Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая

Жильё в Литве

Таураге
12
Birstonas
10
Мариямполе
10
Григишкес
9
Юрбаркас
7
Аникщяй
6
Karmelava
5
Mazoji Riese
5
Показать больше
2 535 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Продается светлая и аккуратная 2-комнатная квартира в Н.Вильне. Квартира удобно спланиров…
€65,000
Оставить заявку
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Вильнюс, Литва
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Вильнюс, Литва
Комнаты 6
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
€629,900
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
"Prūsų Namai" Дома и квартиры на продажу в Вильнюсе  "«Prūsų Namai» - это проект по разви…
€132,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
PRUSU NAMAI
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37066880540 Info@prusunamai.lt
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Клайпеда, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
Apartament is in centre of city, close to old town. Near is shops, schools.... everything yo…
€160,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
€95,999
Оставить заявку
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€295,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067185211 raimondas.gandrimas@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€295,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067185211 raimondas.gandrimas@capital.lt
Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
€72,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
€72,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Girionys, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
€86,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069811166 regimantas.malakas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€67,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069995247 gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065770076 ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
€880,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37069998676 ieva.kastaunaite@capitalrealty.com
Дом с Local electricity в Каунас, Литва
Дом с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€48,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067622040 darius.daugela@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Гарлява, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Гарлява, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€230,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37065770076 ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Дом с газовым отоплением в Lapes, Литва
Дом с газовым отоплением
Lapes, Литва
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
€269,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067763777 giedre.lekaviciene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
€70,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с Furnace heating в Варена, Литва
Дом с Furnace heating
Варена, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
€20,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом в Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
€139,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061274742 ana.narbuntiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€199,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37060556625 ceslovas.savickas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
€360,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37063707311 arturas.svedas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
€129,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37060556625 ceslovas.savickas@capital.lt
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€139,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37067590968 dmitrij.presnov@capitalrealty.com
Дом с центральным отоплением в Каунас, Литва
Дом с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
€449,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37064007784 rimgaudas.mazeika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€139,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37062114223 marius.jankauskas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Вильнюс, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
€24,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com

Типы недвижимости в Литве

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Литве

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти