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Жилье в Коста-Рике

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Гуанакасте
43
Cabo Velas
6
Puntarenas Province
4
Tarcoles
4
49 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Puriscal, Коста-Рика
Вилла 10 комнат
Puriscal, Коста-Рика
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Продажа напрямую от владельца = Оазис мечты, дом с гостевым домом, бассейном и подогретым в…
$980,000
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Дом 2 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience refined tropical living in this stunning 3,000 SQ FT two-story residence, thought…
$875,000
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Дом 2 спальни в Tempate, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tempate, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Откройте для себя редкое сочетание пригодной для использования земли, конфиденциальности и б…
$305,000
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный на участке площадью 5725,6 м2 (1,41 акра) в охраняемом экологическом сообществ…
$620,000
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Таунхаус в Cabo Velas, Коста-Рика
Таунхаус
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя этот полностью меблированный таунхаус с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатам…
$249,000
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Дом 3 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Водопадный дом представляет собой твердый бетон и сейсмостойкую конструкцию с невероятным ви…
$1,20 млн
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Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Just one block from the sand in Playa Junquillal, this newly completed home combines build q…
$365,000
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Дом 4 спальни в Sardinal, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Sardinal, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя современную резиденцию с видом на океан в Coco Bay Estates, эксклюзивном з…
$1,48 млн
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Дом 4 спальни в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Каса-дель Соль - это красиво меблированная двухэтажная резиденция в эксклюзивном закрытом со…
$980,000
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Дом 4 спальни в Monte Romo, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Monte Romo, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Первоначально зарегистрированный за 995 000 долларов за этот великолепный, хорошо построенны…
$450,000
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Дом 5 спален в Tamarindo, Коста-Рика
Дом 5 спален
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Умер!Картина просыпается каждое утро под успокаивающие звуки волн и ослепительные виды Тихог…
$2,65 млн
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Дом 2 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Три истории о Пуре Виджа Роскошь4500 SQ FT | 2 спальни | 3,5 ванныШедевр современного дизайн…
$1,10 млн
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Коттедж 2 спальни в Hojancha, Коста-Рика
Коттедж 2 спальни
Hojancha, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот потрясающий объект площадью 8 акров, расположенный на холмах над Ходжанчей, представляе…
$210,000
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Дом 2 спальни в Tempate, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tempate, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя мирную страну, живущую недалеко от традиционной деревни Портегольпе. Этот …
$259,000
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Кондо в Cuajiniquil, Коста-Рика
Кондо
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Расположенная на спокойной береговой линии Гуанакасте, к северу от Носары и недалеко от небо…
$199,000
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Дом 7 спален в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 7 спален
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Расположенный недалеко от вершины южного хребта Плайя-Фламинго, Casa Visión - это исключител…
$4,40 млн
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Особняк 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Особняк 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Hacienda Cocobolo - это роскошное поместье, сочетающее южную испанскую архитектуру с прибреж…
$1,95 млн
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот недавно построенный пляжный дом находится всего в нескольких шагах от белых песков Плай…
$350,000
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Кондо в Tamarindo, Коста-Рика
Кондо
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в Jacarandas 11, стильную виллу с тремя спальнями и тремя ванными комнатами…
$390,000
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Дом 4 спальни в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в закрытом сообществе Las Ventanas de Playa Grande, El Roble 48 является одноэ…
$945,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в спокойных объятиях закрытого экологического сообщества в Гуанакасте, эта пот…
$479,000
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Кондо в Cabo Velas, Коста-Рика
Кондо
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в нескольких шагах от белого песчаного пляжа Плайя-Фламинго, Villas Flamingo #…
$650,000
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Вилла в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Вилла
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шагните в полностью меблированную готовую виллу всего в двух кварталах от белых песков Плайя…
$345,000
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Вилла в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Вилла
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в Iguana Villas #7 - красиво ухоженная, полностью меблированная вилла, расп…
$280,000
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Особняк 7 спален в Cabo Velas, Коста-Рика
Особняк 7 спален
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Добро пожаловать в El Palacete Flamingo, исключительную роскошную резиденцию, величественно …
$4,40 млн
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Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ограниченное время Возможности: Каса Diria получила $269 000 До 31 октября 2026 годаДобро по…
$269,000
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Дом 3 спальни в Cutris, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Cutris, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем Casa Palacio, роскошный дом площадью 4200 квадратных футов в Огненной Тихой Оке…
$675,000
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Бунгало в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Бунгало
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя редкую возможность в Пура Джунгла, Плайя Негра: частный участок площадью 5…
$225,000
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Дом 9 спален в Tamarindo, Коста-Рика
Дом 9 спален
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Умер!Эта первоклассная инвестиционная недвижимость, всего в нескольких минутах от Плайя Тама…
$799,000
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Iguana Villas #2 is a fully remodeled and furnished 2-bedroom condo in Playa Junquillal, Gua…
$467,000
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Типы недвижимости в Коста-Рике

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Коста-Рике

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная

Коста-Рика находится в Центральной Америке. Это одна из немногих стран, полностью отказавшихся от собственной армии и расходов на нее. Такие меры сделали местную экономику стабильной и привлекательной для инвесторов в недвижимость Коста-Рики.

