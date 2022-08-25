«Снять квартиру в Лондоне невероятно дорого, но это не самая большая проблема». Личный опыт: как переехать в Великобританию и чего при этом ожидать

Планируете начать новую жизнь и переехать в Великобританию? Все осуществимо, если обладать нужной информацией. Лучшим же источником таких знаний является личный опыт того, кто уже прошел подобный путь. Мы нашли такого человека и узнали, о чем стоит знать при планировании переезда в Великобританию, с какими трудностями предстоит столкнуться и во сколько обойдется жизнь в этой стране.

Про переезд в Британию с кошкой

Во время переезда всегда возникает много вопросов и препятствий на пути — и это нормально. Наш материал призван облегчить процесс вашей иммиграции в Великобританию и сделать его менее пугающим. Своим личным опытом с нами поделилась Рина Курочкина , которая вместе с мужем переехала в Лондон 1,5 года назад. Она рассказала, как проходила путь релокации, какова стоимость местной жизни и цены на аренду жилья, а также как можно подготовиться к новому этапу в своей жизни.

— Меня зовут Рина. Мне на данный момент 27 лет. Я родилась в городе Пермь, а в 15 лет переехала в Питер. Там я закончила гимназию и университет. Работала я по большей части в сфере HR. Первое время занималась наймом персонала, затем довольно быстро ушла на позицию Менеджера по обучению. Я буквально обучала людей выполнять работу быстро, эффективно и без выгорания.

Еще до переезда я успела пожить в Америке по Work and Travel и пару месяцев в Германии. Мне было очень интересно посмотреть на то, как живут люди в разных странах. Это увлекательно — проживать что-то для тебя незнакомое, когда для кого-то другого это обыденность.

Мы с мужем познакомились в Питере, и у нас на тот момент уже сложилось желание переехать жить за границу. А поскольку просто так в другую страну не переехать, мы смотрели те страны, откуда супругу поступали предложения о работе. После всех поисков и собеседований у нас оказалось на руках 2 варианта: Стокгольм и Лондон. Предложения были примерно равнозначные, поэтому мы решили сперва посмотреть на эти страны.

Жизнь в Лондоне оказалась подороже, однако она более разнообразная: больше баров, мероприятий, концертов. Сыграл свою роль и климат — мы хотели переехать в место потеплее. Главным же фактором оказался язык: в Швеции мы были бы вынуждены учить местный язык, поэтому мы решили (и оказались правы), что с хорошим знанием английского в Лондоне нам будет адаптироваться проще. В итоге, как вы уже догадались, наш выбор остановился на Великобритании.

«Перевезти ребёнка проще и дешевле, чем кошку»

— Переехали в Лондон мы 1,5 года назад. Переезд выпал на ковидное время и занял примерно год. Так как Британия на тот момент ещё не вышла из ЕС, нам было немного проще.

В целом план переезда был примерно такой: найти работу и получить предложение о работе — с оффером податься на визы — получить визы — купить билеты и улететь.

В процессе оформления деловой визы в Великобританию самыми главными документами стали заграничный паспорт, справка с места работы или учебы, приглашение от британской компании. А список всех необходимых документов есть в открытом доступе на сайте консульства Великобритании. Срок действия долгосрочных виз изначально составляет 3 года, по истечении которых визу можно продлить.

Еще хочу отметить важный нюанс, который стоит учитывать: при оформлении визы вам понадобится сделать, в том числе, и анализ на туберкулез. При этом нельзя прийти в посольство с любым анализом на туберкулёз — его нужно пройти именно в тех местах, которые одобрены Королевством , и это платно. Нам это стоило 13 тысяч российских рублей на двоих. При подозрениях на туберкулёз могут выписать дополнительные проверки на болезнь. Это все может длиться 6 месяцев и требует периодических анализов (конечно, за личные деньги). Нам повезло, что проходить через это не пришлось.

