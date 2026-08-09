Коста-Рика находится в Центральной Америке. Это одна из немногих стран, полностью отказавшихся от собственной армии и расходов на нее. Такие меры сделали местную экономику стабильной и привлекательной для инвесторов в недвижимость Коста-Рики.

Преимущества покупки недвижимости в Коста-Рике

Покупка недвижимости в Коста-Рике — это вложение в страну мягким климатом в 24–28°C, относительно защищенную от ураганов. Помимо этого страна может предложить:

Экологичность. Коста-Рика занимает 5-е место в мире по Индексу экологической эффективности, за счет того, что 98% всего электричества вырабатывают станции на возобновляемой энергии.

Коста-Рика занимает 5-е место в мире по Индексу экологической эффективности, за счет того, что 98% всего электричества вырабатывают станции на возобновляемой энергии. Инвестиционный рост. Цены на жилье растут на 5–7% ежегодно.

Цены на жилье растут на 5–7% ежегодно. Упрощенное законодательство. Иностранцы могут покупать недвижимость в Коста-Рике на тех же условиях, что и граждане государства без ограничений на владение землей (за исключением зон в 50 м от побережья).

Иностранцы могут покупать недвижимость в Коста-Рике на тех же условиях, что и граждане государства без ограничений на владение землей (за исключением зон в 50 м от побережья). Высокий турпоток . В 2024 году страну посетили 2,5 млн туристов, что поддерживает спрос на краткосрочную аренду (данные Instituto Costarricense de Turismo).

. В 2024 году страну посетили 2,5 млн туристов, что поддерживает спрос на краткосрочную аренду (данные Instituto Costarricense de Turismo). Низкие налоги. Годовой налог на жилой объект составляет 0,25% от его стоимости, а коммунальные платежи в среднем не превышают $100 в месяц для дома 150 м².

Годовой налог на жилой объект составляет 0,25% от его стоимости, а коммунальные платежи в среднем не превышают $100 в месяц для дома 150 м². Приемлемая стоимость жизни в Коста-Рике. Семья из двух человек тратит около $1300–2500 в месяц. Для сравнения в США от $2500 до $3500 на семью.

Цены на недвижимость в Коста-Рике

В 2025 году купить недвижимость в Коста-Рике можно в среднем за $1000–4000 за квадратный метр. Квартиры популярны в Сан-Хосе и пригородах, а дома и виллы в основном располагаются в прибрежных зонах.

Средние цены на жилье в Коста-Рике:

Тип недвижимости Средняя цена за м² (USD) Примеры регионов Квартиры 1500–2000 Сан-Хосе, Санта-Ана Дома и виллы 1200–4000 Тамариндо, Хако Вторичка 800–1500 Атенас, Гресия Участки 200–500 Ареналь, Гуанакасте

Где лучше купить жилье в Коста-Рике

Столица с населением около 1,5 млн человек держит первенство по притяжению иностранного капитала. Сан-Хосе — это центр деловой и культурной жизни, в котором есть все, что нужно экспатам: международные школы (Country Day School), госпитали (CIMA) и торговые центры (Multiplaza Escazú). Средняя цена за м² в центре – $1500–2500, в элитных пригородах (Эскасу, Санта-Ана) – до $3500.

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