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Жилая недвижимость в Литве

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Вильнюс
435
Каунас
232
Клайпеда
51
Паланга
92
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1 657 объектов найдено
Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$686,610
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Дом в Даугай, Литва
Дом
Даугай, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
УНИКАЛЬНЫЕ ПОСОБСТВЕННОСТИ - АЛИТАУС Р. САВ, САВС МИЗЕЛЬ, СЕНТ АУТАТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДОМ …
$87,393
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Дом в Daumantai, Литва
Дом
Daumantai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
S16 Дом мечты – это то, о чем мы мечтаем чаще всего. Потому что здесь мы строим Самые красив…
$186,632
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Дом в Taujenai, Литва
Дом
Taujenai, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Строить в циркуляциях - для того, чтобы люди были внедрены! Усадьба продается в Таухенаи - …
$41,257
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Часть дома продается с участком, в тихом месте - Rugiagelių g. 16, Новый Вильнюс. Дом имеет …
$63,922
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
В Гирате 4-кабарийские муравьи продаются по сигналам Угни. COTHAGE 2 HOSES, A + + CLASS. Сро…
$206,971
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Stebuliai, Литва
Дом
Stebuliai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в районе Лаздиджай, в деревне Чудо! Ищете место для отдыха, сельского хоз…
$21,911
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Продажа частичной апдейлы в новом, исключительном качестве в море! Откройте для себя новый …
$240,656
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Продажа помещения, финансировавшегося по принципу двух нервов! = = = = = = = = = = = = = = =…
$280,664
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Дом в Швенчёнеляй, Литва
Дом
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
6 кв.м. дом на продажу в Швенчионелиях. Опрятный, в древности, но хорошо оборудованный и ка…
$63,206
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ДОМ С СКИ 8,98 А - АСПХАЛИРОВАННЫЙ ЧЕК, ПРИМЕЧАЮЩИЙ ВИЛЬНИУС Ищете но…
$278,177
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивная возможность в престижном Каунасе: кусочек истории с потрясающей панорамой! Част…
$109,684
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Дом в Ramuciai, Литва
Дом
Ramuciai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продажа отозванного NAM NETOLI RAMUTE PARKO Общий - Дом - Чон, завернутая в кирпич и нагре…
$185,843
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
PASSENGER G. 18 SALE OF 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 ARM LOW Мозаичная улица сегодня - живой ф…
$811,512
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/2
Подтвержденные и проверенные процедуры, но стратегия в частной ситуации - питание! СТРАНЫ ПР…
$91,310
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продажа дома с большой жидкостью в воде, молоко R. Уютный дом с просторным участком ~39 арес…
$46,573
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Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…
$189,508
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Квартира 3 комнаты в Йонишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO Center Принципы: Фармакологические свойства удобное рас…
$81,968
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Всего в 8 км от Вильнюса Кафедральный собор двух коттеджей на улице Ружутинес, Вильнюс, соот…
$284,029
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Дом в Vingininkai, Литва
Дом
Vingininkai, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Военный дом в Вингининкае: Когда космос становится преимуществом, а не проблемой Просторный…
$103,665
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Дом в Ulyskai, Литва
Дом
Ulyskai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в Улыкийском км. В Алитус Рэй. Усадьба в окружении природы с просторным 4,…
$69,833
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Этаж 1/4
Продажа фоток в новых продуктах питания, слушание Принципы: + энергетический класс; Объем ц…
$113,593
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Дом в Parapijoniskes, Литва
Дом
Parapijoniskes, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ИНОВАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПРОСТРАНСТВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТРИБУТЫ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЙ…
$217,250
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Дом в Daumantai, Литва
Дом
Daumantai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
S18 Дом мечты – это то, о чем мы мечтаем чаще всего. Потому что здесь мы строим Самые красив…
$186,632
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Отправка Космического Дома, СТРАНА КРУД МИСТО Если вы ищете просторный и комфортабельный дом…
$637,617
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
ВИНЕГЕ - ПРОЕКТ МАЙОР 2020 В ЛИТУАНИИ! В новом жилом проекте для малоэтажного строительства…
$189,335
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 19 - это эксклюзивное совре…
$405,756
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Престижный район Лампеджиай предлагает эксклюзивный дом современной архитектуры на побережье…
$1,33 млн
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 710 м²
Количество этажей 2
Продается в тишине, подлинности и эстетике, стоя на окраине города Арвидус. Усадьба Бездонов…
$1,16 млн
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Квартира 5 комнат в Pakruojis, Литва
Квартира 5 комнат
Pakruojis, Литва
Число комнат 5
Площадь 77 м²
Этаж 1/3
Продано 4 кабеля, но в дороге, смех G9! Ищете комфортное и просторное жилье для семьи? Эта …
$67,674
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Типы недвижимости в Литве