Преимущества покупки недвижимости в Коста-Рике

Покупка недвижимости в Коста-Рике — это вложение в страну мягким климатом в 24–28°C, относительно защищенную от ураганов. Помимо этого страна может предложить:

  • Экологичность. Коста-Рика занимает 5-е место в мире по Индексу экологической эффективности, за счет того, что 98% всего электричества вырабатывают станции на возобновляемой энергии.
  • Инвестиционный рост. Цены на жилье растут на 5–7% ежегодно.
  • Упрощенное законодательство. Иностранцы могут покупать недвижимость в Коста-Рике на тех же условиях, что и граждане государства без ограничений на владение землей (за исключением зон в 50 м от побережья).
  • Высокий турпоток. В 2024 году страну посетили 2,5 млн туристов, что поддерживает спрос на краткосрочную аренду (данные Instituto Costarricense de Turismo).
  • Низкие налоги. Годовой налог на жилой объект составляет 0,25% от его стоимости, а коммунальные платежи в среднем не превышают $100 в месяц для дома 150 м².
  • Приемлемая стоимость жизни в Коста-Рике. Семья из двух человек тратит около $1300–2500 в месяц. Для сравнения в США от $2500 до $3500 на семью.

Цены на недвижимость в Коста-Рике

В 2025 году купить недвижимость в Коста-Рике можно в среднем за $1000–4000 за квадратный метр. Квартиры популярны в Сан-Хосе и пригородах, а дома и виллы в основном располагаются в прибрежных зонах.

Средние цены на жилье в Коста-Рике:

Тип недвижимости Средняя цена за м² (USD)

Примеры регионов
Квартиры 1500–2000 Сан-Хосе, Санта-Ана
Дома и виллы 1200–4000 Тамариндо, Хако
Вторичка 800–1500 Атенас, Гресия
Участки 200–500 Ареналь, Гуанакасте

Где лучше купить жилье в Коста-Рике

Столица с населением около 1,5 млн человек держит первенство по притяжению иностранного капитала. Сан-Хосе — это центр деловой и культурной жизни, в котором есть все, что нужно экспатам: международные школы (Country Day School), госпитали (CIMA) и торговые центры (Multiplaza Escazú). Средняя цена за м² в центре – $1500–2500, в элитных пригородах (Эскасу, Санта-Ана) – до $3500.

Другие популярные города:

  • Тамариндо (провинция Гуанакасте). Курортный город на Тихоокеанском побережье, популярный среди серферов и экспатов. Средняя цена за м² – $2000–3000. Например, дом 150 м² с бассейном стоит $250,000–400,000. Высокий спрос на аренду (до $2000 в месяц за виллу) делает регион инвестиционно привлекательным.
  • Хако. Приморский город, известный пляжем Плайя-Хако и активной ночной жизнью. Цены на жилье здесь ниже, чем в Тамариндо: дома 100–150 м² стоят $150,000–300,000, а м² – $1200–2000. Подходит для тех, кто ищет бюджетные варианты с доступом к океану.
  • Мануэль Антонио (провинция Пунтаренас). Регион с национальным парком и одними из лучших пляжей мира. Виллы с видом на океан стоят $500,000–2 млн, а средняя цена за м² – $2500–4000. Аренда приносит до $3000 в месяц за дом 200 м², что привлекает инвесторов.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Коста-Рики

Какая в среднем цена у жилой недвижимости в Коста-Рике?

Стоимость жилья зависит от его состояния, класса и расположения. Дороже всего оцениваются элитные виллы и особняки в Сан-Хосе - за их кв. метр просят от 3000 до 10 000 евро. У остальных объектов в этой же локации средняя цена квадрата - 2500 евро.
В других городах стоимость недвижимости в Коста-Рике колеблется от 1000 до 3000 евро за кв. метр. Максимальные расценки установлены на объекты у побережья океана.

Где лучше купить жилье в Коста-Рике?

Если квартира или дом приобретается для отдыха, можно остановить выбор на Пунтаренасе или Тамариндо. Это 2 популярных курорта страны, расположенные на тихоокеанском побережье. Купленная здесь недвижимость в Коста-Рике также хорошо подойдет для получения пассивной прибыли от сдачи в аренду.
Для постоянного проживания стоит рассмотреть столицу - Сан-Хосе. Это хорошо развитый в инфраструктурном плане город с большим количеством учебных заведений и рабочих мест.

Какие документы нужно иметь, чтобы приобрести жилье в Коста-Рике?

Иностранцам для покупки недвижимости необходим действующий паспорт. Другие документы не требуются.
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