Но самой большой проблемой для нас стала кошка, кошка, и ещё раз кошка. Ребёнка проще и дешевле вывезти, чем животное. Сейчас стало ещё сложнее из-за брекзита. Слышала, что к переезду с питомцем нужно готовиться и сдавать кровь животного на анализ (с разницей в 3 месяца). Словом, есть очень много требований на ввоз животных в Британию и, к сожалению, все в этой среде очень быстро меняется.

Так вот, пока мы готовили к перевозу кошку (делали чипирование, прививки от бешенства, прогоняли глистов и других паразитов) цена за перелет успела подняться с примерно 7 500 российских рублей до 120 000 руб. Это случилось из-за того, что на тот момент перевозил только Аэрофлот (British Airways просто посмеялись мне в трубку). Аэрофлот взял стороннюю компанию перевозчика, чтобы в случае проблем с перевозом животных, обращались к посреднику. В итоге все сложилось отлично, потому что посредник за нас связывался с приемкой животного на стороне Британии и сам оформлял все документы.

UPD. Переезд с животными — отдельная тема, которая требует особой подготовки. Как уже упоминалось, правила ввоза питомцев в Великобританию стали строже после брекзита. Помимо обязательного чипирования и вакцинации, теперь необходимо сдавать анализы крови с определённым интервалом, а также соблюдать карантинные требования, если они применимы. Планируя переезд с кошкой или собакой, важно заранее проконсультироваться с ветеринаром и тщательно изучить актуальные требования на официальных сайтах.

Кроме того, при поиске жилья с питомцами стоит учитывать, что далеко не все арендодатели готовы принимать жильцов с животными. Иногда это становится серьёзным препятствием, поэтому лучше иметь подтверждение хорошего поведения питомца и рекомендации от предыдущих арендодателей, если они есть.

«Если у посольства появятся сомнения в искренности ваших отношений, то в визе могут отказать»

— Основания для переезда иностранца в Великобританию могут быть разные. Кто-то приезжает по студенческой визе, кто-то по рабочей, кто-то по инвесторской. Мы приехали по рабочей визе мужа. Категория моей визы — Tier 2, то есть моя виза зависит от визы мужа. С ней я имею право работать в Великобритании: я не могу занимать особо важные места (например, позицию врача), но мне доступно большинство вакансий.

Кстати, если ваш муж или жена переезжают по визе Tier 2, то может понадобиться подтверждение ваших отношений. У нас это был сертификат о браке и дополнительный файл с фото разных лет из множества мест. Принцип такой: если у посольства появятся сомнения в искренности ваших отношений, то в визе могут отказать. В среднем крепкие отношения должны длится больше 2-х лет. Ещё лучше, если вы уже в браке, но длительность в любом случае важна. Мы с мужем знаем пару историй, когда жена оставалась в стране ещё полгода после того, как муж переехал. Все потому, что не предоставили посольству дополнительных подтверждений, что у вас все серьезно.

Про аренду квартиры

— Касательно стоимости жизни в Великобритании, могу сказать, что здесь все невероятно дорого. В Ковид цены упали, но сейчас инфляция выросла в несколько раз, что сильно повлияло и на цены в магазинах, и на аренду/покупку жилья.

Вот что касается конкретных цифр на бытовые расходы: на электричество уходит где-то $120, на воду — $35, интернет — $40. Также здесь взимается так называемый council tax — это налог на жилье, взимаемый местными властями по всей Великобритании. На нынешней квартире он у нас составляет $120, на прошлой было около $180. Стоимость зависит от района, от EPC рейтинга здания (это что-то вроде эффективности использования ресурсов дома) и от различных предложений компании. По продуктам все очень зависит от вашего бюджета и предпочтений, поэтому тут мне сложно сказать что-то определенное.

Арендовать квартиру здесь очень, ОЧЕНЬ дорого. Например, 2-комнатная квартира не в центре (2-4 зоны Лондона) в среднем будет стоить $2150-2500. Можно найти и больше, и меньше. Это без коммунальных услуг и других счетов и налогов. Понятно, что чем дальше от больших городов, тем дешевле. Правда стоит сказать, что и зарплаты в Британии другие.

