоновых островах составляет $750; за пределами центра —$650.
Тонга
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Тонги — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1,300); за пределами центра — $30,000 («квадрат» стоит примерно $600).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Тонги составляет $450; за пределами центра —$350.
Тувалу
Официальный сайт миграционной службы:
Фиджи
Официальный сайт миграционной службы:
Что в стране с недвижимостью?
Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Фиджи — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).
Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Фиджи составляет $500; за пределами центра —$300.