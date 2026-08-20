Маврикий — островное государство в Индийском океане. Однако несмотря на название океана, от Индии остров далеко — он находится у побережья Мадагаскара. Как подобает острову в океане, он похож на классический тропический рай с экваториально природой и множеством пляжей.

Преимущества покупки недвижимости на Маврикии

Покупка недвижимости на Маврикии привлекает инвесторов благодаря тому, что правительство не взимает налоги на прирост капитала, наследство или имущество, что дает возможность не задумываться о наличии 10–30% сверх суммы покупки недвижимости.

Вид на жительство через инвестиции. Приобретение жилья на Маврикии от $375,000 позволяет получить ВНЖ для покупателя и его семьи, включая супругов, детей до 24 лет и родителей.

Приобретение жилья на Маврикии от $375,000 позволяет получить ВНЖ для покупателя и его семьи, включая супругов, детей до 24 лет и родителей. Высокая доходность от аренды. Туристический сектор обеспечивает спрос на краткосрочную аренду, а из-за географического расположения остров популярен во все времена года.

Туристический сектор обеспечивает спрос на краткосрочную аренду, а из-за географического расположения остров популярен во все времена года. Многоязычная среда. Маврикий некогда был сначала французской, а затем и британской колонией. Это сделало французский и английский официальными языками снова.

Популярные районы Маврикия для покупки недвижимости иностранцами

Туристический хаб на севере острова — Гранд-Бэй. Он подходит для инвестиций в аренду, как и большая часть недвижимости на Маврикии. Средняя стоимость — $320,000–650,000 за апартаменты или виллу.

Другие популярные районы:

Мон-Шуази . Престижный район с элитными виллами на первой линии. Средняя стоимость: $550,000–1,300,000.

. Престижный район с элитными виллами на первой линии. Средняя стоимость: $550,000–1,300,000. Тамарин. Западный район, популярный среди любителей серфинга и природы. Здесь доступны как современные апартаменты, так и просторные дома. Средняя стоимость: $270,000–750,000.

Западный район, популярный среди любителей серфинга и природы. Здесь доступны как современные апартаменты, так и просторные дома. Средняя стоимость: $270,000–750,000. Флик-ан-Флак . Семейный район с относительно доступным жильем для долгосрочного проживания. Средняя стоимость: $210,000–480,000.

. Семейный район с относительно доступным жильем для долгосрочного проживания. Средняя стоимость: $210,000–480,000. Блэк-Ривер. Спокойный район с элитными проектами и гольф-полями. Популярен среди состоятельных покупателей. Средняя стоимость: $400,000–900,000.

Цены на недвижимость на Маврикии

Местные цены не сильно отличаются в зависимости от места, так как остров небольшой. Больше всего стоимость зависит от типа объекта. Самыми дорогими являются виллы на первой береговой линии, а самыми доступными — апартаменты в глубине острова.

Средние цены на жилье на Маврикии:

Тип недвижимости Средняя цена (USD) Характеристики Апартаменты 150,000–400,000 1–2 спальни, вторичка или новостройки Виллы 400,000–2,000,000 3–5 спален, часто с правом на ВНЖ Таунхаусы 250,000–600,000 2–3 спальни, в жилых комплексах

Особенности покупки жилья на Маврикии

Иностранцы могут купить недвижимость на Маврикии, но только в рамках утвержденных правительством программ PDS, IRS, RES. Для участия в них не нужно подавать заявок, а достаточно приобрести жилье через аккредитованного Economic Development Board (EDB) застройщика или риелтора. Покупка автоматически оформляется в рамках соответствующей схемы.

Для покупки необходим загранпаспорт, подтверждение источника средств и договор купли-продажи, заверенный нотариусом. После нотариального заверения сделки и завершения оплаты документы передаются в Land Registry, и покупатель получает свидетельства о собственности.