Лично мы с мужем пытались снять квартиру в Лондоне уже 2 раза. Услугами риелтора не пользовались — искали сами. Вот как выглядит этот процесс:

Заходите на сайты по поиску жилья.

Вбиваете свои параметры (цена, количество спален и/или ванных, месторасположение и т.д.).

Выбираете, отправляете отклики или сразу звоните.

Дальше, если вам агент ответил (а они очень часто не отвечают), вы обсуждаете нюансы. Очень часто спрашивают примерный доход семьи, кем работаете, кто именно будет жить в квартире/доме/комнате. Вы тоже можете задавать любые вопросы. Нам было сложнее, так как у нас есть кошка, — с животными искать проблематично. Мы спрашивали при каждом разговоре, точно ли мы подходим, учитывая наличие кошки. Иногда при просмотре оказывалось, что нет, хотя до этого нам говорили обратное. Но тут больше играет человеческий фактор.

Если всех все устраивает, договариваетесь посмотреть жилье. Часто, чтобы не потерять клиента, показывают ту квартиру, которую вы выбрали на сайте, и еще несколько. Поэтому лучше всего на осмотр квартиры планировать не меньше часа. Но это если есть в этом районе варианты, конечно.

Если квартира понравилась — делаете предложение. Агент сам отправит вам табличку, которую просто нужно заполнить. Там вы указываете условия со своей стороны и сумму, которую готовы платить. Цена в объявлении номинальная, но если укажете мало, то могут вам и не сдать. Среди условий может быть все что угодно. Например, перекрасить стены или поменять матрас, разрешить проживание кошки и т.д.

Проходите проверку. На этом этапе агенты проверяют ваши документы, также они могут позвонить вашим бывшим арендаторам и узнать, хорошие ли вы жильцы. Некоторые еще и credit score проверяют, но если вы только переехали, лучше этого избегать. Чем больше проверок, тем ниже становится кредитоспособность.

Получаете, корректируете, подписываете договор. Платите депозит. Читать условия нужно внимательно: если написано «не курить на балконе», то лучше этого не делать. Депозит обычно берет сторонняя компания, и он у них хранится до окончания аренды. С ними тоже обычно заключается отдельный договор. Сумма депозита — это, в среднем, 5 недель аренды. К сожалению, с некоторыми лендлордами приходится «биться» за возврат депозита, потому что они пытаются за ваш счёт сделать себе ремонт. Но тут никогда не угадаешь — иногда это можно увидеть в отзывах об агентстве, например. Для решения таких моментов и нужна сторонняя организация с депозитом, которая оценит реальность ущерба.

Если все хорошо, оплачиваете все и въезжаете. Ключи выдадут в первый день аренды. Раз в полгода (или как прописано в договоре) может приходить сотрудник агентства и проверять, все ли в порядке с квартирой.

Сроки уведомления о выезде (как и все, что в принципе нужно) прописаны в договоре. Обычно нужно сообщать минимум за 2 месяца.

На заметку. Резиденты других стран могут покупать недвижимость в Англии без каких-либо ограничений. По последним данным, иностранцам принадлежит четверть миллиона объектов недвижимости в этой стране. Самая популярная локация — Лондон.

По данным Halifax, цены на жильё в Великобритании выросли в общей сложности со $184 тысяч в начале 2010 года до $324 тысяч в июне 2022-го. Важно помнить, что дополнительные налоги и сборы при покупке жилья в Англии могут быть на уровне 15% и выше от стоимости объекта. Среди этих трат в самую значительную сумму обойдется гербовый сбор, который единоразово вносится во время осуществления сделки.

«Если держать руку на пульсе, можно найти множество мероприятий, за которые не заплатишь ни копейки»

— Когда мы переехали, — продолжает Рина, — поразило нас очень многое. Например, я не ожидала, что Тауэрский мост до сих пор разводят. Еще впечатлили следующие моменты:

Трудности с заказом еды

Самокат и Яндекс.Лавка нас очень разбаловали: доставку подавай бесплатную, и чтобы за 15 минут максимум, и подарки с акциями к заказу. В Лондоне, чтобы заказать продукты, можно пользоваться местными сетями магазинов, но они доставляют только через 5-14 дней. Из плюсов: по крайней мере есть Amazon Fresh, Ocado и Waitrose, которые доставят заказ на следующий день. А вообще, проще уж в магазин сходить.

