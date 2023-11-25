Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Словении
Сколько в среднем стоит словенская недвижимость?
Средняя стоимость жилья в Словении зависит от месторасположения: в Любляне и курортных городах 1 кв. м стоит 2200 евро, в небольших населенных пунктах - около 1400 евро.
Где в Словении чаще всего покупают жилье?
Покупка и продажа недвижимости в Словении сосредоточена в столице и курортных городах на море и в горах: Портороже, Пиране, Бовеце.
Могут ли иностранные граждане приобретать жилье в Словении?
Гражданин любой входящей в ЕС страны может купить недвижимость в Словении как частное лицо. Другим иностранцам приобретение жилья доступно исключительно на зарегистрированную ими в Словении компанию (т.е. на юрлицо).
Что входит в пакет документов, необходимых для приобретения иностранцем недвижимости в Словении?
Для иностранцев не из ЕС - уставные документы юрлица; для жителей Евросоюза - только паспорт.