Египет привлекает миллионы туристов ежегодно. Особенной популярностью пользуются побережья Средиземного и Красного морей. Страна подходит для постоянного проживания тех, кто не боится знойной жары. Но гораздо более привлекательна недвижимость в Египте для иностранцев с точки зрения инвестиций, ведь где много туристов, там и высокий спрос на арендное жилье.

Что дает покупка недвижимости в Египте и ее особенности

Покупка недвижимости в Египте может пройти достаточно быстро благодаря широкому выбору на рынке. Цены в целом ниже, чем в других популярных курортных странах, но центральные и новые районы дешевизной не отличаются. Другие плюсы включают:

Туристический потенциал. Курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх позволяют сдавать жилье в аренду туристам, новостройки стоят дорого, но вторичные объекты остаются доступными.

Курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх позволяют сдавать жилье в аренду туристам, новостройки стоят дорого, но вторичные объекты остаются доступными. Вид на жительство. Купить недвижимость в Египте — это не только приобрести дом, но и получить право на получение резидентской визы сроком до 5 лет.

Купить недвижимость в Египте — это не только приобрести дом, но и получить право на получение резидентской визы сроком до 5 лет. Простота оформления. Недвижимость в Египте доступна для покупки иностранцами без ограничений.

Цены на недвижимость в Египте

Египетский рынок разнообразен. Наиболее дорогие объекты находятся на побережье, а также в центральных районах страны, вроде Каира или Новой столицы. Стоимость жилья в Египте в пустынных регионах и в приграничье Судана ниже, но и инфраструктура там развита хуже.

Город Тип жилья Средняя стоимость за кв. м Хургада Студия (30-40 кв. м) $300–900 Квартира (2 спальни) $500–1200 Шарм-эль-Шейх Апартаменты $1000–1500 Каир Квартира (вторичка) $400–1100 Хургада/Шарм Вилла (100-150 кв. м) От $2000

Особенности приобретения жилья в Египте

Иностранцы могут купить жилье в Египте в большинстве регионов страны за исключением Синайского полуострова — там доступна только долгосрочная аренда на 99 лет. Для оформления сделки покупателю нужен только загранпаспорт. Основной документ собственности — таукиль, который заверяется нотариально. При покупке на вторичном рынке продавец обязан предоставить все предыдущие свидетельства о собственности.

Что касается налогов, в Египте нет ежегодного налога на жилье, если оно используется как основное место жительства. При регистрации договора в суде взимается сбор в размере 3% от указанной стоимости объекта. Коммунальные платежи составляют $20–50 в месяц.

В каких регионах Египта покупать недвижимость

Выбор региона для покупки недвижимости в Египте зависит от целей: отдых, инвестиции или постоянное проживание. Рассмотрим самые популярные направления.