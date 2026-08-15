Литва выделяется среди других балтийских стран близостью к Польше, за счет чего она остается значимым транспортным узлом между остальными странами Балтии и ЕС. Эти транзитные доходы положительно влияют на местную экономику, в связи с чем цены в целом растут не так быстро, особенно на жилье. Местная недвижимость относительно доступна как для граждан, так и для иностранных инвесторов.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Литве

Рынок недвижимости богат на предложение: продажа недвижимости в Литве осуществляется и в прибрежных зонах, и в глубине страны, и найти подходящий объект достаточно просто. Цены растут умеренными темпами, а купить жилье в Литве можно по более выгодным ценам, нежели в остальной Европе.

В последние годы наблюдается рост числа мигрантов в стране, благодаря чему и развивается рынок арендного жилья в Литве. Поэтому наличие такого объекта может стать для инвестора источником стабильного дохода.

В целом в стране поддерживается европейский уровень жизни. В крупных городах хорошо развита инфраструктура, а также есть много престижных учебных заведений. Учитывая то, что купить недвижимость в Литве иностранцу достаточно просто, это отличный вариант для получения ВНЖ в стране Европейского союза.

Цены на литовскую недвижимость

Наиболее дорогие объекты располагаются в новостройках столицы: там цена квадратного метра начинается от €2000. Недвижимость у моря, например, в Клайпеде, будет не сильно дешевле — от €1800 за м². Средняя стоимость жилья в Литве на вторичном рынке варьируется от €900–€1500 за м². Загородный дом покупателям обойдется в €100,000.

Можно купить недвижимость в Литве без посредников, но для безопасной сделки лучше воспользоваться услугами проверенного агентства или юриста.

Особенности приобретения жилья в Литве

Каждый рынок недвижимости имеет свои особенности, и литовский — не исключение. Тут нет налога на покупку недвижимости, но каждый год взимается сбор за ее содержание. Он составляет 0,3–1% от стоимости жилья. Конкретная ставка зависит от решения местных органов.

Так как Литва является членом ЕС, для других его представителей нет никаких ограничений на покупку недвижимости. Для граждан третьих стран есть ограничения на покупку земельных участков вблизи границы.

Местные банки выдают ипотеку и кредиты иностранцам: потребуется лишь паспорт, договор купли-продажи, а также регистрация сделки в Центре регистров. Однако точные условия во многом зависят от конкретного банка.