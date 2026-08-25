Египет привлекает миллионы туристов ежегодно. Особенной популярностью пользуются побережья Средиземного и Красного морей. Страна подходит для постоянного проживания тех, кто не боится знойной жары. Но гораздо более привлекательна недвижимость в Египте для иностранцев с точки зрения инвестиций, ведь где много туристов, там и высокий спрос на арендное жилье.
Что дает покупка недвижимости в Египте и ее особенности
Покупка недвижимости в Египте может пройти достаточно быстро благодаря широкому выбору на рынке. Цены в целом ниже, чем в других популярных курортных странах, но центральные и новые районы дешевизной не отличаются. Другие плюсы включают:
- Туристический потенциал. Курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх позволяют сдавать жилье в аренду туристам, новостройки стоят дорого, но вторичные объекты остаются доступными.
- Вид на жительство. Купить недвижимость в Египте — это не только приобрести дом, но и получить право на получение резидентской визы сроком до 5 лет.
- Простота оформления. Недвижимость в Египте доступна для покупки иностранцами без ограничений.
Цены на недвижимость в Египте
Египетский рынок разнообразен. Наиболее дорогие объекты находятся на побережье, а также в центральных районах страны, вроде Каира или Новой столицы. Стоимость жилья в Египте в пустынных регионах и в приграничье Судана ниже, но и инфраструктура там развита хуже.
|Город
|Тип жилья
|Средняя стоимость за кв. м
|Хургада
|Студия (30-40 кв. м)
|$300–900
|Квартира (2 спальни)
|$500–1200
|Шарм-эль-Шейх
|Апартаменты
|$1000–1500
|Каир
|Квартира (вторичка)
|$400–1100
|Хургада/Шарм
|Вилла (100-150 кв. м)
|От $2000
Особенности приобретения жилья в Египте
Иностранцы могут купить жилье в Египте в большинстве регионов страны за исключением Синайского полуострова — там доступна только долгосрочная аренда на 99 лет. Для оформления сделки покупателю нужен только загранпаспорт. Основной документ собственности — таукиль, который заверяется нотариально. При покупке на вторичном рынке продавец обязан предоставить все предыдущие свидетельства о собственности.
Что касается налогов, в Египте нет ежегодного налога на жилье, если оно используется как основное место жительства. При регистрации договора в суде взимается сбор в размере 3% от указанной стоимости объекта. Коммунальные платежи составляют $20–50 в месяц.
В каких регионах Египта покупать недвижимость
Выбор региона для покупки недвижимости в Египте зависит от целей: отдых, инвестиции или постоянное проживание. Рассмотрим самые популярные направления.
- Хургада. Этот курортный город на Красном море — лидер по доступности жилья. Купить жилье в Хургаде можно недорого, начиная от $10,000 за студию. Хургада привлекает развитой инфраструктурой и возможностью сдавать жилье туристам.
- Шарм-эль-Шейх. Идеален для тех, кто ищет элитные апартаменты или виллы. Цены выше, чем в Хургаде, но регион славится защищенностью от ветров и высоким спросом на аренду.
- Каир. Столица подходит для тех, кто планирует жить в Египте постоянно. Вторичный рынок предлагает бюджетные варианты, а новые районы — современные жилые комплексы.
- Сahl El Gouna. Небольшой элитный курорт недалеко от Хургады. Здесь преобладают виллы и апартаменты премиум-класса, ориентированные на состоятельных покупателей.
- Марса-Алам. Перспективный регион для инвестиций. Пока цены ниже, чем в Хургаде, но туристический поток растет, что обещает рост стоимости жилья.