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Жилье в Египте

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Хургада
90
Красное Море
158
Gamsha
20
Al Hadaba
18
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178 объектов найдено
Кондо в Эль Кусейр, Египет
Кондо
Эль Кусейр, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Однокомнатная квартира на побережье Красного моря в комплексе Лас-Кабанас, рядом с отелем Sw…
$46 439
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Инвестиционная студия с выходом на частный пляж.Студия подходит для краткосрочной аренды, в …
$44 416
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Квартира 1 комната в Gamsha, Египет
Квартира 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Эта 1-комнатная квартира расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок…
$90 575
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Квартира 1 комната в Gamsha, Египет
Квартира 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/6
Эта 1-комнатная квартира расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок…
$116 751
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$102 157
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$66 715
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Квартира 1 комната в Gamsha, Египет
Квартира 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/6
Эта 1-комнатная квартира расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок…
$110 497
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Квартира в Египет
Квартира
Египет
Площадь 37 м²
Описание объекта: Что такое Hayat Beach Resort? Hayat Beach Resort — это первоклассный куро…
$52 299
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$146 438
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Красное Море, Египет
Квартира 2 спальни
Красное Море, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
ВведениеДобро пожаловать в Венецию Курорт, идиллическое убежище, где роскошь встречает море.…
$77 378
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Квартира 3 комнаты в Александрия, Египет
Квартира 3 комнаты
Александрия, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/10
$31 391
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Хургада Высота - этознаковое жилое и инвестиционное развитие, расположенное на 6100 квмин, с…
$76 823
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Квартира 2 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом …
$201 255
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Квартира 3 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 3 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$236 158
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Квартира 2 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Откройте для себя CALA, новую прибрежную достопримечательность Capital Link Developments, ра…
$164 421
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Хургада Высота является знаковой жилой и инвестиционной застройкой, расположенной на 6100 кв…
$47 748
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Квартира 2 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом …
$177 412
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$209 657
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Gamsha, Египет
Квартира 1 спальня
Gamsha, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Добро пожаловать в Almaza Suites, наш новейший и самый захватывающий проект. Это переопредел…
$49 145
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$156 323
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Квартира 3 комнаты в Александрия, Египет
Квартира 3 комнаты
Александрия, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Александрия - проживание с пропуском 2-й квартал 75 м2📍 5 этаж, лифт🛏 Спальня + гостевая ком…
$40 493
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
$137 157
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Квартира 2 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/2
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом …
$192 632
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
$137 157
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Квартира в Al Ahia, Египет
Квартира
Al Ahia, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Добро пожаловать в Oro Beach Resort, эксклюзивную прибрежную застройку в самом сердце Хургад…
$93 480
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$189 085
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Квартира в Al Hadaba, Египет
Квартира
Al Hadaba, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Добро пожаловать в Хургаду, где современная жизнь встречает безмятежную красоту Красного мор…
$28 473
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$120 691
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5
ГОТОВАЯ К ЗАСЕЛЕНИЮ 1+1 КВАРТИРА В ХУРГАДЕ СО СВОИМ ПЛЯЖЕМ! 📐 1 спальня + гостиная, 71 м²…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Жители Красного моряНовый жилой и туристический Проект рядом с отелями PickalbatrosБыстрые ф…
$73 259
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Типы недвижимости в Египте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Египте

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Египет привлекает миллионы туристов ежегодно. Особенной популярностью пользуются побережья Средиземного и Красного морей. Страна подходит для постоянного проживания тех, кто не боится знойной жары. Но гораздо более привлекательна недвижимость в Египте для иностранцев с точки зрения инвестиций, ведь где много туристов, там и высокий спрос на арендное жилье. 

Что дает покупка недвижимости в Египте и ее особенности

Покупка недвижимости в Египте может пройти достаточно быстро благодаря широкому выбору на рынке. Цены в целом ниже, чем в других популярных курортных странах, но центральные и новые районы дешевизной не отличаются. Другие плюсы включают:

  • Туристический потенциал. Курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх позволяют сдавать жилье в аренду туристам, новостройки стоят дорого, но вторичные объекты остаются доступными.
  • Вид на жительство. Купить недвижимость в Египте — это не только приобрести дом, но и получить право на получение резидентской визы сроком до 5 лет.
  • Простота оформления. Недвижимость в Египте доступна для покупки иностранцами без ограничений.

