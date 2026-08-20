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Жилье на Маврикии

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Grand Baie
11
Ривьер-дю-Рампар
15
Grand Baie VCA East
11
Флак
9
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31 объект найдено
Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
$990,863
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Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
$816
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Дом 12 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 12 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 12
$11,07 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 7 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 7 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 7
$1,40 млн
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Квартира в Grand Baie VCA West, Маврикий
Квартира
Grand Baie VCA West, Маврикий
Этаж 1
$676,118
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Дом в Grand Baie, Маврикий
Дом
Grand Baie, Маврикий
$1,00 млн
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TekceTekce
Дом 17 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 17 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 17
Количество этажей 3
$13,76 млн
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Дом в The Vale, Маврикий
Дом
The Vale, Маврикий
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
$1,07 млн
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Дом 8 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 8 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 8
Количество этажей 1
$3,61 млн
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Дом 6 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 3
$2,68 млн
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 162 м²
$903,434
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Вилла 5 комнат в Маврикий
Вилла 5 комнат
Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
$5,77 млн
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Дом 12 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 12 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 12
Количество этажей 2
$6,88 млн
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Дом 7 комнат в The Vale, Маврикий
Дом 7 комнат
The Vale, Маврикий
Число комнат 7
Количество этажей 1
$955,891
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Вилла 8 комнат в Poste de Flacq VCA, Маврикий
Вилла 8 комнат
Poste de Flacq VCA, Маврикий
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Варианты вилл на о. Маврикий 🇲🇺 Локация: Belle Mare, восточное побережье Маврикия Цена: …
$13,60 млн
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Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
Количество этажей 1
$3,38 млн
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Дом 6 комнат в Riviere du Rempart VCA, Маврикий
Дом 6 комнат
Riviere du Rempart VCA, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
$1,68 млн
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Дом 2 комнаты в Grand Baie, Маврикий
Дом 2 комнаты
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Эвако, один из лидеров в сфере роскошной недвижимости на Маврикии, предлагает одну из своих …
$469,444
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEПентхаус G + 2 на продажу в Перейбере в непосредственной близост…
$501,917
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Квартира 3 спальни в Grande Riviere Noire, Маврикий
Квартира 3 спальни
Grande Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
$1,77 млн
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Вилла 10 комнат в Grand Baie, Маврикий
Вилла 10 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
$1,65 млн
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Дом 4 комнаты в Arsenal VCA, Маврикий
Дом 4 комнаты
Arsenal VCA, Маврикий
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
$612,643
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Пентхаус 3 комнаты в Trou aux Biches, Маврикий
Пентхаус 3 комнаты
Trou aux Biches, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…
$825,000
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Квартира 3 спальни в Flic en Flac, Маврикий
Квартира 3 спальни
Flic en Flac, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Эти меблированные апартаменты с 3 и садом 2 в Флик-ан-Флаке находятся недалеко от моря и пре…
$645,000
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Дом 8 комнат в Cap Malheureux, Маврикий
Дом 8 комнат
Cap Malheureux, Маврикий
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
В естественной и инновационной среде просто камень и № 39;выбросить с моря, предлагает все с…
$4,85 млн
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа, доступного для…
$293,951
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Дом 6 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
$1,80 млн
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Дом 4 комнаты в Grand Baie, Маврикий
Дом 4 комнаты
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
НОВЫЙ ПРОЕКТ в Гранд Бэй: Эта одноэтажная вилла предлагает вам гостиную, гостиную с кухней, …
$450,327
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Квартира 3 комнаты в Grand Baie, Маврикий
Квартира 3 комнаты
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Grand Baie: в частной резиденции в стиле роскошного отеля с ресепшн, спа, ресторан, бассейн …
$232,586
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Типы недвижимости на Маврикии

квартиры
дома

Параметры недвижимости на Маврикии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Маврикий — островное государство в Индийском океане. Однако несмотря на название океана, от Индии остров далеко — он находится у побережья Мадагаскара. Как подобает острову в океане, он похож на классический тропический рай с экваториально природой и множеством пляжей.

