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Жильё в Словении

Upravna Enota Ljubljana
49
Любляна
38
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano
11
Копер
11
Марибор
9
Копер
5
Upravna Enota Domzale
4
Домжале
4
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113 объектов найдено
Дом в Постойна, Словения
Дом
Постойна, Словения
Площадь 79 м²
For sale an agricultural building and agricultural and forest land in Prestranek near Postoj…
€550,000
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Крань, Словения
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Крань, Словения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продаётся уютный двухквартирный дом в 5 км от Словенского города Крань, недалеко от водопада…
€485,000
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Квартира в Словения
Квартира
Словения
Площадь 64 м²
Новая квартира в Любляне в новом ЖК - ПОСЛЕ…
€350,400
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Дом в Медводе, Словения
Дом
Медводе, Словения
Площадь 531 м²
Отдельный дом в пригороде Любляны. Дом в пр…
€570,000
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Квартира 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Элитная квартира в Любляне с фантастической…
€780,000
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Таунхаус в Изола, Словения
Таунхаус
Изола, Словения
Площадь 120 м²
Таунхаус на побережье Адриатики. Полностью…
€518,000
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Словения
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
В ИДИЛЛИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ОКРАИНЕ ЛЮБЛЯНЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ГОРУ ШМАРТНА ПРОДАЁТСЯ ТРЕХЭТА…
€1,17 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
В ИДИЛЛИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ОКРАИНЕ ЛЮБЛЯНЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ГОРУ ШМАРТНА ПРОДАЁТСЯ ТРЕХЭТА…
€765,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
В ИДИЛЛИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ОКРАИНЕ ЛЮБЛЯНЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ГОРУ ШМАРТНА ПРОДАЁТСЯ ТРЕХЭТА…
€1,17 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
В ИДИЛЛИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ОКРАИНЕ ЛЮБЛЯНЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ГОРУ ШМАРТНА ПРОДАЁТСЯ ТРЕХЭТА…
€765,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 229 м²
в 20 минутах от Любляны продаётся отдельно стоящий дом, расположенный в тихом районе. Новост…
€599,950
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Дом в Словения
Дом
Словения
Площадь 168 м²
Новый дом в Любляне.  Двухквартирный трехэ…
€980,000
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Квартира в Словения
Квартира
Словения
Площадь 124 м²
Эксклюзивное предложение! Квартира в строго…
€329,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Копер, Словения
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Копер, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Charming Stone House in the Heart of Koper with Courtyard and Terrace Exceptional Locatio…
€480,000
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Квартира 2 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
An above-standard apartment with custom-made furniture is available for rent. The apartment …
€4,400
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Вилла в Иг, Словения
Вилла
Иг, Словения
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
A beautiful house in English style for sale! It is located in a medium flood zone, but a …
€1,20 млн
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Пентхаус 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Пентхаус 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж 5/5
For sale a modern penthouse duplex apartment in an accessible and family-friendly location (…
€598,000
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Дом 5 спален с гаражом, с парковка в Водице, Словения
Дом 5 спален с гаражом, с парковка
Водице, Словения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
For sale a modern, low-energy house in a scenic and green location next to the forest (net 2…
€1,39 млн
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гросупле, Словения
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гросупле, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Уютный и экологичный дом 191.5 м2 в окружении природы ждет нового владельца! У вас есть у…
€595,000
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Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
For sale a wonderfully arranged terraced house in a quiet location with an excellent floor p…
€550,000
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Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
For sale a modern and very well-built semi-detached house located in a quiet location in Trn…
€1,70 млн
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Дом 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
In an excellent and quiet location below Rožnik stands a beautifully residential house for s…
€959,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
For sale new, luxury apartments in the suburb Trnovo! In an excellent, quiet location in …
€989,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 239 м²
New, bright, comfortable and varied 3 bedroom apartment in a new building in Šiška (167.5 m2…
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
We are renting a newer, bright, comfortable and lively 3-room penthouse apartment (usable ar…
€5,000
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Дом 3 спальни в Jezero, Словения
Дом 3 спальни
Jezero, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
We are selling a modern, low-energy villa with a well-kept plot in the immediate vicinity of…
€1,15 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/3
Spacious and lively apartment in the city center with high ceilings, in the pedestrian zone,…
€585,000
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Квартира 3 спальни с балконом, в центре города, с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 2/4
Old city, bright and luxuriously furnished apartment in the city center, in Tabor. The ap…
€2,700
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Квартира 3 спальни в Словения
Квартира 3 спальни
Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Новая большая квартира в Любляне.  Квартир…
€430,000
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Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 332 м²
Меблированный дом в элитном пригороде Любля…
€669,000
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Типы недвижимости в Словении

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Словении

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Словении

Сколько в среднем стоит словенская недвижимость?

Средняя стоимость жилья в Словении зависит от месторасположения: в Любляне и курортных городах 1 кв. м стоит 2200 евро, в небольших населенных пунктах - около 1400 евро.

Где в Словении чаще всего покупают жилье?

Покупка и продажа недвижимости в Словении сосредоточена в столице и курортных городах на море и в горах: Портороже, Пиране, Бовеце.

Могут ли иностранные граждане приобретать жилье в Словении?

Гражданин любой входящей в ЕС страны может купить недвижимость в Словении как частное лицо. Другим иностранцам приобретение жилья доступно исключительно на зарегистрированную ими в Словении компанию (т.е. на юрлицо).

Что входит в пакет документов, необходимых для приобретения иностранцем недвижимости в Словении?

  • Для иностранцев не из ЕС - уставные документы юрлица; для жителей Евросоюза - только паспорт.
  • Реквизиты расчётного счёта в словенском банке.
  • Индивидуальный налоговый номер.
  • Документы, подтверждающие происхождение средств.
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