Отсутствие штор

В общем-то я никак не ожидала, что в современном мире так не ценится личное пространство. На первом этаже (ground floor) можно легко узнать, чем занимаются люди: от чтения книжек до сами понимаете... Кстати, здесь стоит упомянуть знаменитый двухэтажный автобус. Вот едешь ты, наслаждаешься лондонскими видами... как вдруг оказывается, что шторами на окнах второго этажа, выходящих на дорогу, никто тоже не пользуется. А стоило бы.

Праворульное движение

С детства родители учат смотреть налево, а затем направо, когда переходишь улицу. В Британии — наоборот. И ещё, в обе стороны нужно посмотреть, когда переходишь специальную полосу для велосипедистов. В центре, кстати, прямо на дороге пишут, в какую сторону смотреть, а вот в более удаленных районах приходится мозг поднапрячь.

Очень спортивная нация

Все время люди бегают, занимаются на спортивных площадках, часто с квартирами (особенно новыми) предлагают тренировочный зал или бассейн.

Вообще, я уже успела полюбить здешнюю атмосферу и могу говорить об аспектах лондонской жизни бесконечно. Например, местные жители очень вежливые: если вы чего-то не поняли, обычно люди спокойно повторят несколько раз, научат или покажут. Для сравнения: лично я в Америке сталкивалась с другим отношением. Но это только мой опыт.

Также мне по душе погода в Англии. Обычно здесь не слишком холодно (температура зимой не опускается ниже нуля), и не слишком жарко (текущий год будет исключением, у нас было даже +40). Но чаще всего летом около +25.

Мне невероятно нравится, что по всей стране очень много бесплатных активностей. Например, в Национальной галерее в Лондоне можно посмотреть на Караваджо и Ван Гога абсолютно бесплатно. Впрочем, как и на автоматизированного тиранозавра (он реально двигается!) и скелет кита в Музее Естествознания. Если держать руку на пульсе, то можно найти кучу лекций, мероприятий, выставок, за которые не заплатишь ни копейки. Также в Британию приезжают с концертами и выступлениями артисты со всего мира. Цены, конечно, не всегда радуют, но посмотреть можно на практически любого кумира.

«Очень многие думают, что их ждет то же, что и в туризме, а это вообще не так»

— Конечно, везде есть свои плюсы и минусы. Например, полагаться на местную транспортную систему не приходится из-за постоянных забастовок на всех ветках метро: многие не могут добраться на работу или по делам. Благо, хоть предупреждают о них заранее.

Из моих наблюдений (как я уже говорила, я непродолжительное время жила в Америке и Германии) — везде проблемы с системой здравоохранения. Если брать конкретно Англию, то здесь записаться к врачу общей практики — проблема. Последний раз ближайшая запись была через 2,5 недели со дня моего звонка. Из плюсов — если вы умираете, то и вертолёт вполне может за вами прилететь. Видела пару раз, как вертолёт сажали в парках, чтобы оказать срочную помощь. Ещё из минусов — очень все дорого. Начиная от проезда (поездка только на автобусе будет стоить £1,65), заканчивая стоматологией и ветеринарными услугами.

Как показывает практика, самая большая проблема при переезде — это романтизация. Очень многие думают, что их ждет то же, что и в туризме, а это вообще не так. Здесь тоже люди со сложностями, особенностями, и т.д. Почитайте пару книжек по психологии переезда, наймите себе адаптационного психолога, зайдите в чаты телеграмма и фейсбука, чтобы посмотреть, как люди живут и с какими проблемами сталкиваются. Составьте план общения с друзьями на расстоянии (я не шучу, очень быстро можно перестать общаться). Если коротко — позаботьтесь о себе до переезда. Будет трудно, но со временем становится легче.