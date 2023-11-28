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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
2
1
33 м²
3/5
Продается светлая и аккуратная 2-комнатная квартира в Н.Вильне. Квартира удобно спланиров…
€65,000
2
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Вильнюс, Литва
6
312 м²
2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
€629,900
1
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Квартира 2 спальни
Вильнюс, Литва
2
1
82 м²
"Prūsų Namai" Дома и квартиры на продажу в Вильнюсе "«Prūsų Namai» - это проект по разви…
€132,000
1
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Застройщик
PRUSU NAMAI
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37066880540
Info@prusunamai.lt
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Клайпеда, Литва
3
1
39 м²
4/4
Apartament is in centre of city, close to old town. Near is shops, schools.... everything yo…
€160,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Вильнюс, Литва
2
1
44 м²
4/5
€95,999
1
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
348 м²
3
€295,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067185211
raimondas.gandrimas@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
348 м²
3
€295,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067185211
raimondas.gandrimas@capital.lt
Дом
Bratoniskes, Литва
143 м²
1
€219,500
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067535686
snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом
Bratoniskes, Литва
143 м²
1
€219,500
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067535686
snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом
Zalesa, Литва
143 м²
1
€189,500
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067535686
snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом
Zalesa, Литва
143 м²
1
€189,500
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067535686
snezana.glebova@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
60 м²
9/9
€72,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
60 м²
9/9
€72,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
3
65 м²
3/4
€86,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069811166
regimantas.malakas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
2
52 м²
7/9
€67,000
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Capital
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+37069995247
gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
2
49 м²
5/5
€75,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065770076
ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Дом
Паланга, Литва
242 м²
2
€880,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069998676
ieva.kastaunaite@capitalrealty.com
Дом с Local electricity
Каунас, Литва
115 м²
2
€48,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067622040
darius.daugela@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Гарлява, Литва
174 м²
2
€230,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065770076
ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Дом с газовым отоплением
Lapes, Литва
265 м²
2
€269,000
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Capital
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+37067763777
giedre.lekaviciene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
202 м²
2
€70,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с Furnace heating
Варена, Литва
68 м²
1
€20,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом
Ivoniskes, Литва
98 м²
1
€139,500
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061274742
ana.narbuntiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
259 м²
2
€199,500
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37060556625
ceslovas.savickas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
156 м²
2
€360,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37063707311
arturas.svedas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
168 м²
2
€129,999
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37060556625
ceslovas.savickas@capital.lt
Дом
Вильнюс, Литва
93 м²
1
€139,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067590968
dmitrij.presnov@capitalrealty.com
Дом с центральным отоплением
Каунас, Литва
437 м²
2
€449,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37064007784
rimgaudas.mazeika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
204 м²
2
€139,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37062114223
marius.jankauskas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Вильнюс, Литва
55 м²
2
€24,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061448816
tomas.vismontas@capitalrealty.com
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