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Литве

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная

Литва выделяется среди других балтийских стран близостью к Польше, за счет чего она остается значимым транспортным узлом между остальными странами Балтии и ЕС. Эти транзитные доходы положительно влияют на местную экономику, в связи с чем цены в целом растут не так быстро, особенно на жилье. Местная недвижимость относительно доступна как для граждан, так и для иностранных инвесторов.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Литве

Рынок недвижимости богат на предложение: продажа недвижимости в Литве осуществляется и в прибрежных зонах, и в глубине страны, и найти подходящий объект достаточно просто. Цены растут умеренными темпами, а купить жилье в Литве можно по более выгодным ценам, нежели в остальной Европе.

В последние годы наблюдается рост числа мигрантов в стране, благодаря чему и развивается рынок арендного жилья в Литве. Поэтому наличие такого объекта может стать для инвестора источником стабильного дохода.

В целом в стране поддерживается европейский уровень жизни. В крупных городах хорошо развита инфраструктура, а также есть много престижных учебных заведений. Учитывая то, что купить недвижимость в Литве иностранцу достаточно просто, это отличный вариант для получения ВНЖ в стране Европейского союза.

Цены на литовскую недвижимость

Наиболее дорогие объекты располагаются в новостройках столицы: там цена квадратного метра начинается от €2000. Недвижимость у моря, например, в Клайпеде, будет не сильно дешевле — от €1800 за м². Средняя стоимость жилья в Литве на вторичном рынке варьируется от €900–€1500 за м². Загородный дом покупателям обойдется в €100,000.

Можно купить недвижимость в Литве без посредников, но для безопасной сделки лучше воспользоваться услугами проверенного агентства или юриста.

Особенности приобретения жилья в Литве

Каждый рынок недвижимости имеет свои особенности, и литовский — не исключение. Тут нет налога на покупку недвижимости, но каждый год взимается сбор за ее содержание. Он составляет 0,3–1% от стоимости жилья. Конкретная ставка зависит от решения местных органов.

Так как Литва является членом ЕС, для других его представителей нет никаких ограничений на покупку недвижимости. Для граждан третьих стран есть ограничения на покупку земельных участков вблизи границы.

Местные банки выдают ипотеку и кредиты иностранцам: потребуется лишь паспорт, договор купли-продажи, а также регистрация сделки в Центре регистров. Однако точные условия во многом зависят от конкретного банка.

Полезные материалы по покупке жилья в Литве

Земельные участки покупают чаще жилья, а цены на квартиры и ставки по ипотеке в Литве продолжают расти. Аналитика от REALTING
Земельные участки покупают чаще жилья, а цены на квартиры и ставки по ипотеке в Литве продолжают расти. Аналитика от REALTING
Как иностранцу купить жилье в кредит в Латвии, Литве, Великобритании и Нидерландах
Как иностранцу купить жилье в кредит в Латвии, Литве, Великобритании и Нидерландах
Литовский рынок недвижимости: что изменилось за год?
Литовский рынок недвижимости: что изменилось за год?

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Литвы

По какой цене можно купить жилье в Литве?

Цены на недвижимость в Литве установлены в пределах 1500-3500 евро за кв. метр. Наивысшие расценки у квартир и домов на первичном рынке. Дорого также оценивается жилье в столице - Вильнюсе.

В каких городах стоит приобретать недвижимость в Литве?

Если дом или квартира покупаются для постоянного проживания, можно рассмотреть Вильнюс и Каунас. Это наиболее развитые в инфраструктурном плане города страны. Для летнего отдыха хорошо подходят курорты Паланга и Друскининкай.

Какие выдвигаются требования к иностранцам при покупке жилья в Литве?

Иностранным гражданам разрешается приобретать все виды жилой недвижимости. Для покупки нужно подготовить несколько документов, включая загранпаспорт. При заключении сделки иностранцы оплачивают госпошлину за перевод жилья в собственность и услуги нотариуса - 0,3-0,4% и 0,3-0,5% от кадастровой цены объекта соответственно.

Допускается ли купить недвижимость в Литве без посещения страны?

Приобрести жилье дистанционно можно через своего представителя. Предварительно на него нужно оформить нотариальную доверенность на литовском языке.
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