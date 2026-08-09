Коста-Рика находится в Центральной Америке. Это одна из немногих стран, полностью отказавшихся от собственной армии и расходов на нее. Такие меры сделали местную экономику стабильной и привлекательной для инвесторов в недвижимость Коста-Рики.
Преимущества покупки недвижимости в Коста-Рике
Покупка недвижимости в Коста-Рике — это вложение в страну мягким климатом в 24–28°C, относительно защищенную от ураганов. Помимо этого страна может предложить:
- Экологичность. Коста-Рика занимает 5-е место в мире по Индексу экологической эффективности, за счет того, что 98% всего электричества вырабатывают станции на возобновляемой энергии.
- Инвестиционный рост. Цены на жилье растут на 5–7% ежегодно.
- Упрощенное законодательство. Иностранцы могут покупать недвижимость в Коста-Рике на тех же условиях, что и граждане государства без ограничений на владение землей (за исключением зон в 50 м от побережья).
- Высокий турпоток. В 2024 году страну посетили 2,5 млн туристов, что поддерживает спрос на краткосрочную аренду (данные Instituto Costarricense de Turismo).
- Низкие налоги. Годовой налог на жилой объект составляет 0,25% от его стоимости, а коммунальные платежи в среднем не превышают $100 в месяц для дома 150 м².
- Приемлемая стоимость жизни в Коста-Рике. Семья из двух человек тратит около $1300–2500 в месяц. Для сравнения в США от $2500 до $3500 на семью.
Цены на недвижимость в Коста-Рике
В 2025 году купить недвижимость в Коста-Рике можно в среднем за $1000–4000 за квадратный метр. Квартиры популярны в Сан-Хосе и пригородах, а дома и виллы в основном располагаются в прибрежных зонах.
Средние цены на жилье в Коста-Рике:
|Тип недвижимости
|Средняя цена за м² (USD)
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Примеры регионов
|Квартиры
|1500–2000
|Сан-Хосе, Санта-Ана
|Дома и виллы
|1200–4000
|Тамариндо, Хако
|Вторичка
|800–1500
|Атенас, Гресия
|Участки
|200–500
|Ареналь, Гуанакасте
Где лучше купить жилье в Коста-Рике
Столица с населением около 1,5 млн человек держит первенство по притяжению иностранного капитала. Сан-Хосе — это центр деловой и культурной жизни, в котором есть все, что нужно экспатам: международные школы (Country Day School), госпитали (CIMA) и торговые центры (Multiplaza Escazú). Средняя цена за м² в центре – $1500–2500, в элитных пригородах (Эскасу, Санта-Ана) – до $3500.
Другие популярные города:
- Тамариндо (провинция Гуанакасте). Курортный город на Тихоокеанском побережье, популярный среди серферов и экспатов. Средняя цена за м² – $2000–3000. Например, дом 150 м² с бассейном стоит $250,000–400,000. Высокий спрос на аренду (до $2000 в месяц за виллу) делает регион инвестиционно привлекательным.
- Хако. Приморский город, известный пляжем Плайя-Хако и активной ночной жизнью. Цены на жилье здесь ниже, чем в Тамариндо: дома 100–150 м² стоят $150,000–300,000, а м² – $1200–2000. Подходит для тех, кто ищет бюджетные варианты с доступом к океану.
- Мануэль Антонио (провинция Пунтаренас). Регион с национальным парком и одними из лучших пляжей мира. Виллы с видом на океан стоят $500,000–2 млн, а средняя цена за м² – $2500–4000. Аренда приносит до $3000 в месяц за дом 200 м², что привлекает инвесторов.