Цены на недвижимость в Египте

Египетский рынок разнообразен. Наиболее дорогие объекты находятся на побережье, а также в центральных районах страны, вроде Каира или Новой столицы. Стоимость жилья в Египте в пустынных регионах и в приграничье Судана ниже, но и инфраструктура там развита хуже.

Город Тип жилья Средняя стоимость за кв. м
Хургада Студия (30-40 кв. м) $300–900
Квартира (2 спальни) $500–1200
Шарм-эль-Шейх Апартаменты $1000–1500
Каир Квартира (вторичка) $400–1100 
Хургада/Шарм Вилла (100-150 кв. м) От $2000

Особенности приобретения жилья в Египте

Иностранцы могут купить жилье в Египте в большинстве регионов страны за исключением Синайского полуострова — там доступна только долгосрочная аренда на 99 лет. Для оформления сделки покупателю нужен только загранпаспорт. Основной документ собственности — таукиль, который заверяется нотариально. При покупке на вторичном рынке продавец обязан предоставить все предыдущие свидетельства о собственности.

Что касается налогов, в Египте нет ежегодного налога на жилье, если оно используется как основное место жительства. При регистрации договора в суде взимается сбор в размере 3% от указанной стоимости объекта. Коммунальные платежи составляют $20–50 в месяц.

В каких регионах Египта покупать недвижимость

Выбор региона для покупки недвижимости в Египте зависит от целей: отдых, инвестиции или постоянное проживание. Рассмотрим самые популярные направления.

  • Хургада. Этот курортный город на Красном море — лидер по доступности жилья. Купить жилье в Хургаде можно недорого, начиная от $10,000 за студию. Хургада привлекает развитой инфраструктурой и возможностью сдавать жилье туристам.
  • Шарм-эль-Шейх. Идеален для тех, кто ищет элитные апартаменты или виллы. Цены выше, чем в Хургаде, но регион славится защищенностью от ветров и высоким спросом на аренду.
  • Каир. Столица подходит для тех, кто планирует жить в Египте постоянно. Вторичный рынок предлагает бюджетные варианты, а новые районы — современные жилые комплексы.
  • Сahl El Gouna. Небольшой элитный курорт недалеко от Хургады. Здесь преобладают виллы и апартаменты премиум-класса, ориентированные на состоятельных покупателей.
  • Марса-Алам. Перспективный регион для инвестиций. Пока цены ниже, чем в Хургаде, но туристический поток растет, что обещает рост стоимости жилья.

Полезные материалы по покупке жилья в Египте

Личный опыт жизни в Египте: плюсы и минусы, цены и неторопливость местных
Личный опыт жизни в Египте: плюсы и минусы, цены и неторопливость местных

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Египта

За сколько в среднем продается жилье в Египте?

Кв. метр недвижимости Египта оценивается в 500-1200 евро. Точные расценки зависят от локации и технического состояния объекта. Максимальная стоимость жилья в Египте установлена на популярных курортах и в столице.

Где лучше купить недвижимость в Египте?

Любителям пляжного отдыха стоит рассмотреть популярные курортные зоны - Хургада, Нувейба и Сафага. Здесь продается много комфортабельной недвижимости в Египте для иностранцев.
Иностранным лицам, переезжающим в страну на ПМЖ, можно обратить внимание на Каир. В столице есть большое количество возможностей для трудоустройства и проведения досуга.

О каких ограничениях или специальных условиях нужно знать иностранцам при покупке египетского жилья?

Иностранным лицам можно приобретать любые объекты, площадью не более 4000 кв. метров. Дома и квартиры на Синайском полуострове, разрешается оформлять только в долгосрочную аренду.

Можно ли купить жилье в Египте, не приезжая в страну?

Для приобретения недвижимости дистанционно нужно найти надежное египетсткое риэлторское агентство. Специалисты окажут профессиональное содействие на всех этапах сделки.
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