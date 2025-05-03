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Разрешается ли иностранным гражданам приобретать жилье в Финляндии?
Иностранные лица могут беспрепятственно купить недвижимость в Финляндии для личного пользования, перепродажи или сдачи в аренду. Получать разрешение в финском Минобороны требуется только при покупке дома на земельном участке.
Сколько нужно платить ежегодно за содержание недвижимости в Финляндии?
Размер оплаты за пользование жильем зависит от типа объекта и его квадратуры. За квартиру метражом 50 квадратов владельцы платят в год в среднем 1,8 тыс. евро, за дом 150 кв. метров - около 3 тыс. евро. Эти суммы складываются из оплаты коммунальных услуг и налогов.
Ведется ли продажа недвижимости в Финляндии без присутствия покупателя?
Да, дистанционные сделки допустимы. Иностранным лицам, чтобы купить жилье в Финляндии удаленно, необходимо обратиться в надежное риэлторское агентство. Компетентные специалисты посодействуют на каждой стадии сделки.
Какие в среднем установлены цены на недвижимость в Финляндии?
На вторичном рынке объекты стоят из расчета 2-3 тыс. евро за квадрат, на первичном - в пределах 3-4 тыс. евро. В столице (Хельсинки) стоимость жилья в Финляндии выше рынка на 20-30%.