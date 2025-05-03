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Жильё в Финляндии

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Турку
26
Тампере
24
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1 158 объектов найдено
Дом 5 комнат в Иматра, Финляндия
Дом 5 комнат
Иматра, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся уютный дом с гектаром земли и лесом в собственности! 🌿🏡 Дом строился с душой, д…
$115,078
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Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
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$145,804
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Квартира 4 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
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$270,133
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Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$139,022
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
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$224,922
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Керава, Финляндия
Дом 4 комнаты
Керава, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
ВНИМАНИЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ! Теперь мы предлагаем новый отдельно стоящий дом на собственном уча…
$506,358
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Квартира 4 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$218,141
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
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$157,107
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Кемпеле, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$97,203
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Туусула, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,896
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
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$108,505
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Lansi Taasjarvi, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Lansi Taasjarvi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$336,818
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$77,988
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$290,478
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$322,125
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Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$333,428
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Дом 6 комнат в Мюрскюля, Финляндия
Дом 6 комнат
Мюрскюля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$262,221
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$117,547
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Дом 5 комнат в Nikkila, Финляндия
Дом 5 комнат
Nikkila, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
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$236,225
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Квартира 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/8
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$98,333
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
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$132,241
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Квартира 3 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
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$123,199
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Коттедж 2 комнаты в Лааякоски, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Лааякоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
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$83,639
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Коттедж 3 комнаты в Vora, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Vora, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
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$258,830
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Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Две квартиры с сауной на верхнем этаже в отличном месте в Така-Литы Оулу!Приглашаем вас посе…
$163,888
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Квартира 2 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
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$157,107
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Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
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$133,371
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Коттедж 1 комната в Вихти, Финляндия
Коттедж 1 комната
Вихти, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
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$75,728
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Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/7
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$167,279
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Квартира 8 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 8 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 2/6
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$328,663
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Типы недвижимости в Финляндии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Финляндии

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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Элитная

Полезные материалы по покупке жилья в Финляндии

Подробный гайд по покупке недвижимости в Финляндии
Подробный гайд по покупке недвижимости в Финляндии
Сделок с «первичкой» рекордно мало, застройщики объявляют о банкротстве, но цены пока держатся. Все о первичной недвижимости Финляндии в аналитике от REALTING
Сделок с «первичкой» рекордно мало, застройщики объявляют о банкротстве, но цены пока держатся. Все о первичной недвижимости Финляндии в аналитике от REALTING

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Финляндии

Разрешается ли иностранным гражданам приобретать жилье в Финляндии?

Иностранные лица могут беспрепятственно купить недвижимость в Финляндии для личного пользования, перепродажи или сдачи в аренду. Получать разрешение в финском Минобороны требуется только при покупке дома на земельном участке.

Сколько нужно платить ежегодно за содержание недвижимости в Финляндии?

Размер оплаты за пользование жильем зависит от типа объекта и его квадратуры. За квартиру метражом 50 квадратов владельцы платят в год в среднем 1,8 тыс. евро, за дом 150 кв. метров - около 3 тыс. евро. Эти суммы складываются из оплаты коммунальных услуг и налогов.

Ведется ли продажа недвижимости в Финляндии без присутствия покупателя?

Да, дистанционные сделки допустимы. Иностранным лицам, чтобы купить жилье в Финляндии удаленно, необходимо обратиться в надежное риэлторское агентство. Компетентные специалисты посодействуют на каждой стадии сделки.

Какие в среднем установлены цены на недвижимость в Финляндии?

На вторичном рынке объекты стоят из расчета 2-3 тыс. евро за квадрат, на первичном - в пределах 3-4 тыс. евро. В столице (Хельсинки) стоимость жилья в Финляндии выше рынка на 20-30%.
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