Преимущества покупки недвижимости на Маврикии

Покупка недвижимости на Маврикии привлекает инвесторов благодаря тому, что правительство не взимает налоги на прирост капитала, наследство или имущество, что дает возможность не задумываться о наличии 10–30% сверх суммы покупки недвижимости.

  • Вид на жительство через инвестиции. Приобретение жилья на Маврикии от $375,000 позволяет получить ВНЖ для покупателя и его семьи, включая супругов, детей до 24 лет и родителей. 
  • Высокая доходность от аренды. Туристический сектор обеспечивает спрос на краткосрочную аренду, а из-за географического расположения остров популярен во все времена года.
  • Многоязычная среда. Маврикий некогда был сначала французской, а затем и британской колонией. Это сделало французский и английский официальными языками снова. 

Популярные районы Маврикия для покупки недвижимости иностранцами

Туристический хаб на севере острова — Гранд-Бэй. Он подходит для инвестиций в аренду, как и большая часть недвижимости на Маврикии. Средняя стоимость — $320,000–650,000 за апартаменты или виллу.

Другие популярные районы:

  • Мон-Шуази. Престижный район с элитными виллами на первой линии. Средняя стоимость: $550,000–1,300,000.
  • Тамарин. Западный район, популярный среди любителей серфинга и природы. Здесь доступны как современные апартаменты, так и просторные дома. Средняя стоимость: $270,000–750,000.
  • Флик-ан-Флак. Семейный район с относительно доступным жильем для долгосрочного проживания. Средняя стоимость: $210,000–480,000.
  • Блэк-Ривер. Спокойный район с элитными проектами и гольф-полями. Популярен среди состоятельных покупателей. Средняя стоимость: $400,000–900,000.

Цены на недвижимость на Маврикии

Местные цены не сильно отличаются в зависимости от места, так как остров небольшой. Больше всего стоимость зависит от типа объекта. Самыми дорогими являются виллы на первой береговой линии, а самыми доступными — апартаменты в глубине острова.

Средние цены на жилье на Маврикии:

Тип недвижимости Средняя цена (USD) Характеристики
Апартаменты 150,000–400,000 1–2 спальни, вторичка или новостройки
Виллы 400,000–2,000,000 3–5 спален, часто с правом на ВНЖ
Таунхаусы 250,000–600,000 2–3 спальни, в жилых комплексах

Особенности покупки жилья на Маврикии

Иностранцы могут купить недвижимость на Маврикии, но только в рамках утвержденных правительством программ PDS, IRS, RES. Для участия в них не нужно подавать заявок, а достаточно приобрести жилье через аккредитованного Economic Development Board (EDB) застройщика или риелтора. Покупка автоматически оформляется в рамках соответствующей схемы.

Для покупки необходим загранпаспорт, подтверждение источника средств и договор купли-продажи, заверенный нотариусом. После нотариального заверения сделки и завершения оплаты документы передаются в Land Registry, и покупатель получает свидетельства о собственности.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Маврикия

В чем заключаются основные плюсы инвестиций в маврикийскую недвижимость?

Благодаря политической и экономической стабильности и развитой туристической отрасли это островное государство считается лучшим местом для инвестиций в Африке. Правительство страны предлагает сразу 3 программы получения ВНЖ для тех, кто приобрёл недвижимость на Маврикии на сумму от 375 тыс. долларов. Немаловажно, что иностранцы могут купить жилье на Маврикии на правах собственности (freehold).

В какой части Маврикия чаще всего приобретают жильё иностранцы?

Иностранные граждане в большинстве случаев стремятся купить недвижимость на Маврикии, находящуюся на северном и северо-западном побережье. Именно там расположена столица страны - Порт-Луи, а также Гранд Бэй, Перебейр, Тру-о-Биш и другие популярные курорты.

Сколько в среднем стоит недвижимость?

Цены на недвижимости Маврикия зависят от метража и типа объекта. Квартиру с 2-3 спальнями в курортной местности можно купить за 240-400 тыс. долларов США. Стоимость дома колеблется от 500 тыс. до 2 млн долларов США.
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