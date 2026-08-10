Великобритания хоть и находится на острове, но именно как курорт не сильно привлекательна. А вот ее богатая история может порадовать огромным количеством старинных замков, усадеб и дворцов. Современные мегаполисы часто чередуются с небольшими городками с аутентичной архитектурой, которые привлекают инвесторов, желающих купить недвижимость в Великобритании.

Что дает покупка недвижимости в Британии и ее особенности

Интерес недвижимости в Британии растет, потому как открывает множество возможностей, будь то инвестиции, переезд или создание уютного дома для семьи. Рассмотрим основные из них:

Стабильный рынок недвижимости. Местные объекты считаются надежным вложением благодаря устойчивому росту цен на фоне стабильного спроса.

Местные объекты считаются надежным вложением благодаря устойчивому росту цен на фоне стабильного спроса. Престиж. Для некоторых купить жилье в Великобритании — это приобрести статус резидента престижной страны.

Для некоторых купить жилье в Великобритании — это приобрести статус резидента престижной страны. Разнообразие вариантов. Местный рынок недвижимости богат на разнообразные варианты: от современных квартир до небольших особняков и коттеджей в сельской местности.

Местный рынок недвижимости богат на разнообразные варианты: от современных квартир до небольших особняков и коттеджей в сельской местности. Инвестиционный потенциал. Цены на недвижимость в Великобритании ежегодно растут на 3–5%.

Цены на недвижимость в Великобритании

Стоимость жилья в Великобритании варьируется в зависимости от региона, типа объекта и его состояния. Лондон остается самым дорогим городом, а прямо за ним идут Манчестер, Эдинбург и Бирмингем. Более дешевую недвижимость в Британии лучше искать вдали от крупных городов.

Цены на недвижимость в Великобритании:

Тип недвижимости Средняя цена (в фунтах) Квартира в центре Лондона 700,000–1,500,000 Дом в пригороде 300,000–600,000 Коттедж в сельской местности 250,000–500,000

Особенности приобретения жилья в Великобритании

На острове нет строгих ограничений на покупку недвижимости в Великобритании иностранными гражданами, но нужно учесть следующие моменты:

Налоги. Покупатели платят гербовый сбор (Stamp Duty Land Tax), который зависит от стоимости объекта и статуса резидентства покупателя (от 2% до 12% и выше).

Покупатели платят гербовый сбор (Stamp Duty Land Tax), который зависит от стоимости объекта и статуса резидентства покупателя (от 2% до 12% и выше). Документы. Для сделки потребуется паспорт, подтверждение доходов и юридическое сопровождение.

Для сделки потребуется паспорт, подтверждение доходов и юридическое сопровождение. Ипотека. Иностранцы могут взять кредит, но его условия будут строже, чем для местных жителей и резидентов.

После покупки нужно ежегодно оплачивать налог на недвижимость (Council Tax) и расходы на содержание. Обязательных требований к удержанию объекта в собственности нет, поэтому продажа недвижимости в Великобритании возможна сразу же после покупки.