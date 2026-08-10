Великобритания хоть и находится на острове, но именно как курорт не сильно привлекательна. А вот ее богатая история может порадовать огромным количеством старинных замков, усадеб и дворцов. Современные мегаполисы часто чередуются с небольшими городками с аутентичной архитектурой, которые привлекают инвесторов, желающих купить недвижимость в Великобритании.
Что дает покупка недвижимости в Британии и ее особенности
Интерес недвижимости в Британии растет, потому как открывает множество возможностей, будь то инвестиции, переезд или создание уютного дома для семьи. Рассмотрим основные из них:
- Стабильный рынок недвижимости. Местные объекты считаются надежным вложением благодаря устойчивому росту цен на фоне стабильного спроса.
- Престиж. Для некоторых купить жилье в Великобритании — это приобрести статус резидента престижной страны.
- Разнообразие вариантов. Местный рынок недвижимости богат на разнообразные варианты: от современных квартир до небольших особняков и коттеджей в сельской местности.
- Инвестиционный потенциал. Цены на недвижимость в Великобритании ежегодно растут на 3–5%.
Цены на недвижимость в Великобритании
Стоимость жилья в Великобритании варьируется в зависимости от региона, типа объекта и его состояния. Лондон остается самым дорогим городом, а прямо за ним идут Манчестер, Эдинбург и Бирмингем. Более дешевую недвижимость в Британии лучше искать вдали от крупных городов.
Цены на недвижимость в Великобритании:
|Тип недвижимости
|Средняя цена (в фунтах)
|Квартира в центре Лондона
|700,000–1,500,000
|Дом в пригороде
|300,000–600,000
|Коттедж в сельской местности
|250,000–500,000
Особенности приобретения жилья в Великобритании
На острове нет строгих ограничений на покупку недвижимости в Великобритании иностранными гражданами, но нужно учесть следующие моменты:
- Налоги. Покупатели платят гербовый сбор (Stamp Duty Land Tax), который зависит от стоимости объекта и статуса резидентства покупателя (от 2% до 12% и выше).
- Документы. Для сделки потребуется паспорт, подтверждение доходов и юридическое сопровождение.
- Ипотека. Иностранцы могут взять кредит, но его условия будут строже, чем для местных жителей и резидентов.
После покупки нужно ежегодно оплачивать налог на недвижимость (Council Tax) и расходы на содержание. Обязательных требований к удержанию объекта в собственности нет, поэтому продажа недвижимости в Великобритании возможна сразу же после покупки.